El MDF local hizo un cierre de campaña en apoyo a la lista de Jorge Taiana

Movimiento Derecho al Futuro de Pergamino realizó un acto de cierre de campaña este jueves. MDF

Uno nutrido grupo de militantes, referentes y dirigentes encuadrados en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y que acompaña la lista de diputados nacionales de Fuerza Patria (liderada por Jorge Taiana) en Pergamino realizó en la noche de este jueves un encuentro que tuvo como fin la celebración del Día de la Lealtad Peronista –conmemorado cada 17 de octubre- y el cierre de la campaña de cara a las elecciones de este domingo.

La convocatoria fue en el local que este espacio político posee en la zona céntrica de la ciudad y que viene utilizando desde la campaña para las elecciones provinciales de septiembre. Contó con la participación de más de 100 personas que compartieron un rato de charla sobre la actualidad del país y de la Provincia. El compromiso de cara al domingo fue “consolidar el apoyo al gobernador Axel Kicillof y apuntalar a los candidatos a diputados nacionales de Fuerza Patria para que, desde el Congreso nacional, defiendan los intereses de los bonaerenses que están siendo atacados desde la asunción de Javier Milei como presidente”, según remarcaron.

Recordaron que tal como señaló Kicillof en su reciente visita a la ciudad “en la provincia de Buenos Aires el Gobierno nacional ha cortado toda la obra pública, ha frenado programas, ha dado de baja pensiones y hasta a cancelado el Fondo docente”. En tal sentido sostuvieron que “desde la Gobernación se viene haciendo un gran esfuerzo junto a todos los bonaerenses para seguir llevando a cabo obras, asistencia y acompañamiento estatal para las y los vecinos”.

Es por eso que “hay que continuar hasta el último minuto hablando con todos para contar que la lista de candidatos a diputados nacionales que encabeza Jorge Taiana es la única que puede ponerle un freno a Milei y evitar que avance en el Congresos con las reformas laboral y previsional que serán muy perjudiciales para las y los argentinos”, dijeron los referentes.

También, antes de abrir la palabra a los militantes que quisieron hacerlo, se realizó una breve capacitación para fiscales ya que como se sabe cambió el sistema de votación y será con la Boleta Única Papel (BUP). Por último, se realizó una arenga general para los dos días que quedan antes del domingo y se invitó a “que cada uno sea partícipe de la elección convenciendo a un vecino y pensando en lo que se viene de cara al futuro del peronismo”.

