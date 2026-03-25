miércoles 25 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El Museo Paleontológico de San Pedro suma documentos clave de la ex planta Tupperware

    Se trata de formularios originales rescatados por un vecino que reflejan el impacto social y económico de la histórica empresa en la ciudad de San Pedro.

    25 de marzo de 2026 - 16:06
    El Archivo de Documentación del Museo Paleontológico de San Pedro sumó a su patrimonio una serie de formularios originales pertenecientes a la emblemática empresa Tupperware, cuya planta fabril fue un pilar de la economía regional hasta finales de la década del 90.

    El Archivo de Documentación del Museo Paleontológico de San Pedro sumó a su patrimonio una serie de formularios originales pertenecientes a la emblemática empresa Tupperware, cuya planta fabril fue un pilar de la economía regional hasta finales de la década del 90.

    notisanpedro.info
    El Archivo de Documentación del Museo Paleontológico de San Pedro sumó a su patrimonio una serie de formularios originales pertenecientes a la emblemática empresa Tupperware, cuya planta fabril fue un pilar de la economía regional hasta finales de la década del 90.

    El Archivo de Documentación del Museo Paleontológico de San Pedro sumó a su patrimonio una serie de formularios originales pertenecientes a la emblemática empresa Tupperware, cuya planta fabril fue un pilar de la economía regional hasta finales de la década del 90.

    notisanpedro.info

    El Museo Paleontológico incorporó a su archivo histórico una valiosa colección de documentos pertenecientes a la ex planta Tupperware, símbolo de la actividad industrial de la ciudad de San Pedro durante décadas. El material permite reconstruir prácticas comerciales y sociales que marcaron a toda una generación.

    Lee además
    Una multitudinaria movilización recorrió este martes las calles céntricas de San Pedro al cumplirse 50 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en la Argentina. video

    A 50 años del golpe, San Pedro marchó y puso en valor el monumento a los desaparecidos
    En una jornada marcada por el recuerdo y la sensibilidad, la comunidad de San Pedro realizó un acto de homenaje a las víctimas de la pandemia de COVID-19 en el anfiteatro del Vía Crucis.

    San Pedro homenajeó a las víctimas del COVID-19 con un emotivo acto en el Vía Crucis

    Documentos originales que reconstruyen una época

    El Archivo de Documentación del Museo sumó más de 20 formularios originales de pedidos utilizados en reuniones de venta domiciliaria. Estas fichas eran parte del sistema de comercialización que la empresa implementaba en la región y que tuvo gran alcance entre las décadas del 80 y 90.

    El material fue donado por el vecino Jorge Magallanes, quien encontró los documentos en un contenedor cercano a la plazoleta próxima al Jardín Calcuta. Tras advertir su valor histórico, decidió entregarlos para su preservación.

    El rol de Tupperware en la economía de San Pedro

    La planta de Tupperware fue durante años uno de los pilares productivos de San Pedro. Su funcionamiento no solo generó empleo directo, sino que también impulsó una red de comercialización basada en reuniones domiciliarias, donde las llamadas “dealers” organizaban encuentros con vecinas que oficiaban de anfitrionas.

    Este sistema marcó un fuerte componente social en la dinámica de consumo local, convirtiéndose en una práctica habitual antes del cierre de la fábrica en 1999.

    Memoria industrial y valor patrimonial

    El cierre definitivo de la planta y la venta del predio en 2001 significaron un duro impacto para la comunidad, con la pérdida de entre 200 y 300 puestos de trabajo. Este episodio dejó una huella profunda en la historia económica de la ciudad.

    Desde el Museo Paleontológico destacaron la importancia de recuperar este tipo de documentos, ya que permiten reconstruir aspectos cotidianos de la vida laboral y social. Además, valoraron el gesto del vecino donante como un aporte fundamental para preservar la memoria colectiva de San Pedro.

    Temas
    Seguí leyendo

    A 50 años del golpe, San Pedro marchó y puso en valor el monumento a los desaparecidos

    San Pedro homenajeó a las víctimas del COVID-19 con un emotivo acto en el Vía Crucis

    Gran convocatoria en San Pedro: se realizó el primer encuentro de intercambio de semillas

    El Hospital SADIV de San Pedro activa guardia de Neonatología 24 horas y fortalece la atención regional

    Educación superior en San Pedro: egresó la primera cohorte universitaria local

    Salazar envió al Concejo Deliberante de San Pedro un proyecto para endurecer sanciones por escapes libres

    San Pedro avanza con la entrega de mobiliario escolar y mejora aulas en varias escuelas

    Campaña vacunación antigripal 2026 en San Pedro: cronograma, grupos prioritarios y dónde vacunarse

    San Pedro: Reacondicionan el Anfiteatro del Vía Crucis para un acto homenaje al Covid

    Puerto de San Pedro: buque brasileño carga 25.000 toneladas de trigo rumbo a Santos

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Sosa llegó a Baradero en 2025 por pedido del Intendente Esteban Sanzio. A fine de dicho año fue ascendida en su cargo.

    Seguridad en Baradero: la jefa comunal solicitaría su salida del cargo

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En la Escuela Secundaria 10 de Estanislao del Campo y Schumacher provocaron destrozos y hubo un alumno herido.

    Directivos de escuelas primarias piden a inspectores de Educación resguardo ante hechos de violencia escolar
    El ladrón que perpetró el robo rompió el vidrio del frente para ingresar al comercio a robar dinero, productos y herramientas.

    Robo en una fiambrería de Pergamino: rompieron la vidriera y se llevaron dinero, mercadería y herramientas

    El precio de la nafta súper en Ramallo superó los $2.000 y ya se ubica en $2026 por litro, en el marco de una fuerte suba de combustibles en Argentina que genera creciente preocupación entre automovilistas, comerciantes y transportistas por su impacto directo en el costo de vida.

    Nafta súper supera los $2.000 en Ramallo y enciende alarma por su impacto económico

    El Archivo de Documentación del Museo Paleontológico de San Pedro sumó a su patrimonio una serie de formularios originales pertenecientes a la emblemática empresa Tupperware, cuya planta fabril fue un pilar de la economía regional hasta finales de la década del 90.

    El Museo Paleontológico de San Pedro suma documentos clave de la ex planta Tupperware

    Pergamino tiene un espacio que se ocupa de los problemas de los consumidores

    Pergamino tiene un espacio que se ocupa de los problemas de los consumidores