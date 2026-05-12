El Consejo Internacional de Museos celebra en Pergamino el Día Internacional de los Museos

ICOM Argentina celebrará el Día Internacional de los Museos en el Museo Batallas de Cepeda de Mariano Benítez. La actividad, abierta y gratuita, se realizará este sábado de 14:30 a 18:30 y contará con importantes referentes de los museos del país.
Este evento marca un hito que posiciona a Pergamino y a su variada oferta museística en un referente a nivel nacional, reconocida por expertos, consejeros y académicos del sector.
El programa iniciará en el Museo Batallas de Cepeda, ubicado en el antiguo Almacén de Ramos Generales de la familia Villanueva (Localidad de Mariano Benítez) y tendrá como eje la consigna de este año, compartida internacionalmente. “Museos uniendo un mundo dividido”.
El programa del Consejo Internacional de Museos
El programa de actividades es el siguiente:
14:30 – 15:30
-Día Internacional de Museos “Museos uniendo un mundo dividido”
Lic. María del Carmen Maza, presidente de ICOM Argentina.
-Premio ICOM AWARD Participación del Museo Batalla de Cepeda
Lic. Faustino Godoy y Lic. Ma. del Carmen Maza
15:30 – 17:00
-Conversatorio: Los museos: un espacio de encuentro
-Casa de los Ameghino: de hogar de inmigrantes a Museo
Lic. Luis Federico Suárez
-“De la casa al museo: memorias que construyen comunidad”
Arq. Rubén Vera
-“Museos más allá de los límites geográficos: Convenio Cruzando fronteras”
Lic. Carlos Tellechea
Modera: Lic. Roxana Di Bello
17:00 – 17:30
-“Mariano Benítez en el arte de Josefina Bonavita”
Josefina Bonavita
Qué es el ICOM Argentina
El ICOM es una asociación de miembros y una organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. Como foro de expertos, hace recomendaciones sobre cuestiones relacionadas con el patrimonio cultural, promueve la creación de capacidades y avanza el conocimiento.
ICOM es la voz de los profesionales de los museos en el escenario internacional y aumenta la conciencia cultural pública a través de redes mundiales y programas de cooperación.
Sus Comités Nacionales actúan como representantes locales, conectando la organización mundial con los museos y profesionales de cada país. Desempeñan un papel fundamental en el fomento de la creación de redes y la colaboración entre los profesionales de los museos, la organización de eventos y la facilitación de programas de intercambio cultural.