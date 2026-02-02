Mariano Benítez: atardecer, historia, bicicletas y una experiencia compartida

En el almacén de la familia Villanueva. La actividad en Mariano Benítez combinó deporte, patrimonio local y concientización ambiental.

Vecinos participaron de la bicicleteada al atardecer por Mariano Benítez, una propuesta de turismo sustentable impulsada por el Municipio.

La bicicleteada al atardecer en Mariano Benítez , fue una propuesta de turismo sustentable que combinó actividad física, patrimonio local y concientización ambiental, y contó con una excelente respuesta por parte de los vecinos. La misma se realizó este sábado organizada por la Municipalidad de Pergamino a través de las áreas de Turismo, Cultura y Gestión Ambiental .

En esta oportunidad, el recorrido comenzó en el Museo Municipal de Pergamino , desde donde los participantes se trasladaron en el nuevo colectivo de Turismo . Durante el trayecto, una guía especializada introdujo a los asistentes en la historia del pueblo de Mariano Benítez , anticipando la experiencia que luego se profundizaría a lo largo de la actividad.

Una vez en el pueblo, las bicicletas aguardaban a los participantes en el Museo Batallas de Cepeda , punto desde el cual se inició el recorrido guiado. El trayecto incluyó espacios emblemáticos como la Plaza Nuestra Señora del Carmen, la Capilla Nuestra Señora del Carmen, el Vivero – selva “Doña Juli”, la ex panadería “La Vencedora” y el propio Museo Batallas de Cepeda.

La propuesta también incluyó un tramo por camino rural, que permitió a los participantes llegar hasta la entrada de la estancia “La Ambógena” , donde se compartió la historia de este espacio y su vínculo con la identidad y el desarrollo del pueblo.

El principal acompañante de la jornada fue un hermoso atardecer, junto a condiciones climáticas ideales y un clima de participación muy positivo. A lo largo del recorrido se destacó la actitud atenta y participativa de los asistentes, que escucharon, preguntaron y compartieron la historia de Mariano Benítez, generando un intercambio enriquecedor.

La actividad reafirmó el valor de este tipo de propuestas que promueven el turismo sustentable y el conocimiento de los pueblos del Partido de Pergamino, fortaleciendo el vínculo de la comunidad con su entorno, su identidad y su historia.