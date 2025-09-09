martes 09 de septiembre de 2025
    • Cultura y espectáculos

    Javier Astrada vendrá en octubre a Pergamino con su Orquesta Bien Porteña

    Una noche a puro tango en el Bar del Roma. El cantante Javier Astrada regresa con una propuesta renovada que promete emocionar a todos los amantes del tango.

    9 de septiembre de 2025 - 14:59
    El tango vuelve a sonar fuerte en Pergamino de la mano de Javier Astrada.

    Después de casi tres años de ausencia en los escenarios de su ciudad natal, el cantante Javier Astrada regresa a Pergamino con una propuesta renovada que promete emocionar a todos los amantes del tango. La cita será el jueves 24 de octubre a las 20:30 en el tradicional Bar del Roma -ubicado en el histórico edificio del Hotel Roma, en plena peatonal de calle San Nicolás-, un espacio que se ha convertido en punto de encuentro obligado de la comunidad local.

    Este reencuentro tan esperado será, además, el estreno oficial en Pergamino de la Orquesta Bien Porteña, una nueva formación musical liderada por Astrada, compuesta por talentosos instrumentistas y dos cantantes invitados, con quienes el artista inicia una nueva etapa de su carrera.

    Al estilo de Javier Astrada

    Con un repertorio cuidadosamente seleccionado, que recorre los clásicos del 2x4 y rescata lo mejor de nuestra música ciudadana, la velada promete ser un verdadero homenaje al tango, con la elegancia, la pasión y la autenticidad que caracterizan al estilo interpretativo de Astrada.

    Las entradas anticipadas, con cupos limitados, ya se encuentran a la venta en Bar Roma y tienen un valor de $10.000. Se recomienda adquirirlas con antelación, ya que se espera una gran concurrencia por la calidad del espectáculo y la expectativa generada en torno al regreso del reconocido cantor.

    El tango vuelve a sonar fuerte en Pergamino, y lo hace de la mano de un artista que lleva su ciudad en la voz y en el corazón. Una oportunidad imperdible para disfrutar de una noche única, con lo mejor del tango y la emoción del regreso.

    @javierastradapaginaoficial

