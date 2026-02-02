Pergamino Básquet afronta una visita de riesgo ante Lanús

Este lunes Pergamino Básquet tendrá una nueva prueba de carácter en la Liga Argentina de básquetbol. Desde las 20:30, el equipo de la ciudad visitará a Lanús en el estadio “Antonio Rotili”, en la continuidad de la Fase Regular de la Conferencia Sur, con la imperiosa necesidad de cortar una racha negativa que preocupa.
El conjunto pergaminense atraviesa su momento más delicado de la temporada. Acumula seis derrotas consecutivas y su último triunfo se remonta al 8 de enero, cuando venció como visitante a Rocamora por 84 a 82 (en suplementario). Desde entonces, no pudo volver a festejar y esa seguidilla adversa lo relegó al penúltimo puesto de la tabla, con un récord de 5 victorias y 15 derrotas, solo por encima de Deportivo Norte de Armstrong (4-17).
