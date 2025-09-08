lunes 08 de septiembre de 2025
    • Cultura y espectáculos

    Boleros en Cinema Pergamino: espectáculo solidario para revivir lo mejor del repertorio romántico

    La presentación de Boleros será a total beneficio de la Granja San Camilo, una institución de reconocida labor social en la comunidad.

    8 de septiembre de 2025 - 13:54
    Boleros en Cinema Pergamino: una oportunidad para reencontrarse con la música que nos marcó y acompañar una causa solidaria.

    ALBERTO BIANCO

    Este viernes 12 de septiembre a las 21:00, el proyecto musical Boleros brindará un nuevo espectáculo titulado Noche de Clásicos en la Sala Roja de Cinema Pergamino, ubicada en el Complejo LA OPINION Plaza. La presentación será a beneficio de la Granja San Camilo, una institución de reconocida labor social en la comunidad.

    El valor de la entrada es de $12.000, y se pueden realizar reservas a través de los siguientes números de WhatsApp: 2477 660878 / 2477 330432 / 2477 503131

    Una noche para dejarse llevar por los grandes clásicos

    Noche de Clásicos propone un recorrido sensible y emotivo por algunas de las obras más emblemáticas del repertorio romántico latinoamericano. El espectáculo incluirá canciones inolvidables de autores como Armando Manzanero, Mario Clavel, Pedro Junco, Dino Ramos y Chico Novarro, cuyas composiciones han marcado generaciones y continúan vigentes en la memoria colectiva.

    Las canciones serán interpretadas con una impronta renovada, pero manteniendo la esencia y el alma del bolero tradicional. Una propuesta ideal para quienes deseen reencontrarse con la emoción de los grandes clásicos en un entorno cuidado, íntimo y con fines solidarios.

    Boleros: un proyecto con historia y corazón pergaminense

    Boleros fue creado en 2012 por el músico local Alberto Bianco, con la intención de rendir homenaje a uno de los géneros más entrañables de la música popular latinoamericana. Desde entonces, el proyecto ha recorrido escenarios de la ciudad y la región, convirtiéndose en una verdadera tradición cultural en Pergamino.

    Con doce años de trayectoria ininterrumpida, el grupo se ha consolidado gracias al constante apoyo del público, la excelencia de sus músicos y una cuidada selección de repertorio que combina nostalgia, sensibilidad y refinamiento musical.

    La edición 2025 de Noche de Clásicos ya fue presentada con éxito en el Teatro Unión Ferroviaria y en el Florentino Teatro Bar, recibiendo elogios tanto por su propuesta estética como por la emotividad de sus interpretaciones.

    Músicos e intérpretes de primer nivel

    El espectáculo contará con la participación de un talentoso ensamble integrado por músicos de reconocida trayectoria en la escena local: Román Moreno (teclados), Gerardo Oppezzo (bajo), José Morán (batería), José Luis Amigó (guitarra), Karen Marchetto (cuerdas), Alberto Bianco (saxos y dirección general).

    Las voces estarán a cargo de Betty Ponce, Nazareth Gill y Gachi Tulliani, tres intérpretes que se destacan por su calidez, fuerza expresiva y capacidad de emocionar al público en cada presentación.

    Una invitación a compartir música y solidaridad

    Con una entrada a beneficio de Granja San Camilo, Noche de Clásicos es más que un espectáculo: es una oportunidad para reencontrarse con la música que nos marcó, acompañar una causa solidaria y disfrutar de una propuesta artística de primer nivel nacida en el corazón de Pergamino.

