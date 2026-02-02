lunes 02 de febrero de 2026
    • Douglas arrancó la segunda semana de pretemporada con caras nuevas

    Con las presencias de Lucas López y Carlos Arriola, el Rojinegro de Sebastián Cejas comenzó otra semana de preparación de cara al Torneo Federal A 2026.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    2 de febrero de 2026 - 13:27
    Carlos Arriola y Lucas López ya se entrenan con el plantel de Douglas Haig.

    Carlos Arriola y Lucas López ya se entrenan con el plantel de Douglas Haig.

    LA OPINION

    Douglas Haig comenzó este lunes la segunda semana de pretemporada con la mira puesta en el Torneo Federal A 2026, cuyo inicio será a mediados de marzo, y lo hizo con novedades destacadas que refuerzan el optimismo en el mundo Rojinegro.

    Sebastián Cejas realizó un balance del mercado de pases y se mostró conforme con los jugadores que arribaron a la institución.

    Sebastián Cejas: "Prácticamente estamos con el plantel cerrado"
    Sebastián Cejas junto a los ayudantes de campo, Sebastián López y Franco Dezotti, y el flamante preparador físico, José Luis Campofiloni, firmaron su contrato con Douglas por una temporada más.

    Sebastián Cejas extendió formalmente su contrato con Douglas

    Bajo la conducción técnica de Sebastián Cejas, el plantel comenzó los entrenamientos en doble turno y con la presencia en el entrenamiento matutino de Lucas López y Carlos Arriola, quienes en las próximas horas firmarán sus respectivos contratos y se transformarán oficialmente en nuevos refuerzos del Fogonero.

    Más caras nuevas para el Rojinegro

    Una vez sellados sus vínculos, López y Arriola se convertirán en el séptimo y octavo refuerzo de Douglas Haig en el actual mercado de pases y se sumarán a una lista que ya integran Facundo Perrone (Juventud Antoniana de Salta), Marcos Giménez (Chaco For Ever), Martín Caballo (Defensores Unidos de Zárate), Guillermo Pereira (Los Andes), Jonatan Palacio (Flandria) y Simón Fiorito (Racing de Pergamino).

    Lucas López, marcador central de 32 años, iniciará así su segundo ciclo en la institución pergaminense, luego de haber vestido la camiseta rojinegra entre 2022 y 2024. Su último club fue Floriana FC de Malta, experiencia internacional que precede a su regreso al club. En tanto, Carlos Arriola es volante ofensivo, tiene 33 años, nació en Saladas (Corrientes) y llega proveniente de Sarmiento de Resistencia, donde en la pasada temporada fue una de las piezas habituales del mediocampo.

    Ambas incorporaciones se enmarcan dentro de un mercado de pases que el propio entrenador Sebastián Cejas calificó como “muy positivo”, destacando el trabajo conjunto entre el cuerpo técnico y la dirigencia, con Sebastián Gasparini a la cabeza.

    Doble turno hasta el sábado

    En lo que respecta a la preparación, este lunes se puso en marcha una semana exigente de entrenamientos en doble turno, con trabajos programados a las 8:30 y a las 18:00, modalidad que se mantendrá hasta el sábado inclusive. El domingo, el plantel tendrá jornada libre antes de continuar con la planificación de la pretemporada.

    Cabe recordar que el pasado viernes, el cuerpo técnico encabezado por Sebastián Cejas extendió oficialmente su vínculo con la institución por una temporada más, algo que ya estaba acordado de palabra. El cuerpo técnico que encabeza “Terremoto” incluye a los ayudantes de campo Sebastián López y Franco Dezotti, además del flamante preparador físico José Luis Campofiloni, quien se incorporó al staff y ya se encuentra trabajando desde el inicio de la pretemporada.

    Cabe recordar que, en una entrevista reciente en el programa La Gloria o Devoto de La Opinión Play y FM 105.1, Cejas había señalado que “prácticamente estamos con el plantel cerrado”, mostrando conformidad con las incorporaciones realizadas y dejando abierta la posibilidad de analizar alguna variante puntual según las necesidades del equipo. Con una base consolidada, refuerzos confirmados y una pretemporada intensa en marcha, Douglas Haig continúa su puesta a punto con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio del Torneo Federal A 2026.

    Pergamino Básquet ante un nuevo examen para intentar cortar la racha de derrotas.

    Pergamino Básquet afronta una visita de riesgo ante Lanús

    Un importante disturbio entre una numerosa cantidad de personas tuvo lugar en la Costanera Baja de San Nicolás.

    Pergamino Básquet ante un nuevo examen para intentar cortar la racha de derrotas.

    La creación de un mural en mosaico para el Club de Pescadores y Náutica San Pedro, una institución emblemática ubicada en la costanera de la ciudad.

    Carlos Arriola y Lucas López ya se entrenan con el plantel de Douglas Haig.

    Bad Bunny se consagró en la categoría principal de Álbum del Año en los premios Grammy 2026.
