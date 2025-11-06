jueves 06 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Pergamino

    El Mes del adulto mayor se celebró con múltiples actividades

    Durante octubre, la Dirección de Tercera Edad desarrolló una amplia agenda cultural y recreativa junto a los Centros de Jubilados del Partido de Pergamino.

    6 de noviembre de 2025 - 13:09
    Numerosas actividades coronaron el Mes del adulto mayor.

    Numerosas actividades coronaron el Mes del adulto mayor.

    PRENSA DEL MUNICIPIO

    La Dirección de Tercera Edad celebró durante octubre el Mes del Adulto Mayor, a través de diversas actividades que constituyeron una de las tantas maneras de reconocer y valorar el rol de las personas mayores en nuestra sociedad.

    Lee además
    Catalina Maglio es alumna de la Escuela Primaria 59 de Fontezuela.

    Catalina Maglio será recibida por sus compañeros de la Escuela Primaria 59 y toda la comunidad en Fontezuela
    Jonatan Slider es nuevo jugador de Pergamino Básquet y está listo para salir a la cancha.

    Refuerzo de jerarquía: Jonatan Slider se incorpora a Pergamino Básquet

    Con estas propuestas culturales, recreativas y educativas, se promueve también un envejecimiento activo y saludable, orientado a mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores.

    Múltiples actividades en el Mes del adulto mayor

    Entre las actividades realizadas se destacaron las jornadas de estimulación cognitiva abiertas a la comunidad, encuentros de folklore, bailes de antaño, así como muestras y clases abiertas de actividad física localizada, aeróbica, zumba, salsa y ritmos latinos.

    “Estos encuentros fueron posibles gracias al trabajo mancomunado con los Centros de Jubilados y Pensionados de la ciudad y del Partido de Pergamino, así como al valioso acompañamiento de los docentes y colaboradores que formaron parte de cada propuesta. Queremos expresar un especial agradecimiento a los artistas locales que engalanaron los diferentes encuentros con su talento y compromiso: Mónica Rodríguez, Betty Ponce, Omar González, el Dúo del Litoral Hermanos Lima y Fabián Cejas”, comentó Adriana Salaberría, encargada del Area.

    De esta manera, la Dirección de Tercera Edad reafirma su compromiso de trabajar junto a las personas mayores, erradicando conceptos y posturas etarias, con el fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en nuestra comunidad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Catalina Maglio será recibida por sus compañeros de la Escuela Primaria 59 y toda la comunidad en Fontezuela

    Refuerzo de jerarquía: Jonatan Slider se incorpora a Pergamino Básquet

    Rico Zini: "Finalmente se logró la incorporación de la Presa de Regulación en el presupuesto 2026, esperemos que esta vez se cumpla con Pergamino"

    El Instituto Comercial Gianelli festeja el Día del Ex Alumno con un reencuentro lleno de recuerdos

    Promover hábitos saludables: el CAPI José Hernández realizó encuentros sobre alimentación infantil

    Julia Riera a paso firme en el Tucumán Open: avanzó a cuartos

    Carne más cara: prevén nuevos aumentos de hasta 15% antes de fin de año

    Lucas Raspall brindó una charla en Pergamino: cómo aprender a ser faro en tiempos de pantallas

    Cinema Pergamino celebra su 25º aniversario con el Festival de Cine

    Pergamino Básquet debutó con un sólido triunfo ante Centenario de Venado Tuerto

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La comunidad del Instituto Comercial Gianelli se prepara para una jornada de reencuentros y festejos en el marco del Día del Ex Alumno.
    Pergamino

    El Instituto Comercial Gianelli festeja el Día del Ex Alumno con un reencuentro lleno de recuerdos

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Catalina Maglio es alumna de la Escuela Primaria 59 de Fontezuela.

    Catalina Maglio será recibida por sus compañeros de la Escuela Primaria 59 y toda la comunidad en Fontezuela

    Por Alfonso Godoy
    Flores comestibles: cuáles se incorporan al Código Alimentario y por qué crece su uso

    Flores comestibles: cuáles se incorporan al Código Alimentario y por qué crece su uso

    La concejal Silvana Sosa expresó su desacuerdo con el proyecto de ordenanza impositiva presentado por el Ejecutivo municipal

    Baradero: Sosa rechazó el aumento bimestral del 6% en tasas municipales y pidió alternativas

    Al ladrón lo corrieron entre varias personas hasta lograr interceptarlo a pocas cuadras.

    Un vecino justiciero interceptó a un ladrón que robó una mochila de un auto tras romper la ventanilla

    Paraná Fútbol Club se consagró campeón del Torneo Clausura “Marcos Barlatay”

    San Pedro: Paraná campeón del Torneo Clausura "Marcos Barlatay" tras vencer 3-1 a Independencia