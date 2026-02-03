Douglas oficializó la llegada de Carlos Arriola y sigue reforzando su plantel

En la mañana de este martes, Douglas Haig oficializó la incorporación de Carlos Arriola como nuevo refuerzo de cara al Torneo Federal A, que comenzará a mediados de marzo. El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del club, aunque el futbolista correntino ya se había sumado este lunes a los entrenamientos de la pretemporada que se desarrollan en el predio de Avenida Champagnat, en el inicio de la segunda semana de trabajos del plantel del Rojinegro.
Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Douglas Haig sumó a Carlos Arriola como séptimo refuerzo para el Torneo Federal A. El extremo correntino de 33 años ya se entrena con el plantel en plena pretemporada y aporta experiencia al ataque rojinegro, que sigue ajustando detalles de cara al inicio del torneo. Arriola llega procedente de Sarmiento de Resistencia, donde fue una pieza habitual del mediocampo, y su incorporación apunta a fortalecer las bandas ofensivas del equipo. A lo largo de su carrera defendió las camisetas de Boca Unidos, Comunicaciones de Mercedes, Unión de Sunchales, Central Norte, Gimnasia y Tiro, Sportivo Belgrano, entre otros clubes del ascenso, además de una experiencia internacional en Binacional de Perú. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar #DouglasHaig #Rojinegro #FederalA"
