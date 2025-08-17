domingo 17 de agosto de 2025
    • El fuego destruyó totalmente un auto que se incendió en la ruta 8 a la altura de Fontezuela

    El domingo a las 2:00 se desplegaron los rescatistas a extinguir el voraz incendio que se extendió desde el motor, a la carrocería y el habitáculo de un auto.

    17 de agosto de 2025 - 10:46
    Un automóvil se incendió totalmente mientras se desplazaba por la ruta nacional 8 a la altura de la localidad de Fontezuela en la madrugada de este domingo. La voracidad de las llamas provocaron pérdidas totales en la unidad y al lugar se desplegaron rescatistas a extinguir el siniestro.

    Fuego voraz

    Los integrantes de una brigada rescatista se desplegaron con celeridad alrededor de las 2:00 de este domingo y extinguieron las altas llamas.

    El conductor del vehículo tuvo que detenerse en la banquina de la ruta nacional 8 al ver humo y fuego en la parte delantera del motor. Las llamas no tardaron en expandirse al habitáculo y a la carrocería sin que el automovilista pudiera apaciguar la voracidad del incendio.

    La llegada de los brigadistas permitió terminar de extinguir el fuego completamente y dejar enfriada la unidad siniestrada; de acuerdo al reporte.

