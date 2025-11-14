viernes 14 de noviembre de 2025
    • Cultura

    El Museo Batallas de Cepeda de Mariano Benítez modifica su horario a partir de este fin de semana

    Con acceso gratuito, el Museo Batallas de Cepeda invita a recorrer su acervo arqueológico, la memoria del pueblo y las colecciones donadas.

    14 de noviembre de 2025 - 13:27
    El Museo Batallas de Cepeda actualiza sus horarios y ofrece un recorrido por la historia regional.

    El Museo Batallas de Cepeda, ubicado en la localidad de Mariano Benítez, informó que a partir de este fin de semana modificará su horario de atención al público. Desde ahora, abrirá sus puertas de 17:30 a 20:30, durante los feriados, sábados y domingos. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

    El Museo funciona en el histórico edificio del antiguo Almacén de Ramos Generales de Villanueva Hermanos, un emblema del pueblo, donado por la familia al municipio para preservar su valor patrimonial. Las diversas campañas arqueológicas realizadas en la zona -junto con el aporte constante de los pobladores- permitieron conformar una colección que hoy se distingue por su riqueza y su arraigo en la memoria local.

    El recorrido del Museo Batallas de Cepeda

    El recorrido del Museo se organiza en tres unidades temáticas que guían al visitante por distintos momentos de la historia regional:

    -Las batallas, con especial énfasis en los enfrentamientos de Cepeda y su impacto en la configuración política del país.

    -La historia del pueblo, donde se recuperan relatos, objetos y documentos que narran la vida cotidiana y la evolución de la comunidad.

    -La Casa Villanueva, que rescata la identidad del antiguo almacén y su rol como centro social y económico del lugar.

    A su vez, el público puede recorrer la sala de exposiciones temporarias “Roberto A. Magnasco”, donde se exhibe la valiosa colección donada por la familia Magnasco. Este conjunto formaba parte del recordado “Museo Los Carozos”, que funcionó en su estancia de la localidad de Canals. La colección reúne objetos del siglo XIX y comienzos del siglo XX, entre ellos documentos manuscritos e impresos vinculados con protagonistas centrales de la historia argentina del siglo XIX, lo que convierte a la sala en un espacio de especial interés para investigadores, docentes y aficionados al patrimonio histórico.

