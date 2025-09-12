Pergamino se llena de cultura: una agenda para no quedarse en casa este fin de semana

Orquesta Típica El Desbande. Este domingo en el Teatro Unión Ferroviaria cierra el Encuentro de Agrupaciones Instrumentales.

Este viernes en el Club River de Pergamino se desarrollará otra edición de la Milonga Tinta Roja, que organiza José Luis El Facha Aguad.

Juventud y Comu juegan en Pergamino por la fecha 5 del Pre Federal

Regresa la acción del fútbol local luego del parate por las elecciones

Av. Ernesto Illia 2285, a las 21:00. Entradas a $5000. Reservas al 2477 333899.

Este viernes habrá música y poesía en Registrarte Centro Cultural de Pergamino con la participación de artistas locales: Federico Caciani, Diego Palavecino y Alejandro Gómez Monzón y las invitadas: Morena Langoni y Gale Anzotegui.

Sarratea 221, a las 21:00. Anticipada $6.000; en puerta $8.000. 2478 512382 (Alejandro Monzón). Habrá servicio de bufet.

Cinema Pergamino

Dos estrenos

Este viernes se estrenan en Cinema Pergamino las películas Toy Story 1 y Demon Slayer: El Castillo Infinito. Continúan en cartel: El Conjuro 4 y Homo Argentum.

Complejo LA OPINION Plaza. Teléfono fijo: 2477 414211 (por la tarde). Instagram: @cinemaperga

Sala Roja de Cinema Pergamino

Boleros a beneficio

Este viernes el proyecto musical Boleros brindará un nuevo espectáculo titulado Noche de Clásicos en la Sala Roja de Cinema Pergamino. La presentación será a beneficio de la Granja San Camilo, una institución de reconocida labor social en la comunidad.

Complejo LA OPINION Plaza, a las 21:00. El valor de la entrada es de $12.000, y se pueden realizar reservas a través de los siguientes números de WhatsApp: 2477 660878 / 2477 330432 / 2477 503131.

Unnoba

Bordes del abismo

La muestra Bordes del abismo: campos clandestinos de detención, tortura y exterminio en Argentina y Uruguay, de la reconocida investigadora y fotógrafa Myrna Insua – oriunda de nuestra ciudad, pero residente en París (Francia)- se podrá visitar durante septiembre, en la sede de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Unnoba).

Monteagudo 2772. Entrada libre y gratuita.

Junta Centro Cultural

La Herida Fundamental

Este sábado, en Junta Centro Cultural habrá una noche de poesía y música con otra edición de La Herida Fundamental. Participan los poetas Martina Tevez, Raquel Faraoni Marro, Tomás Fernández y Leandro Llull. En música estarán: Javier Castro y Greta Jacobo.

9 de Julio 628, a las 22:00. Entradas por mensaje directo. @juntacentrocultural

Gimnasio Municipal

En Tierras Yupanquianas

Este sábado se desarrollará en el Gimnasio del Parque Municipal la VII edición del festival competitivo En Tierras Yupanquianas, que organiza la Escuela de Danzas Nativas y Folklore El Resero de Pergamino.

A partir de las 11:00. Habrá servicio de bufet. Entrada: $5000. Inscripción y más datos a los teléfonos: 2477 609660 – 2477 697280 ó 3434 577637.

Club Argentino de Alfonzo

Peña Chacarera

Este sábado se desarrollara la Peña Chacarera en el Club Argentino de Alfonzo. Actuarán: Marcos Emanuel, Los Moros y artistas invitados más DJ. Habrá servicio de bufet.

A las 21:00. Entrada general a $5000.

Mónica Solá

Este sábado se presenta en Florentino Teatro Bar la cantante local Mónica Solá, con el espectáculo “Evocaciones de tengo”. Estará acompañada por los músicos Roberto Lanzillotta en guitarra y arreglos, Cecilia Manzoni en piano y Eduardo Cruz en bajo.

Lorenzo Moreno 982, a las 21:30. Reservas al 2477 554459.

