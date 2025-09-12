Juegos Bonaerenses 2025: Pergamino ya tiene sus representantes en Cultura para la gran final

Se conocen los nombres de quienes nos representarán en Mar del Plata en la gran final.

Buen desempeño artístico y una fuerte representación de Pergamino en la etapa interregional de los Juegos Bonaerenses.

Pergamino fue protagonista en la etapa interregional de Cultura de los Juegos Bonaerenses 2025.

Pergamino fue protagonista en la etapa interregional de Cultura de los Juegos Bonaerenses 2025 , una instancia clave que marcó el cierre del proceso clasificatorio previo a la esperada final provincial que se desarrollará en Mar del Plata del 12 al 17 de octubre.

Cultura y espectáculos Una noche de trova, poesía y canciones en el Centro Cultural Registrarte

Cultura El Museo Batallas de Cepeda entre los 25 finalistas internacionales del Premio ICOM

Con buen desempeño artístico y una fuerte representación local, los participantes pergaminenses compitieron entre cientos de talentos de la región, asegurando así la presencia en la última y más importante instancia de la competencia.

Este año, los Juegos Bonaerenses alcanzaron un récord histórico de participación, con más de 480 mil inscriptos en toda la Provincia, consolidándose como la competencia sociocultural y deportiva más importante de Buenos Aires .

Organizados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad , los Juegos son una política pública emblemática del gobierno bonaerense. A través de la Subsecretaría de Deportes y en articulación con el Instituto Cultural , el programa promueve la inclusión, el desarrollo artístico y deportivo, y el encuentro entre generaciones en cada rincón del territorio.

La edición 2025 cuenta con más de 100 disciplinas deportivas y culturales, destinadas a jóvenes, personas con discapacidad, personas trasplantadas y personas mayores, fortaleciendo así el derecho al acceso a la cultura y al deporte para todos los sectores de la sociedad.

Con la mirada puesta en octubre, la delegación pergaminense se prepara ahora para representar con orgullo a la ciudad en la gran final que, como cada año, convertirá a Mar del Plata en el epicentro del arte, el deporte y la integración provincial.

Juegos Bonaerenses 2025: los resultados de la etapa interregional

Los representantes del área de Cultura que participaron de la Etapa Interregional son:

Pintura

-Sub 15: Jenifer Toledo, segundo lugar.

-Sub 18: Mora Cañada, tercer lugar.

-Adultos Mayores: René Quaglia.

-PCD: Agustín Medialdea.

Dibujo

-Sub 15: Isabella Desimone, primer lugar.

-Sub 18: Yohana Toledo, primer lugar.

-Adultos Mayores: Marina Rouco, segundo lugar.

-PCD: Lucas Palermo.

Objeto artístico

-Adultos mayores: Carlos Jesús, segundo lugar.

-PCD: Santiago Russo, primer lugar.

Fotografía

-Adultos mayores: Alejandra Margarita Baezza Duffy, segundo lugar.

-Juveniles unica: Agustina Basiluk, tercer lugar.

-PCD: María Paz Marincovich, primer lugar.

Literatura: cuento

-Sub 15: Juan Francisco Juárez.

-Sub 18: Aylén Barraza.

-Adultos Mayores: Rafael Restaino.

Literatura: poesía

-Sub 15: Manuel Torrado, segundo lugar.

-Sub 18: Candela Breccia, tercer lugar.

-Adultos Mayores: Oscar Pégaz.

Freestyle

-Sub 15: Máximo Leguizamón.

-Sub 18: Valentino Casco.

Solista vocal

-Sub 15: Camila Biscaysacú.

-Sub 18: Guillermina Juárez.

-Adultos Mayores: Omar González, segundo lugar.

Teatro

-Juveniles, única, tercer lugar.

-Adultos mayores: Silvia Obrien, Claudia Farías y María Delia Trotta.

Danza Folklore

-Sub 15: Mateo Illa, Alfonsina Ivalo, primer lugar.

-Sub 18: Martina Chavero, Lautaro Bettine Illusi, tercer lugar.

-Adultos Mayores: Adriana Maschietto y Daniel Santilli, segundo lugar.

-PCD: María Acuña y Daniel Fernández, primer lugar.

Pareja de tango

-Adultos Mayores: Raquel Gabino y Antonio Franco, segundo lugar.

Malambo

-Sub 15: Antonio Joaquín Lobo, segundo lugar.

-Sub 18: Milagros Coronel, segundo lugar.

Música rock

-Juveniles, única: Juan Octavio Gigena Capriotti, Gala Azotegui, Santino Lere y Fausto Risso, primer lugar.

Música cumbia

-Juveniles, única: Mignaca Giulia, Fondevilla María Ignacia, Baltasar Bocci, Jazmin Cejas y Milo Baez, primer lugar.

Arte circense

-Mateo Hassan, segundo lugar.

Cocineros bonaerenses: Plato principal

- Sub 15: Emma Van Dick.

-Sub 18: Renzo Basile, segundo lugar.

-Adultos mayores: Josefa Vega.

Cocineros bonaerenses: postre

-Sub 15: Luz Simón.

-Sub 18: Esteban Andino, tercer lugar.

-Adultos Mayores: Mabel Nasser, tercer lugar.