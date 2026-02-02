Mariano Benítez: atardecer, historia, bicicletas y una experiencia compartida

La bicicleteada al atardecer en Mariano Benítez, fue una propuesta de turismo sustentable que combinó actividad física, patrimonio local y concientización ambiental, y contó con una excelente respuesta por parte de los vecinos. La misma se realizó este sábado organizada por la Municipalidad de Pergamino a través de las áreas de Turismo, Cultura y Gestión Ambiental.
En esta oportunidad, el recorrido comenzó en el Museo Municipal de Pergamino, desde donde los participantes se trasladaron en el nuevo colectivo de Turismo. Durante el trayecto, una guía especializada introdujo a los asistentes en la historia del pueblo de Mariano Benítez, anticipando la experiencia que luego se profundizaría a lo largo de la actividad.
Recorrido guiado por Mariano Benítez
Una vez en el pueblo, las bicicletas aguardaban a los participantes en el Museo Batallas de Cepeda, punto desde el cual se inició el recorrido guiado. El trayecto incluyó espacios emblemáticos como la Plaza Nuestra Señora del Carmen, la Capilla Nuestra Señora del Carmen, el Vivero – selva “Doña Juli”, la ex panadería “La Vencedora” y el propio Museo Batallas de Cepeda.
La propuesta también incluyó un tramo por camino rural, que permitió a los participantes llegar hasta la entrada de la estancia “La Ambógena”, donde se compartió la historia de este espacio y su vínculo con la identidad y el desarrollo del pueblo.
El principal acompañante de la jornada fue un hermoso atardecer, junto a condiciones climáticas ideales y un clima de participación muy positivo. A lo largo del recorrido se destacó la actitud atenta y participativa de los asistentes, que escucharon, preguntaron y compartieron la historia de Mariano Benítez, generando un intercambio enriquecedor.
La actividad reafirmó el valor de este tipo de propuestas que promueven el turismo sustentable y el conocimiento de los pueblos del Partido de Pergamino, fortaleciendo el vínculo de la comunidad con su entorno, su identidad y su historia.
