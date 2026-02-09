lunes 09 de febrero de 2026
    • Zárate: Abrieron las inscripciones a cursos de diversidad sexual y Ley Micaela para organizaciones

    En Zárate el Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense lanzó dos propuestas de formación 2026, virtuales y con certificación oficial.

    9 de febrero de 2026 - 11:08
    La difusión en el distrito está a cargo del Ministerio de Mujeres y Diversidad con sede en la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Zárate.

    Enlace Crítico

    El Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires en Zárate anunció la apertura de inscripciones a dos cursos de formación para el ciclo 2026, orientados a incorporar y fortalecer la perspectiva de diversidad sexual y de género en ámbitos estatales, comunitarios y organizacionales, con modalidad virtual y certificación oficial.

    Cursos de diversidad sexual con certificación oficial en la Provincia

    Las capacitaciones son organizadas por el Equipo de Formación de la Dirección Provincial de Diversidad Sexual, dependiente de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual, y cuentan con certificación del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP). En el distrito, la difusión está a cargo del Ministerio de Mujeres y Diversidad con sede en la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Zárate.

    Inscripción al curso Introducción a la Diversidad Sexual

    Una de las propuestas es el curso “Introducción a la Diversidad Sexual: conceptos, herramientas y marco normativo”, destinado a personal del Estado provincial, organizaciones sociales y personas interesadas. Se dicta de manera virtual, asincrónica y autoasistida, tiene una duración de un mes, consta de tres clases y comenzará el miércoles 11 de febrero de 2026. La inscripción estará abierta hasta el lunes 9 de febrero a las 10 horas y se realiza mediante formulario online.

    Ley Micaela Organizaciones: formación en género e igualdad

    También se encuentra habilitada la inscripción a Micaela Organizaciones – Módulo de Formación, dirigida a integrantes de organizaciones comunitarias de la provincia de Buenos Aires. El curso comenzará el 17 de febrero, con acceso a un aula virtual de contenidos semanales y un encuentro final en marzo para reflexionar sobre prácticas de igualdad. La inscripción es obligatoria y estará disponible hasta el 13 de febrero.

