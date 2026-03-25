El Museo Paleontológico de San Pedro suma documentos clave de la ex planta Tupperware

El Archivo de Documentación del Museo Paleontológico de San Pedro sumó a su patrimonio una serie de formularios originales pertenecientes a la emblemática empresa Tupperware, cuya planta fabril fue un pilar de la economía regional hasta finales de la década del 90.

El Archivo de Documentación del Museo Paleontológico de San Pedro sumó a su patrimonio una serie de formularios originales pertenecientes a la emblemática empresa Tupperware, cuya planta fabril fue un pilar de la economía regional hasta finales de la década del 90.

El Museo Paleontológico incorporó a su archivo histórico una valiosa colección de documentos pertenecientes a la ex planta Tupperware, símbolo de la actividad industrial de la ciudad de San Pedro durante décadas. El material permite reconstruir prácticas comerciales y sociales que marcaron a toda una generación.

San Pedro homenajeó a las víctimas del COVID-19 con un emotivo acto en el Vía Crucis

A 50 años del golpe, San Pedro marchó y puso en valor el monumento a los desaparecidos

El Archivo de Documentación del Museo sumó más de 20 formularios originales de pedidos utilizados en reuniones de venta domiciliaria. Estas fichas eran parte del sistema de comercialización que la empresa implementaba en la región y que tuvo gran alcance entre las décadas del 80 y 90.

El material fue donado por el vecino Jorge Magallanes, quien encontró los documentos en un contenedor cercano a la plazoleta próxima al Jardín Calcuta. Tras advertir su valor histórico, decidió entregarlos para su preservación.

La planta de Tupperware fue durante años uno de los pilares productivos de San Pedro. Su funcionamiento no solo generó empleo directo, sino que también impulsó una red de comercialización basada en reuniones domiciliarias, donde las llamadas “dealers” organizaban encuentros con vecinas que oficiaban de anfitrionas.

Este sistema marcó un fuerte componente social en la dinámica de consumo local, convirtiéndose en una práctica habitual antes del cierre de la fábrica en 1999.

Memoria industrial y valor patrimonial

El cierre definitivo de la planta y la venta del predio en 2001 significaron un duro impacto para la comunidad, con la pérdida de entre 200 y 300 puestos de trabajo. Este episodio dejó una huella profunda en la historia económica de la ciudad.

Desde el Museo Paleontológico destacaron la importancia de recuperar este tipo de documentos, ya que permiten reconstruir aspectos cotidianos de la vida laboral y social. Además, valoraron el gesto del vecino donante como un aporte fundamental para preservar la memoria colectiva de San Pedro.