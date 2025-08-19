Ebrio y fuera de control: atacó a efectivos policiales en Zárate LAOPINION

Un hombre generó disturbios dentro de un comercio de Lima y, al intentar ser controlado por la policía, agredió a los efectivos. Presenta antecedentes psiquiátricos y quedó detenido tras la intervención de la justicia local. Las autoridades recordaron que la violencia contra personal policial constituye un delito

La localidad de Lima vivió un episodio de violencia el pasado sábado, cuando un hombre en evidente estado de ebriedad provocó disturbios dentro de un comercio ubicado sobre la calle 2, entre 13 y 15. Testigos señalaron que el sujeto comenzó a gritar y a intentar agredir a clientes, generando temor en el lugar.

Ataque a la policía en pleno operativo Ante el llamado al 911, personal de la Policía Comunal acudió rápidamente para controlar la situación. Sin embargo, el hombre reaccionó con mayor agresividad y llegó a atacar a los efectivos con golpes de puño. Pese a su resistencia, los uniformados lograron reducirlo sin que se produjeran lesiones de consideración entre los presentes.

Antecedentes psiquiátricos confirmados Durante el procedimiento se constató que el detenido tiene antecedentes psiquiátricos, lo que explicaría parte de su comportamiento violento y descontrolado. Para contenerlo fue necesaria la intervención de varios efectivos, que trabajaron con la premisa de garantizar la seguridad de todos los involucrados.

Intervención judicial y medidas preventivas El caso quedó en manos de la Ayudantía Fiscal N.º 5, a cargo del Dr. Ramírez, quien dispuso la notificación legal y el alojamiento del hombre en la dependencia policial local. Se evalúa la adopción de medidas de asistencia y contención, dada la condición de salud mental del detenido. Las autoridades recordaron que la violencia contra personal policial constituye un delito y remarcaron la necesidad de reforzar el acceso a servicios de salud mental para prevenir episodios similares.

