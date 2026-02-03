martes 03 de febrero de 2026
    • Se llevará a cabo una sesión extraordinaria en el HCD

    El jueves venidero, 5 de febrero, a las 19:00, se llevará a cabo una sesión extraordinaria en el HCD con un extenso orden del día.

    3 de febrero de 2026 - 16:06
    El jueves próximo, a las 19:00, se llevará a cabo una sesión extraordinaria en el HCD con un extenso orden del día.&nbsp;

    El jueves próximo, a las 19:00, se llevará a cabo una sesión extraordinaria en el HCD con un extenso orden del día. 

    LA OPINION

    Tras el izamiento de la bandera a cargo del Concejal Gustavo Ciuffo y la asistencia de los ediles, se dará lectura del decreto nº 9151-26, de convocatoria a sesión extraordinaria del HCD por parte del Ejecutivo que ingresó varios expedientes por compensación de deudas.

    Proyecto “Aprender a Escuchar”

    De los expedientes ingresados por presidencia, se destaca uno de las psicólogas sociales, María Alejandra Pacci y Estefanía Langoni quienes proponen “la implementación del proyecto "Aprender a Escuchar" como medida preventiva de suicidios, conflictos interpersonales y crisis vinculares.

    En cuanto a este delicado tema, concejales de la Libertad Avanza presentaron un Proyecto de comunicación donde hace un “Pedido de informe al HIGA “San José” y a la Secretaria de Salud Municipal sobre la tasa de intentos de suicidios y suicidios consumados en el Partido de Pergamino”.

    Mas proyectos a tratar en el HCD

    Luego hay numerosos proyectos de los concejales ingresados por secretaría y muchos de ellos tienen que ver con diversas solicitudes para barrios de la ciudad.

    El edil Ignacio Maiztegui de Juntos por el Cambio presentó un “Proyecto de Ordenanza referente a Establecer sentido único de circulación en Calle Urquiza de la Ciudad de Pergamino, en el tramo comprendido entre Calles Larrea y Biscayart.

    En materia de seguridad, los concejales de Bloque Juntos por el Cambio – Hechos presentaron un proyecto de Comunicación para “reiterar pedido de efectivos policiales al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires”.

    Por su parte el concejal Gustavo Ciuffo presentará el proyecto de “Ordenación, registro y fiscalización de grupos de entrenamiento físico (ROuDGE)”.

    La concejal María Inés Bergroth solicita la “Declaración de Interés Municipal Congreso Nacional de Maíz”.

    Los concejales Ostertag-Fiore Pitrelli solicitan la “colocación de guarda rail, barrera de contención o equivalente, en Bv. Colón e Intendente Biscayart e intervención en el Barrio Jorge Newbery, calle Padre Berti entre Felipe Ibarra y Gervasio Artigas y la ejecución de cordón cuneta, pavimentación, acceso a red cloacal y refuerzo de luminaria en Barrio Jorge Newbery, calle Padre Berti e/F. Ibarra.

    Desde el Interbloque Fuerza Patria-Frente Renovador solicitan “al Consejo Escolar la adopción de medidas urgentes ante los reiterados robos y hechos de vandalismo en establecimientos educativos”.

    Mientras que la concejal Carla Lantella presentó un Proyecto de Comunicación pidiendo la “limpieza del canal de desagüe sobre Av. Arturo Illia entre Goyita Salas y Silverio Vázquez.

    El concejal Gabriel Gattelet presentó un Proyecto para solicitar la reparación de la rampa de accesibilidad en calle San Martín 902 esquina Italia.

