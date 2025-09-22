El Gobierno movió un feriado de noviembre y habrá otro fin de semana extra largo

El Gobierno nacional anunció un cambio en el calendario de feriados para este año, con el objetivo de ampliar los descansos y favorecer la actividad turística. La medida se formalizó mediante el Decreto N°614/2025, que habilita a la Jefatura de Gabinete de la Nación a reorganizar las fechas trasladables de cualquier día feriado.

La normativa, firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, introduce ajustes en la Ley de Feriados Nacionales para evitar superposiciones con fines de semana que restaban efectividad al cronograma.

En esta oportunidad, el feriado del Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el 20 de noviembre, será trasladado al lunes 24 de noviembre y también se sumará el viernes 21 de noviembre, que fue declarado feriado con fines turísticos; por lo que se conformará un fin de semana XXL que se extenderá desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre.

La decisión permitirá disfrutar de 4 días consecutivos de descanso, lo que abre la posibilidad de planificar escapadas y fortalecer el turismo interno en diferentes puntos del país.

Todos los feriados que quedan en 2025 El calendario nacional contempla aún varias jornadas de descanso hasta fin de año: Viernes 10 a domingo 12 de octubre: fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Viernes 21 a lunes 24 de noviembre: fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional.

fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional. Sábado 6 a lunes 8 de diciembre: fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Jueves 25 de diciembre: feriado inamovible de Navidad. Estos días libres representan una oportunidad clave para dinamizar el turismo interno y generar movimiento en las economías regionales.

