Pergamino Básquet luchó tres cuartos, pero Lanús fue letal en el cierre

En su vigésimo primer partido de la temporada, Pergamino Básquet sufrió una nueva derrota este lunes por la noche al caer como visitante frente a Lanús por 103 a 69 , en el estadio “Antonio Rotili”, en un encuentro de la Conferencia Sur de la Liga Argentina . El resultado marcó la séptima caída consecutiva para el equipo de la ciudad, que continúa sin poder cortar la racha negativa.

El equipo dirigido por Federico Díaz logró mantenerse competitivo durante los primeros tres cuartos, pero se derrumbó en los últimos 10 minutos ante un rival que fue letal cuando aceleró el ritmo y capitalizó cada error. El Granate, por su parte, con esta victoria llevó su récord a 13 triunfos y 8 derrotas y escaló al sexto puesto de la tabla.

El inicio del juego mostró a un Lanús intenso, decidido a imponer condiciones desde la defensa y el contraataque. Con transiciones rápidas y buena circulación del balón, el Granate tomó las primeras ventajas ante un Pergamino Básquet que tuvo dificultades para encontrar fluidez ofensiva. Aun así logró mantenerse cerca en el marcador y cerró el primer cuarto con una desventaja de seis puntos (26-20) .

En el segundo período, el local llegó a sacar una diferencia importante, pero Pergamino reaccionó apoyado en la mano de Lucas Mohnen , la principal vía de gol del equipo en el “Antonio Rotili” con 20 puntos. Esa reacción le permitió achicar la brecha antes del descanso largo y llegar al entretiempo todavía con chances (54-40), pese a las imprecisiones y pérdidas que empezaban a condicionar su juego.

Tras el regreso de los vestuarios, Pergamino Básquet atravesó su mejor pasaje de la noche. Con mayor agresividad defensiva y mejores decisiones en ataque, logró acercarse en el marcador. Con un pasaje 17-10 achicó la diferencia a siete puintos (64-57) a falta de 4m. 20s. Ese momento coincidió con la expulsión directa del estadounidense Roquez Johnson por un cabezazo a un rival, lo que generó aturdimiento en el Granate. A pesar de ese sacudón, el local volvió a sus fuentes y cerró el cuarto arriba por 74-61.

Un cierre demoledor de Lanús

El último cuarto fue todo de Lanús. Con una presión asfixiante, robos de balón y un ataque efectivo, el equipo local metió un parcial demoledor de 29-8 para quebrar definitivamente el partido. Pergamino Básquet sufrió especialmente sus 23 pérdidas a lo largo del encuentro, que Lanús supo transformar en puntos.

En el conjunto pergaminense, Lucas Mohnen fue el máximo anotador con 20 puntos, escoltado por Juan Martín Bello con 12 unidades; mientras que el canadiense Emanual Shepherd y Martín Gandoy sumaron 11 puntos cada uno.

El sábado visitará a El Talar

Con esta derrota, Pergamino Básquet permanece en el penúltimo lugar de la tabla con un registro de 5 triunfos y 16 caídas, solo por encima de Deportivo Norte de Armstrong (4-17), que actualmente estaría perdiendo la categoría. El próximo compromiso será el sábado próximo a las 21:00, nuevamente fuera de casa, frente a El Talar, décimo con marca de 9-11. Luego, el equipo regresará a Pergamino para afrontar tres partidos consecutivos como local ante Deportivo Viedma, Unión de Mar del Plata y La Unión de Colón, con la urgencia de cortar la racha negativa y empezar a cambiar el rumbo en el tramo final de la Fase Regular.