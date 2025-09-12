El Museo Batallas de Cepeda entre los 25 finalistas internacionales del Premio ICOM

El Museo Batallas de Cepeda, ubicado en la localidad de Mariano Benítez, recibió un importante reconocimiento.

El Museo Batallas de Cepeda, ubicado en la localidad de Mariano Benítez, ha sido seleccionado entre los 25 finalistas a nivel mundial del Premio ICOM a la Práctica del Desarrollo Sostenible en Museos, con su proyecto “Benítez Poblado Histórico – Proyecto de Desarrollo Sostenible en Mariano Benítez, Pergamino, Provincia de Buenos Aires”.

Este reconocimiento, otorgado por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), la organización más importante a nivel global en materia museística, con sede en París y presencia en más de 100 países, constituye un verdadero hito para Pergamino y coloca al Museo Batallas de Cepeda en una vidriera internacional junto a instituciones de primer nivel de todo el mundo.

De los 130 proyectos presentados por museos de 60 países, solo 25 lograron acceder a esta instancia de finalistas. Entre ellos, el Museo de Mariano Benítez se destaca como uno de los cuatro representantes del continente americano, lo que reafirma el valor de las iniciativas locales cuando están guiadas por el compromiso comunitario y la sostenibilidad.

Faustino Godoy, director del Museo Batallas de Cepeda El director del Museo Faustino Godoy, al recibir la noticia, subrayó: “Estar entre los 25 seleccionados del mundo es un enorme logro. Es un reconocimiento al trabajo sostenido que hacemos desde un museo pequeño, en una localidad del interior, pero con una gran comunidad detrás. Estar en esta lista corta de ICOM es un mérito en sí mismo y una oportunidad de visibilidad internacional”.

La ceremonia de premiación tendrá lugar en la inauguración de la 27ª Conferencia General de ICOM, que se celebrará en Dubái este año. Allí se anunciarán los tres proyectos ganadores. “Desde la Municipalidad de Pergamino celebramos este logro que posiciona a la ciudad en la escena museística mundial, reconociendo el esfuerzo cotidiano de quienes impulsan el Museo Batallas de Cepeda y reafirmando que el patrimonio cultural y la memoria histórica de nuestras comunidades rurales son verdaderos motores de transformación social y desarrollo sostenible”.

