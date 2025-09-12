viernes 12 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura

    Juegos Bonaerenses 2025: Pergamino ya tiene sus representantes en Cultura para la gran final

    Pergamino brilló en la etapa previa a la gran final y ya se conocen los nombres de quienes nos representarán en Mar del Plata del 12 al 17 de octubre.

    12 de septiembre de 2025 - 12:31
    Pergamino fue protagonista en la etapa interregional de Cultura de los Juegos Bonaerenses 2025.

    Pergamino fue protagonista en la etapa interregional de Cultura de los Juegos Bonaerenses 2025.

    PRENSA
    Buen desempeño artístico y una fuerte representación de Pergamino en la etapa interregional de los Juegos Bonaerenses.

    Buen desempeño artístico y una fuerte representación de Pergamino en la etapa interregional de los Juegos Bonaerenses.

    PRENSA
    Se conocen los nombres de quienes nos representarán en Mar del Plata en la gran final.

    Se conocen los nombres de quienes nos representarán en Mar del Plata en la gran final.

    PRENSA

    Pergamino fue protagonista en la etapa interregional de Cultura de los Juegos Bonaerenses 2025, una instancia clave que marcó el cierre del proceso clasificatorio previo a la esperada final provincial que se desarrollará en Mar del Plata del 12 al 17 de octubre.

    Lee además
    El Museo Batallas de Cepeda, ubicado en la localidad de Mariano Benítez, recibió un importante reconocimiento.
    Cultura

    El Museo Batallas de Cepeda entre los 25 finalistas internacionales del Premio ICOM
    Federico Caciani, Diego Palavecino y Alejandro Gómez Monzón este viernes en el Centro Cultural Registrarte.
    Cultura y espectáculos

    Una noche de trova, poesía y canciones en el Centro Cultural Registrarte

    Con buen desempeño artístico y una fuerte representación local, los participantes pergaminenses compitieron entre cientos de talentos de la región, asegurando así la presencia en la última y más importante instancia de la competencia.

    Este año, los Juegos Bonaerenses alcanzaron un récord histórico de participación, con más de 480 mil inscriptos en toda la Provincia, consolidándose como la competencia sociocultural y deportiva más importante de Buenos Aires.

    Organizados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, los Juegos son una política pública emblemática del gobierno bonaerense. A través de la Subsecretaría de Deportes y en articulación con el Instituto Cultural, el programa promueve la inclusión, el desarrollo artístico y deportivo, y el encuentro entre generaciones en cada rincón del territorio.

    La edición 2025 cuenta con más de 100 disciplinas deportivas y culturales, destinadas a jóvenes, personas con discapacidad, personas trasplantadas y personas mayores, fortaleciendo así el derecho al acceso a la cultura y al deporte para todos los sectores de la sociedad.

    Con la mirada puesta en octubre, la delegación pergaminense se prepara ahora para representar con orgullo a la ciudad en la gran final que, como cada año, convertirá a Mar del Plata en el epicentro del arte, el deporte y la integración provincial.

    Juegos Bonaerenses 2025: los resultados de la etapa interregional

    Los representantes del área de Cultura que participaron de la Etapa Interregional son:

    Pintura

    -Sub 15: Jenifer Toledo, segundo lugar.

    -Sub 18: Mora Cañada, tercer lugar.

    -Adultos Mayores: René Quaglia.

    -PCD: Agustín Medialdea.

    Dibujo

    -Sub 15: Isabella Desimone, primer lugar.

    -Sub 18: Yohana Toledo, primer lugar.

    -Adultos Mayores: Marina Rouco, segundo lugar.

    -PCD: Lucas Palermo.

    Objeto artístico

    -Adultos mayores: Carlos Jesús, segundo lugar.

    -PCD: Santiago Russo, primer lugar.

    Fotografía

    -Adultos mayores: Alejandra Margarita Baezza Duffy, segundo lugar.

    -Juveniles unica: Agustina Basiluk, tercer lugar.

    -PCD: María Paz Marincovich, primer lugar.

    Literatura: cuento

    -Sub 15: Juan Francisco Juárez.

    -Sub 18: Aylén Barraza.

    -Adultos Mayores: Rafael Restaino.

    Literatura: poesía

    -Sub 15: Manuel Torrado, segundo lugar.

    -Sub 18: Candela Breccia, tercer lugar.

    -Adultos Mayores: Oscar Pégaz.

