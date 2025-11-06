El Mes del adulto mayor se celebró con múltiples actividades

Numerosas actividades coronaron el Mes del adulto mayor. PRENSA DEL MUNICIPIO

La Dirección de Tercera Edad celebró durante octubre el Mes del Adulto Mayor, a través de diversas actividades que constituyeron una de las tantas maneras de reconocer y valorar el rol de las personas mayores en nuestra sociedad.

Con estas propuestas culturales, recreativas y educativas, se promueve también un envejecimiento activo y saludable, orientado a mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores.

Múltiples actividades en el Mes del adulto mayor Entre las actividades realizadas se destacaron las jornadas de estimulación cognitiva abiertas a la comunidad, encuentros de folklore, bailes de antaño, así como muestras y clases abiertas de actividad física localizada, aeróbica, zumba, salsa y ritmos latinos.

“Estos encuentros fueron posibles gracias al trabajo mancomunado con los Centros de Jubilados y Pensionados de la ciudad y del Partido de Pergamino, así como al valioso acompañamiento de los docentes y colaboradores que formaron parte de cada propuesta. Queremos expresar un especial agradecimiento a los artistas locales que engalanaron los diferentes encuentros con su talento y compromiso: Mónica Rodríguez, Betty Ponce, Omar González, el Dúo del Litoral Hermanos Lima y Fabián Cejas”, comentó Adriana Salaberría, encargada del Area.

De esta manera, la Dirección de Tercera Edad reafirma su compromiso de trabajar junto a las personas mayores, erradicando conceptos y posturas etarias, con el fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en nuestra comunidad.

