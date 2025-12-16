martes 16 de diciembre de 2025
    • El jugador fútbol de Ramallo, Federico Castro y el alivio de volver a jugar

    El delantero de Ramallo habló en Radio Meta sobre su recuperación tras una dura lesión, su paso por Patronato y las ofertas que analiza.

    16 de diciembre de 2025 - 14:35
    El futbolista ramallense Federico Castro visitó los estudios de Radio Meta FM 94.1 y dejó definiciones sobre su presente, su última temporada en Patronato de Paraná

    El futbolista ramallense Federico Castro visitó los estudios de Radio Meta FM 94.1 y dejó definiciones sobre su presente, su última temporada en Patronato de Paraná

    Radio Meta FM 94.1

    De vacaciones en Ramallo tras el cierre del campeonato, Federico Castro atraviesa un tiempo de balance personal y profesional. El delantero repasó en Radio Meta FM 94.1 su última temporada, la recuperación de una grave lesión sufrida en 2024 y el proceso de análisis que encara para definir su próximo destino futbolístico.

    Recuperación física y emocional tras una lesión clave

    Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la grave lesión que sufrió en abril de 2024 cuando jugaba en Independiente Rivadavia. Castro recordó el impacto inmediato del diagnóstico y la angustia inicial, marcada por la incertidumbre sobre su recuperación. En ese proceso, destacó el acompañamiento constante de su familia, en especial de su esposa, como un sostén fundamental para atravesar los meses más difíciles.

    Un regreso positivo en Patronato de Paraná

    El atacante hizo un balance favorable de su etapa en Patronato, donde logró continuidad, goles y protagonismo. Señaló que volver a sentirse importante dentro de la cancha fue un alivio después de la lesión y valoró la confianza del entrenador Gabriel Gómez, un factor que —según explicó— le generó mayor compromiso y responsabilidad dentro del equipo.

    Ofertas, familia y prioridades para el futuro

    Castro confirmó que actualmente cuenta con propuestas para continuar su carrera en el país, una situación distinta a la del año pasado. Sin embargo, remarcó que hoy las decisiones no pasan solo por lo deportivo. El deseo de estar cerca de su familia, cuidar el bienestar personal y mantener estabilidad emocional son aspectos centrales mientras analiza con calma su próximo paso, sin descartar el anhelo de volver a Primera División.

    Temas