    Freestyle

    -Sub 15: Máximo Leguizamón.

    -Sub 18: Valentino Casco.

    Solista vocal

    -Sub 15: Camila Biscaysacú.

    -Sub 18: Guillermina Juárez.

    -Adultos Mayores: Omar González, segundo lugar.

    Teatro

    -Juveniles, única, tercer lugar.

    -Adultos mayores: Silvia Obrien, Claudia Farías y María Delia Trotta.

    Danza Folklore

    -Sub 15: Mateo Illa, Alfonsina Ivalo, primer lugar.

    -Sub 18: Martina Chavero, Lautaro Bettine Illusi, tercer lugar.

    -Adultos Mayores: Adriana Maschietto y Daniel Santilli, segundo lugar.

    -PCD: María Acuña y Daniel Fernández, primer lugar.

    Pareja de tango

    -Adultos Mayores: Raquel Gabino y Antonio Franco, segundo lugar.

    Malambo

    -Sub 15: Antonio Joaquín Lobo, segundo lugar.

    -Sub 18: Milagros Coronel, segundo lugar.

    Música rock

    -Juveniles, única: Juan Octavio Gigena Capriotti, Gala Azotegui, Santino Lere y Fausto Risso, primer lugar.

    Música cumbia

    -Juveniles, única: Mignaca Giulia, Fondevilla María Ignacia, Baltasar Bocci, Jazmin Cejas y Milo Baez, primer lugar.

    Arte circense

    -Mateo Hassan, segundo lugar.

    Cocineros bonaerenses: Plato principal

    - Sub 15: Emma Van Dick.

    -Sub 18: Renzo Basile, segundo lugar.

    -Adultos mayores: Josefa Vega.

    Cocineros bonaerenses: postre

    -Sub 15: Luz Simón.

    -Sub 18: Esteban Andino, tercer lugar.

    -Adultos Mayores: Mabel Nasser, tercer lugar.

    Temas
    Seguí leyendo

    El Museo Batallas de Cepeda entre los 25 finalistas internacionales del Premio ICOM

    Una noche de trova, poesía y canciones en el Centro Cultural Registrarte

    Pergamino se llena de cultura: una agenda para no quedarse en casa este fin de semana

    Toy Story 1 y Demon Slayer: El Castillo Infinito llegan este viernes a Cinema Pergamino

    La voz de Mónica Solá se une al universo del tango en una propuesta única este sábado

    Javier Astrada vendrá en octubre a Pergamino con su Orquesta Bien Porteña

    Un 2025 lleno de música y proyectos para el Coro Municipal de Niños y Jóvenes de Pergamino

    Se viene la XIII Fiesta Nacional de la Poesía Silvina y Victoria Ocampo: inscriben hasta el 20

    Boleros en Cinema Pergamino: espectáculo solidario para revivir lo mejor del repertorio romántico

    Lumiere Estudio de Danzas brilló en Villa Carlos Paz y se trajo numerosos premios

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Orquesta Típica El Desbande. Este domingo en el Teatro Unión Ferroviaria cierra el Encuentro de Agrupaciones Instrumentales.
    Cultura y espectáculos

    Pergamino se llena de cultura: una agenda para no quedarse en casa este fin de semana

    Por Néstor Suárez

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Socorro recibirá a Argentino de Alfonzo en uno de los dos partidos de este sábado.

    Regresa la acción del fútbol local luego del parate por las elecciones

    Por Fernando Bongiovanni
    Juventud irá por su segundo triunfo en el Torneo Pre Federal ante Colón de Chivilcoy.

    Juventud y Comu juegan en Pergamino por la fecha 5 del Pre Federal

    El Museo Batallas de Cepeda, ubicado en la localidad de Mariano Benítez, recibió un importante reconocimiento.
    Cultura

    El Museo Batallas de Cepeda entre los 25 finalistas internacionales del Premio ICOM

    Pergamino fue protagonista en la etapa interregional de Cultura de los Juegos Bonaerenses 2025.
    Cultura

    Juegos Bonaerenses 2025: Pergamino ya tiene sus representantes en Cultura para la gran final

    La víctima manifestó que se desplazaba en bicicleta por inmediaciones de Bombero Esquivel y el lateral del Cementerio municipal cuando lo interceptaron dos sujetos.

    Un joven denunció haber sido apuñalado mientras circulaba en bicicleta cerca del Cementerio de Pergamino