Douglas arrancó la segunda semana de pretemporada con caras nuevas

Douglas Haig comenzó este lunes la segunda semana de pretemporada con la mira puesta en el Torneo Federal A 2026 , cuyo inicio será a mediados de marzo, y lo hizo con novedades destacadas que refuerzan el optimismo en el mundo Rojinegro.

Bajo la conducción técnica de Sebastián Cejas, el plantel comenzó los entrenamientos en doble turno y con la presencia en el entrenamiento matutino de Lucas López y Carlos Arriola , quienes en las próximas horas firmarán sus respectivos contratos y se transformarán oficialmente en nuevos refuerzos del Fogonero.

Una vez sellados sus vínculos, López y Arriola se convertirán en el séptimo y octavo refuerzo de Douglas Haig en el actual mercado de pases y se sumarán a una lista que ya integran Facundo Perrone (Juventud Antoniana de Salta), Marcos Giménez (Chaco For Ever), Martín Caballo (Defensores Unidos de Zárate), Guillermo Pereira (Los Andes), Jonatan Palacio (Flandria) y Simón Fiorito (Racing de Pergamino ).

Lucas López , marcador central de 32 años, iniciará así su segundo ciclo en la institución pergaminense , luego de haber vestido la camiseta rojinegra entre 2022 y 2024. Su último club fue Floriana FC de Malta , experiencia internacional que precede a su regreso al club. En tanto, Carlos Arriola es volante ofensivo, tiene 33 años, nació en Saladas (Corrientes) y llega proveniente de Sarmiento de Resistencia , donde en la pasada temporada fue una de las piezas habituales del mediocampo.

Ambas incorporaciones se enmarcan dentro de un mercado de pases que el propio entrenador Sebastián Cejas calificó como “muy positivo”, destacando el trabajo conjunto entre el cuerpo técnico y la dirigencia, con Sebastián Gasparini a la cabeza.

Doble turno hasta el sábado

En lo que respecta a la preparación, este lunes se puso en marcha una semana exigente de entrenamientos en doble turno, con trabajos programados a las 8:30 y a las 18:00, modalidad que se mantendrá hasta el sábado inclusive. El domingo, el plantel tendrá jornada libre antes de continuar con la planificación de la pretemporada.

Cabe recordar que el pasado viernes, el cuerpo técnico encabezado por Sebastián Cejas extendió oficialmente su vínculo con la institución por una temporada más, algo que ya estaba acordado de palabra. El cuerpo técnico que encabeza “Terremoto” incluye a los ayudantes de campo Sebastián López y Franco Dezotti, además del flamante preparador físico José Luis Campofiloni, quien se incorporó al staff y ya se encuentra trabajando desde el inicio de la pretemporada.

Cabe recordar que, en una entrevista reciente en el programa La Gloria o Devoto de La Opinión Play y FM 105.1, Cejas había señalado que “prácticamente estamos con el plantel cerrado”, mostrando conformidad con las incorporaciones realizadas y dejando abierta la posibilidad de analizar alguna variante puntual según las necesidades del equipo. Con una base consolidada, refuerzos confirmados y una pretemporada intensa en marcha, Douglas Haig continúa su puesta a punto con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio del Torneo Federal A 2026.