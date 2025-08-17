El fuego destruyó totalmente un auto que se incendió en la ruta 8 a la altura de Fontezuela

El voraz incendio de un automóvil Volkswagen Vento monovolumen generó la intervención de rescatistas. LA OPINION El voraz incendio de un automóvil Volkswagen Vento monovolumen generó la intervención de rescatistas. LA OPINION El voraz incendio de un automóvil Volkswagen Vento monovolumen generó la intervención de rescatistas. LA OPINION

Un automóvil se incendió totalmente mientras se desplazaba por la ruta nacional 8 a la altura de la localidad de Fontezuela en la madrugada de este domingo. La voracidad de las llamas provocaron pérdidas totales en la unidad y al lugar se desplegaron rescatistas a extinguir el siniestro.

Fuego voraz Los integrantes de una brigada rescatista se desplegaron con celeridad alrededor de las 2:00 de este domingo y extinguieron las altas llamas.

El conductor del vehículo tuvo que detenerse en la banquina de la ruta nacional 8 al ver humo y fuego en la parte delantera del motor. Las llamas no tardaron en expandirse al habitáculo y a la carrocería sin que el automovilista pudiera apaciguar la voracidad del incendio.

La llegada de los brigadistas permitió terminar de extinguir el fuego completamente y dejar enfriada la unidad siniestrada; de acuerdo al reporte.

