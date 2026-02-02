lunes 02 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino Básquet afronta una visita de riesgo ante Lanús

    El equipo de la ciudad visita al Granate, con la necesidad de cortar una racha adversa que lo ubica penúltimo en la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    2 de febrero de 2026 - 14:48
    Pergamino Básquet ante un nuevo examen para intentar cortar la racha de derrotas.

    Pergamino Básquet ante un nuevo examen para intentar cortar la racha de derrotas.

    JAVIER MENGONI

    Este lunes Pergamino Básquet tendrá una nueva prueba de carácter en la Liga Argentina de básquetbol. Desde las 20:30, el equipo de la ciudad visitará a Lanús en el estadio “Antonio Rotili”, en la continuidad de la Fase Regular de la Conferencia Sur, con la imperiosa necesidad de cortar una racha negativa que preocupa.

    Lee además
    Pergamino Básquet perdió con Villa Mitre por por 83 a 66 en nuestra ciudad.

    Pergamino Básquet sufrió una nueva derrota
    El sábado por la noche Pergamino Básquet volvió a la localía y recibió a Racing de Avellaneda con el afán de poder encontrarse nuevamente con la victoria, pero nada pudo hacer.

    Pergamino Básquet recibe este lunes a Villa Mitre de Bahía Blanca

    El conjunto pergaminense atraviesa su momento más delicado de la temporada. Acumula seis derrotas consecutivas y su último triunfo se remonta al 8 de enero, cuando venció como visitante a Rocamora por 84 a 82 (en suplementario). Desde entonces, no pudo volver a festejar y esa seguidilla adversa lo relegó al penúltimo puesto de la tabla, con un récord de 5 victorias y 15 derrotas, solo por encima de Deportivo Norte de Armstrong (4-17).

    Live Blog Post
    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Este lunes Pergamino Básquet tendrá una nueva prueba de carácter en la Liga Argentina de básquetbol. Desde las 20:30, el equipo de la ciudad visitará a Lanús en el estadio “Antonio Rotili”, en la continuidad de la Fase Regular de la Conferencia Sur, con la imperiosa necesidad de cortar una racha negativa que preocupa. El conjunto pergaminense atraviesa su momento más delicado de la temporada. Acumula seis derrotas consecutivas y su último triunfo se remonta al 8 de enero, cuando venció como visitante a Rocamora por 84 a 82 (en suplementario). Desde entonces, no pudo volver a festejar y esa seguidilla adversa lo relegó al penúltimo puesto de la tabla, con un récord de 5 victorias y 15 derrotas, solo por encima de Deportivo Norte de Armstrong (4-17). www.laopinionline.ar"
    View this post on Instagram

    Una racha negativa que preocupa

    La situación no admite demasiados márgenes de error: al finalizar la Fase Regular descenderá el último de la tabla, por lo que Pergamino Básquet necesita reencontrarse con el triunfo para escapar de esa incómoda posición. El desafío de este lunes no será sencillo. Lanús, séptimo en la Conferencia Sur con un registro de 12-8, se muestra como un rival sólido y regular.

    El Granate llega además con el ánimo en alza tras haber conseguido un valioso triunfo como visitante el pasado viernes, cuando derrotó a Centenario de Venado Tuerto por 82 a 79 (primera caída del equipo venadense en el “Mateo Migliore”), resultado que lo mantiene bien posicionado pensando en los playoffs.

    Pergamino Básquet viene de sufrir una nueva caída en la noche del lunes 26, cuando perdió en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” ante Villa Mitre de Bahía Blanca por 83 a 66. En aquel encuentro, el equipo local tuvo un arranque parejo y llegó a ganar el primer cuarto, pero con el correr de los minutos fue superado por la solidez colectiva de la visita.

    Con la presión de los números y la necesidad de sumar, Pergamino Básquet buscará en Lanús un golpe anímico que le permita cambiar el rumbo. Será una visita de riesgo, ante un rival fuerte y en su cancha, pero también una oportunidad para demostrar carácter y empezar a escribir un tramo final de Fase Regular diferente al que viene mostrando hasta aquí.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino Básquet sufrió una nueva derrota

    Pergamino Básquet recibe este lunes a Villa Mitre de Bahía Blanca

    Pergamino Básquet recibe el sábado a Racing por la Liga Argentina

    Douglas arrancó la segunda semana de pretemporada con caras nuevas

    Sebastián Cejas: "Prácticamente estamos con el plantel cerrado"

    El atleta Santiago Rosales encontró en el triatlón, un estilo de vida

    Crearon el Registro Único de Grupos de Entrenamiento Físico

    Santiago García Cano renovó con Temperley y jugará el Torneo Federal

    Julia Riera no pudo en Vero Beach

    Sebastián Cejas extendió formalmente su contrato con Douglas

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Carlos Arriola y Lucas López ya se entrenan con el plantel de Douglas Haig.

    Douglas arrancó la segunda semana de pretemporada con caras nuevas

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Un importante disturbio entre una numerosa cantidad de personas tuvo lugar en la Costanera Baja de San Nicolás.

    Violencia en la Costanera Baja de San Nicolás: piedrazos, daños a autos y detenidos
    Pergamino Básquet ante un nuevo examen para intentar cortar la racha de derrotas.

    Pergamino Básquet afronta una visita de riesgo ante Lanús

    La creación de un mural en mosaico para el Club de Pescadores y Náutica San Pedro, una institución emblemática ubicada en la costanera de la ciudad.

    San Pedro: Arte que une, Mariana Maroli y GrupArte donaron un mural al Club de Pescadores

    Carlos Arriola y Lucas López ya se entrenan con el plantel de Douglas Haig.

    Douglas arrancó la segunda semana de pretemporada con caras nuevas

    Bad Bunny se consagró en la categoría principal de Álbum del Año en los premios Grammy 2026.
    Entretenimiento

    Bad Bunny hace historia al ganar Álbum del Año en los premios Grammy 2026