miércoles 10 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y espectáculos

    La voz de Mónica Solá se une al universo del tango en una propuesta única este sábado

    Con acompañamiento de músicos destacados, Mónica Solá ofrecerá un espectáculo donde el género porteño cobra nuevos matices y profundidades.

    Por Néstor Suárez
    10 de septiembre de 2025 - 13:36
    Mónica Solá presenta Evocaciones de Tango: una noche de música, emociones y recuerdos en Florentino Teatro Bar.

    Mónica Solá presenta Evocaciones de Tango: una noche de música, emociones y recuerdos en Florentino Teatro Bar.

    MONICA SOLA

    La cantante pergaminense Mónica Solá, reconocida por su creciente presencia en escenarios de la región y por su emotiva interpretación de Mujeres Argentinas en el Teatro Unión Ferroviaria, se prepara para ofrecer una nueva propuesta artística. Este sábado presentará Evocaciones de Tango, un espectáculo que la conectará con uno de los géneros más representativos de la música popular argentina.

    Lee además
    El tango vuelve a sonar fuerte en Pergamino de la mano de Javier Astrada.
    Cultura y espectáculos

    Javier Astrada vendrá en octubre a Pergamino con su Orquesta Bien Porteña
    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes de Pergamino prepara la interpretación del “Himno a la Alegría”, junto a la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Kennedy.
    Cultura

    Un 2025 lleno de música y proyectos para el Coro Municipal de Niños y Jóvenes de Pergamino

    “Los invito a una noche inolvidable, llena de pasión y emoción, donde el tango es el protagonista”, expresó la artista a través de sus redes sociales, adelantando el espíritu de un concierto que promete sensibilidad y conexión con el público.

    Mónica Solá y una conexión de raíz con el tango

    En diálogo con LA OPINION, Mónica Solá compartió los motivos que la llevaron a centrar esta nueva propuesta en el tango, revelando una relación profunda y personal con este género: “Porque fue parte de mi vida desde chica al igual que el folklore. Eran los géneros que se escuchaban en casa. También porque es un tema pendiente poder cantarlo y además a pedido del público, de amigos y familia que me animaron a intentarlo”, confesó.

    Lejos de ser un espectáculo puramente interpretativo, Evocaciones de Tango fue pensado con un concepto claro y emotivo: narrar, a través de la música, las diferentes edades de la vida. La niñez, la juventud y la adultez se entrelazan en este viaje sonoro y emocional, permitiendo que el público se reconozca en cada etapa.

    “Abordaré tangos y valses tradicionales y también tangos modernos o música ciudadana, como se lo suele llamar. Es por eso que serán variados los autores: Homero Manzi, Cátulo Castillo, Homero Expósito, Astor Piazzolla, entre otros”, adelantó la cantante, quien también hizo una especial invitación al público: “A que conozcan otra propuesta cultural gestada con compromiso, esfuerzo propio, comprometida con lo que se le brindará al público”.

    Un camino de crecimiento sostenido

    Para quienes aún no conocen su historia, la trayectoria de Mónica Solá es testimonio de pasión y perseverancia. Su vínculo con la música comenzó de manera espontánea, a través de un taller de canto tomado como actividad recreativa. Pero en 2017 tomó la decisión de iniciar su camino como solista, marcando el comienzo de una carrera que no ha dejado de crecer.

    El año 2024 fue especialmente significativo para la artista, con presentaciones fuera de Pergamino y una participación cada vez más activa en distintos escenarios de la Provincia. Entre sus actuaciones más destacadas figuran su presencia en la Peña Oficial de Baradero, la Feria de Mataderos y su participación en un programa de Radio Nacional Folklórica. También formó parte de eventos locales como la Fiesta de la Estaca y numerosas peñas solidarias.

    Uno de los momentos más relevantes de su recorrido reciente fue la puesta en escena de Mujeres Argentinas, una obra emblemática compuesta por Ariel Ramírez, Félix Luna y Mercedes Sosa, que cobró vida en Pergamino a través de una cuidada producción local.

    Una invitación a sentir el tango desde lo íntimo

    Con Evocaciones de Tango, Mónica Solá vuelve a apostar a una propuesta artística con identidad, profundidad y compromiso. Una noche para dejarse atravesar por la música, para conectar con recuerdos y emociones a través del tango y sus múltiples formas.

    El espectáculo se enmarca en una etapa de consolidación artística para la intérprete, que sigue construyendo su camino con autenticidad y dedicación. La invitación está hecha: este sábado, en el escenario de Florentino Teatro Bar, el tango será el puente entre la memoria, el presente y la emoción compartida.

    Temas
    Seguí leyendo

    Javier Astrada vendrá en octubre a Pergamino con su Orquesta Bien Porteña

    Un 2025 lleno de música y proyectos para el Coro Municipal de Niños y Jóvenes de Pergamino

    Se viene la XIII Fiesta Nacional de la Poesía Silvina y Victoria Ocampo: inscriben hasta el 20

    Boleros en Cinema Pergamino: espectáculo solidario para revivir lo mejor del repertorio romántico

    Lumiere Estudio de Danzas brilló en Villa Carlos Paz y se trajo numerosos premios

    Payuca del Pueblo: del teatro independiente al éxito de En el barro en Netflix

    La Vela Puerca vendrá a Pergamino para celebrar 30 años de música

    San Nicolás será sede de la Fiestas de Disfraces 2025 por primera vez. La Pre-venta quedó agotada

    Comienza el ciclo Encuentro de Agrupaciones Instrumentales en el Teatro Unión Ferroviaria

    El Conjuro 4: Ultimos Ritos llega a Pergamino con el caso más oscuro de los Warren

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La inflación de agosto fue del 1,9% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses

    La inflación de agosto fue del 1,9% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses
    Cómo funciona la Boleta Única Papel que debuta en la provincia en octubre

    Cómo funciona la Boleta Única Papel que debuta en la provincia en octubre

    Histórico: La Cooperativa Eléctrica de Pergamino concretó el primer servicio de cremación

    Histórico: La Cooperativa Eléctrica de Pergamino concretó el primer servicio de cremación

    Helena Arbeleche en el primer lugar del podio de los 100 metros pecho en Chile.

    Helena Arbeleche logró dos podios en su primer torneo internacional

    Anmat prohibió un queso cremoso por ser un peligro para la salud

    Anmat prohibió un queso cremoso por ser un peligro para la salud