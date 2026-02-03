Douglas oficializó la llegada de Carlos Arriola y sigue reforzando su plantel

Carlos Arriola firmó en la tarde-noche de este lunes el contrato que lo une a Douglas. PRENSA DOUGLAS HAIG

En la mañana de este martes, Douglas Haig oficializó la incorporación de Carlos Arriola como nuevo refuerzo de cara al Torneo Federal A, que comenzará a mediados de marzo. El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del club, aunque el futbolista correntino ya se había sumado este lunes a los entrenamientos de la pretemporada que se desarrollan en el predio de Avenida Champagnat, en el inicio de la segunda semana de trabajos del plantel del Rojinegro.

Arriola, de 33 años, es extremo por izquierda, nació en Saladas (Corrientes) y llega procedente de Sarmiento de Resistencia, donde en la última temporada fue una de las piezas habituales del mediocampo. Zurdo y con experiencia en la categoría, su arribo responde a la búsqueda del cuerpo técnico encabezado por Sebastián Cejas de potenciar las bandas ofensivas de cara a un torneo exigente.

A lo largo de su carrera, Arriola acumuló una amplia trayectoria en el fútbol de ascenso argentino y regional. Defendió las camisetas de Comunicaciones de Mercedes, Boca Unidos de Corrientes, Ferroviario y Textil Mandiyú, además de Unión de Sunchales, Estudiantes y Juventud Unida de Río Cuarto, Central Norte de Salta, Gimnasia y Tiro y Sportivo Belgrano de San Francisco. A ese recorrido se suma una experiencia internacional en Binacional de Perú, que completa un perfil de futbolista con rodaje.

Carlos Arriola Carlos Arriola, el séptimo refuerzo Con la confirmación de Arriola, Douglas Haig ya cuenta con siete refuerzos oficialmente anunciados para el Torneo Federal A 2026. A la llegada del correntino se suman las incorporaciones de Facundo Perrone (Juventud Antoniana de Salta), Marcos Giménez (Chaco For Ever), Martín Caballo (Defensores Unidos de Zárate), Guillermo Pereira (Los Andes), Jonatan Palacio (Flandria) y Simón Fiorito (Racing de Pergamino).

Además, desde este lunes se entrena a la par del grupo Lucas López, marcador central de 32 años, quien inicia su segundo ciclo en la institución tras haber vestido la camiseta rojinegra entre 2022 y 2024. El defensor llega proveniente de Floriana FC de Malta y, una vez sellado su vínculo contractual, se transformará en otro de los refuerzos del equipo de “Terremoto” Cejas. En paralelo a las incorporaciones, el Rojinegro transita una semana intensa de pretemporada con trabajos en doble turno, que se extenderá hasta el sábado inclusive. Con una base consolidada, refuerzos confirmados y el plantel prácticamente cerrado, Douglas Haig continúa ajustando detalles con el objetivo de llegar de la mejor manera al comienzo de la competencia oficial.

