Incendio en hotel céntrico de San Nicolás: un automóvil del estacionamiento quedó destruido

Extinguieron las llamas de un automóvil en un hotel céntrico en San Nicolás. Diario El Norte

Durante la jornada del miércoles, personal de la UPPL de San Nicolás y una dotación de Bomberos acudieron a un incendio en un hotel céntrico de la ciudad tras un llamado de alerta recibido por el hecho.

El hecho ocurrió en un apart ubicado sobre calle Mitre al 400, en plena zona comercial. El recepcionista detectó humo proveniente del sector de estacionamiento y, al dirigirse al lugar, constató que un Chevrolet Vectra color beige estaba en llamas.

Controlan el incendio y sin heridos El vehículo pertenecía a un hombre de 53 años que se encontraba presente. Ante el avance rápido del fuego, fue necesaria la intervención inmediata de bomberos, quienes lograron sofocar el foco ígneo y evitar que se propagara a otras áreas del establecimiento.

Si bien no hubo heridos, el automóvil sufrió graves daños materiales.

Compartí esta nota en redes sociales:





