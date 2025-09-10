La voz de Mónica Solá se une al universo del tango en una propuesta única este sábado

La cantante pergaminense Mónica Solá , reconocida por su creciente presencia en escenarios de la región y por su emotiva interpretación de Mujeres Argentinas en el Teatro Unión Ferroviaria , se prepara para ofrecer una nueva propuesta artística. Este sábado presentará Evocaciones de Tango , un espectáculo que la conectará con uno de los géneros más representativos de la música popular argentina.

La cita es a las 21:30 en el cálido espacio de Florentino Teatro Bar (Lorenzo Moreno 982). En esta ocasión, Solá estará acompañada por un trío de destacados músicos locales: Roberto Lanzillotta en guitarra, Cecilia Manzoni en piano y Eduardo Cruz en bajo. Las reservas pueden realizarse al teléfono 2477-554459.

“Los invito a una noche inolvidable, llena de pasión y emoción, donde el tango es el protagonista”, expresó la artista a través de sus redes sociales, adelantando el espíritu de un concierto que promete sensibilidad y conexión con el público.

En diálogo con LA OPINION, Mónica Solá compartió los motivos que la llevaron a centrar esta nueva propuesta en el tango, revelando una relación profunda y personal con este género: “Porque fue parte de mi vida desde chica al igual que el folklore. Eran los géneros que se escuchaban en casa. También porque es un tema pendiente poder cantarlo y además a pedido del público, de amigos y familia que me animaron a intentarlo”, confesó.

Lejos de ser un espectáculo puramente interpretativo, Evocaciones de Tango fue pensado con un concepto claro y emotivo: narrar, a través de la música, las diferentes edades de la vida. La niñez, la juventud y la adultez se entrelazan en este viaje sonoro y emocional, permitiendo que el público se reconozca en cada etapa.

“Abordaré tangos y valses tradicionales y también tangos modernos o música ciudadana, como se lo suele llamar. Es por eso que serán variados los autores: Homero Manzi, Cátulo Castillo, Homero Expósito, Astor Piazzolla, entre otros”, adelantó la cantante, quien también hizo una especial invitación al público: “A que conozcan otra propuesta cultural gestada con compromiso, esfuerzo propio, comprometida con lo que se le brindará al público”.

Un camino de crecimiento sostenido

Para quienes aún no conocen su historia, la trayectoria de Mónica Solá es testimonio de pasión y perseverancia. Su vínculo con la música comenzó de manera espontánea, a través de un taller de canto tomado como actividad recreativa. Pero en 2017 tomó la decisión de iniciar su camino como solista, marcando el comienzo de una carrera que no ha dejado de crecer.

El año 2024 fue especialmente significativo para la artista, con presentaciones fuera de Pergamino y una participación cada vez más activa en distintos escenarios de la Provincia. Entre sus actuaciones más destacadas figuran su presencia en la Peña Oficial de Baradero, la Feria de Mataderos y su participación en un programa de Radio Nacional Folklórica. También formó parte de eventos locales como la Fiesta de la Estaca y numerosas peñas solidarias.

Uno de los momentos más relevantes de su recorrido reciente fue la puesta en escena de Mujeres Argentinas, una obra emblemática compuesta por Ariel Ramírez, Félix Luna y Mercedes Sosa, que cobró vida en Pergamino a través de una cuidada producción local.

Una invitación a sentir el tango desde lo íntimo

Con Evocaciones de Tango, Mónica Solá vuelve a apostar a una propuesta artística con identidad, profundidad y compromiso. Una noche para dejarse atravesar por la música, para conectar con recuerdos y emociones a través del tango y sus múltiples formas.

El espectáculo se enmarca en una etapa de consolidación artística para la intérprete, que sigue construyendo su camino con autenticidad y dedicación. La invitación está hecha: este sábado, en el escenario de Florentino Teatro Bar, el tango será el puente entre la memoria, el presente y la emoción compartida.