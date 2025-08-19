martes 19 de agosto de 2025
    • Zarate Violento

    Ebrio y fuera de control: atacó a efectivos policiales en Zárate

    Un hombre ebrio con antecedentes psiquiátricos atacó a policías en un comercio de Lima. Fue detenido y quedó a disposición de la justicia local.

    19 de agosto de 2025 - 10:53
    LAOPINION

    Un hombre generó disturbios dentro de un comercio de Lima y, al intentar ser controlado por la policía, agredió a los efectivos. Presenta antecedentes psiquiátricos y quedó detenido tras la intervención de la justicia local. Las autoridades recordaron que la violencia contra personal policial constituye un delito

    La localidad de Lima vivió un episodio de violencia el pasado sábado, cuando un hombre en evidente estado de ebriedad provocó disturbios dentro de un comercio ubicado sobre la calle 2, entre 13 y 15. Testigos señalaron que el sujeto comenzó a gritar y a intentar agredir a clientes, generando temor en el lugar.

    Ataque a la policía en pleno operativo

    Ante el llamado al 911, personal de la Policía Comunal acudió rápidamente para controlar la situación. Sin embargo, el hombre reaccionó con mayor agresividad y llegó a atacar a los efectivos con golpes de puño. Pese a su resistencia, los uniformados lograron reducirlo sin que se produjeran lesiones de consideración entre los presentes.

    Antecedentes psiquiátricos confirmados

    Durante el procedimiento se constató que el detenido tiene antecedentes psiquiátricos, lo que explicaría parte de su comportamiento violento y descontrolado. Para contenerlo fue necesaria la intervención de varios efectivos, que trabajaron con la premisa de garantizar la seguridad de todos los involucrados.

    Intervención judicial y medidas preventivas

    El caso quedó en manos de la Ayudantía Fiscal N.º 5, a cargo del Dr. Ramírez, quien dispuso la notificación legal y el alojamiento del hombre en la dependencia policial local. Se evalúa la adopción de medidas de asistencia y contención, dada la condición de salud mental del detenido.

    Las autoridades recordaron que la violencia contra personal policial constituye un delito y remarcaron la necesidad de reforzar el acceso a servicios de salud mental para prevenir episodios similares.