Guayaquil, el encuentro

Este sábado volverá a escena Guayaquil, el encuentro, una obra de Pacho O'Donnell, protagonizada por Neme Carenzo y Gustavo Bevacqua, con la dirección de Raúl Notta.

Jujuy 227, a las 21:00. Reservas al WhatsApp 2477 451467.

Douglas Haig

Música y baile

Este viernes y sábado habrá música y baile en el Buffet88 de la sede del Club Douglas Haig. Este viernes se presenta Luis Claudio; el sábado animará la noche Imperio Tropical.

San Nicolás 44. Anticipadas a $ 4.000. Más datos y reservas al 2477 454321.

El Yerta Club Cultural

Música y teatro

El Yerta Club Cultural anuncia su programación para este fin de semana. Este viernes vuelve Junta Kinte, la banda de reggae de Pergamino con artistas invitados (anticipadas a $8000). El sábado llegará desde Buenos Aires la banda de rock alternativo “Que mal te sale vivir”, para presentar su nuevo material Agridulce (entrada libre y gratuita). El domingo habrá un match de improvisación de teatro con la competencia de Impro al fondo Vs. Improvisados (anticipadas $8000).

Estrada 1953, viernes y sábado a las 21:00; domingo a las 20:00. Descuento especial para estudiantes del Conservatorio de Música. Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio. Info al 2477 550011 o MD a @elyertacc

Ritmo Club Resto Bar

Willy Tanner y Alexis Martín

Este viernes y sábado habrá espectáculos musicales en Ritmo Club Resto Bar. Este viernes se presenta la banda Willy Tanner con la propuesta de rock nacional. El sábado hará lo propio el intérprete de cumbia y cuarteto Alexis Martín, “para pasar una noche a pura pachanga”.

Avenida Alsina 950, a las 21:00. Reservas al 2477 318000. Instagram: ritmoclubrestobar

Casa de la Cultura

Nachito Saralegui

Este sábado llega a la Casa de la Cultura el show de Nachito Saralegui", una obra de Stand Up protagonizada por Nachito Saralegui, donde a través de una serie de monólogos e interacciones con el público, recorrerá momentos alegres de su vida y otros un tanto perturbadores junto a la música y la comedia.

General Paz 600 a las 21:00. Anticipadas por articket.com.ar

Habemus Theatrum

“Para anormales”

Este domingo se estrena en Habemus Theatrum “Para anormales”, una comedia de Matías del Federico y Daniel Veronese, dirigida por Neme Carenzo y Fabricio Sceglio.

Jujuy 227, a las 19:00. Reservas al 2477 451467.

Teatro Unión Ferroviaria

Encuentro de Agrupaciones Instrumentales

Este domingo en el Teatro Unión Ferroviaria cierra el Encuentro de Agrupaciones Instrumentales, que reúne a varias agrupaciones de nuestra ciudad e invitados de la región.

Avenida Alsina 530, a las 19:30. La entrada es a la colaboración y además hay un alias para transferir: orquesta25. Media hora antes de la función se repartirán las entradas.

Casa Natal Illia

Visita al Museo

El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene nuevos horarios de apertura y visitas guiadas, los mismos son: sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Acompañados por un guía, los visitantes podrán conocer por medio de muebles, libros, utensilios domésticos, documentación, fotografías y demás objetos que atesoran parte de la historia local y nacional, la vida y el legado de Don Arturo Illia.

Av. Jáuregui y Becerra. Entrada libre y gratuita.

Mariano Benítez

Museo Batallas de Cepeda

El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, en su recorrido pueden observarse tres unidades temáticas: las batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. El horario es de 14:30 a 17:30, para los días feriados, sábados y domingos. Además, se puede visitar la sala de exposiciones temporarias “Roberto A. Magnasco” donde se exhibe la colección donada por la familia Magnasco y que fuera parte del Museo “Los Carozos”, que funcionaba en su estancia, en la localidad de Canals. La entrada es libre y gratuita.

Museo Municipal

Historia de Pergamino

En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]