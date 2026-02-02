lunes 02 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Pergamino

    Mariano Benítez: atardecer, historia, bicicletas y una experiencia compartida

    La propuesta permitió disfrutar del patrimonio y el entorno natural de Mariano Benítez a través de una experiencia activa y sustentable.

    2 de febrero de 2026 - 12:07
    Vecinos participaron de la bicicleteada al atardecer por Mariano Benítez, una propuesta de turismo sustentable impulsada por el Municipio.

    Vecinos participaron de la bicicleteada al atardecer por Mariano Benítez, una propuesta de turismo sustentable impulsada por el Municipio.

    En el almacén de la familia Villanueva. La actividad en Mariano Benítez combinó deporte, patrimonio local y concientización ambiental.&nbsp;

    En el almacén de la familia Villanueva. La actividad en Mariano Benítez combinó deporte, patrimonio local y concientización ambiental. 

    El recorrido guiado permitió conocer espacios emblemáticos y la historia de Mariano Benítez.

    El recorrido guiado permitió conocer espacios emblemáticos y la historia de Mariano Benítez.

    La bicicleteada al atardecer en Mariano Benítez, fue una propuesta de turismo sustentable que combinó actividad física, patrimonio local y concientización ambiental, y contó con una excelente respuesta por parte de los vecinos. La misma se realizó este sábado organizada por la Municipalidad de Pergamino a través de las áreas de Turismo, Cultura y Gestión Ambiental.

    Lee además
    Pergamino Básquet ante un nuevo examen para intentar cortar la racha de derrotas.

    Pergamino Básquet afronta una visita de riesgo ante Lanús
    Carlos Arriola y Lucas López ya se entrenan con el plantel de Douglas Haig.

    Douglas arrancó la segunda semana de pretemporada con caras nuevas

    En esta oportunidad, el recorrido comenzó en el Museo Municipal de Pergamino, desde donde los participantes se trasladaron en el nuevo colectivo de Turismo. Durante el trayecto, una guía especializada introdujo a los asistentes en la historia del pueblo de Mariano Benítez, anticipando la experiencia que luego se profundizaría a lo largo de la actividad.

    Recorrido guiado por Mariano Benítez

    Una vez en el pueblo, las bicicletas aguardaban a los participantes en el Museo Batallas de Cepeda, punto desde el cual se inició el recorrido guiado. El trayecto incluyó espacios emblemáticos como la Plaza Nuestra Señora del Carmen, la Capilla Nuestra Señora del Carmen, el Vivero – selva “Doña Juli”, la ex panadería “La Vencedora” y el propio Museo Batallas de Cepeda.

    La propuesta también incluyó un tramo por camino rural, que permitió a los participantes llegar hasta la entrada de la estancia “La Ambógena”, donde se compartió la historia de este espacio y su vínculo con la identidad y el desarrollo del pueblo.

    El principal acompañante de la jornada fue un hermoso atardecer, junto a condiciones climáticas ideales y un clima de participación muy positivo. A lo largo del recorrido se destacó la actitud atenta y participativa de los asistentes, que escucharon, preguntaron y compartieron la historia de Mariano Benítez, generando un intercambio enriquecedor.

    La actividad reafirmó el valor de este tipo de propuestas que promueven el turismo sustentable y el conocimiento de los pueblos del Partido de Pergamino, fortaleciendo el vínculo de la comunidad con su entorno, su identidad y su historia.

    Embed - Municipalidad de Pergamino on Instagram: " Atardecer, historia y bicicletas en Mariano Benítez Vivimos una bicicleteada única que combinó naturaleza, patrimonio y turismo sustentable. Junto a vecinos recorrimos espacios históricos del pueblo en una jornada llena de participación, aprendizaje y un atardecer inolvidable. Seguimos impulsando propuestas que conectan a la comunidad con su identidad y su entorno. "
    View this post on Instagram
    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino Básquet afronta una visita de riesgo ante Lanús

    Douglas arrancó la segunda semana de pretemporada con caras nuevas

    Gatillero, la película de Cristian Tapia Marchiori, compite en el Festival de Rótterdam

    Maxi Aguirre debutó en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín junto a Juan Carlos Baglietto

    Pamela Molinari, madrina de Nuevo Imperio: pasión y brillo en la previa del Carnaval de Lincoln

    En la previa del inicio del ciclo lectivo, el Consejo Escolar de Pergamino desarrolla diversos trabajos

    Pergamino consolida su crecimiento con nuevas inversiones y desarrollo productivo

    Ablación en Colón: lágrimas de dolor por la pérdida y emoción por más vida al donar los órganos de un familiar

    Un mercado "alegre" en Pergamino: el sector automotor pisa el acelerador y proyecta un muy buen 2026

    Trabajo sin pausa: la Dirección de la Mujer de Pergamino refuerza su rol clave

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Carlos Arriola y Lucas López ya se entrenan con el plantel de Douglas Haig.

    Douglas arrancó la segunda semana de pretemporada con caras nuevas

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Un importante disturbio entre una numerosa cantidad de personas tuvo lugar en la Costanera Baja de San Nicolás.

    Violencia en la Costanera Baja de San Nicolás: piedrazos, daños a autos y detenidos
    Pergamino Básquet ante un nuevo examen para intentar cortar la racha de derrotas.

    Pergamino Básquet afronta una visita de riesgo ante Lanús

    La creación de un mural en mosaico para el Club de Pescadores y Náutica San Pedro, una institución emblemática ubicada en la costanera de la ciudad.

    San Pedro: Arte que une, Mariana Maroli y GrupArte donaron un mural al Club de Pescadores

    Carlos Arriola y Lucas López ya se entrenan con el plantel de Douglas Haig.

    Douglas arrancó la segunda semana de pretemporada con caras nuevas

    Bad Bunny se consagró en la categoría principal de Álbum del Año en los premios Grammy 2026.
    Entretenimiento

    Bad Bunny hace historia al ganar Álbum del Año en los premios Grammy 2026