Pergamino Básquet afronta una visita de riesgo ante Lanús

Este lunes Pergamino Básquet tendrá una nueva prueba de carácter en la Liga Argentina de básquetbol. Desde las 20:30, el equipo de la ciudad visitará a Lanús en el estadio “Antonio Rotili”, en la continuidad de la Fase Regular de la Conferencia Sur, con la imperiosa necesidad de cortar una racha negativa que preocupa.

El conjunto pergaminense atraviesa su momento más delicado de la temporada. Acumula seis derrotas consecutivas y su último triunfo se remonta al 8 de enero, cuando venció como visitante a Rocamora por 84 a 82 (en suplementario). Desde entonces, no pudo volver a festejar y esa seguidilla adversa lo relegó al penúltimo puesto de la tabla, con un récord de 5 victorias y 15 derrotas, solo por encima de Deportivo Norte de Armstrong (4-17).

Una racha negativa que preocupa La situación no admite demasiados márgenes de error: al finalizar la Fase Regular descenderá el último de la tabla, por lo que Pergamino Básquet necesita reencontrarse con el triunfo para escapar de esa incómoda posición. El desafío de este lunes no será sencillo. Lanús, séptimo en la Conferencia Sur con un registro de 12-8, se muestra como un rival sólido y regular.

El Granate llega además con el ánimo en alza tras haber conseguido un valioso triunfo como visitante el pasado viernes, cuando derrotó a Centenario de Venado Tuerto por 82 a 79 (primera caída del equipo venadense en el “Mateo Migliore”), resultado que lo mantiene bien posicionado pensando en los playoffs.

Pergamino Básquet viene de sufrir una nueva caída en la noche del lunes 26, cuando perdió en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” ante Villa Mitre de Bahía Blanca por 83 a 66. En aquel encuentro, el equipo local tuvo un arranque parejo y llegó a ganar el primer cuarto, pero con el correr de los minutos fue superado por la solidez colectiva de la visita. Con la presión de los números y la necesidad de sumar, Pergamino Básquet buscará en Lanús un golpe anímico que le permita cambiar el rumbo. Será una visita de riesgo, ante un rival fuerte y en su cancha, pero también una oportunidad para demostrar carácter y empezar a escribir un tramo final de Fase Regular diferente al que viene mostrando hasta aquí.

