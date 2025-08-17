Un automóvil se incendió totalmente mientras se desplazaba por la ruta nacional 8 a la altura de la localidad de Fontezuela en la madrugada de este domingo. La voracidad de las llamas provocaron pérdidas totales en la unidad y al lugar se desplegaron rescatistas a extinguir el siniestro.
Embed - El fuego destruyó totalmente un auto... - Diario La Opinión
El fuego destruyó totalmente un auto que se incendió en la ruta 8 a la altura de Fontezuela El domingo a las 2:00 se...Publicada por Diario La Opinión en Domingo, 17 de agosto de 2025