sábado 09 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Incendio en el barrio Hernández: una casa quedó destruida y un hombre con quemaduras por el fuego

    Un incendio ocurrido en Güiraldes al 1600 provocó importantes daños materiales por el poder destructor de las llamas y un familiar terminó con quemaduras.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    9 de agosto de 2025 - 11:58
    El incendio ocurrió este sábado alrededor de las 11:00 en Güiraldes al 1.600.

    El incendio ocurrió este sábado alrededor de las 11:00 en Güiraldes al 1.600.

    LA OPINION
    El presunto funcionamiento defectuoso de un artefacto eléctrico habría provocado el incendio.

    El presunto funcionamiento defectuoso de un artefacto eléctrico habría provocado el incendio.

    LA OPINION

    Un incendio ocurrido en la mañana de este sábado destruyó por completo una vivienda del barrio José Hernández, en la zona este de nuestra ciudad, y dejó como saldo a un hombre con quemaduras de tercer grado al ayudar a los moradores a tratar de extinguir las llamas en el interior de la morada.

    Lee además
    Registran incendios activos en islas frente a San Nicolás y Villa Constitución.

    Persisten focos ígneos frente a San Nicolás y Villa Constitución: temor por viviendas isleñas
    Tras la denuncia de robo de su automóvil en San Nicolás, lo encontraron incendiado en zona rural.

    Robo y destrucción en San Nicolás: Hallan un automóvil robado completamente incendiado en una zona rural

    El siniestro se produjo minutos antes de las 11:00 en una de las casas ubicadas al fondo de un terreno con varias construcciones, en calle Güiraldes al 1670. Según los primeros datos recabados, el fuego se habría iniciado de manera accidental a raíz de una estufa enchufada que presentó un desperfecto eléctrico. Las llamas se propagaron rápidamente, consumiendo en pocos minutos la estructura y pertenencias de la familia afectada, identificada como Maira Cecilia Belizán y su esposo, Pedro Pucheta, quienes perdieron absolutamente todo.

    En el lugar trabajaron varias dotaciones de Bomberos Voluntarios de Pergamino, entre ellas el móvil 13 de la Cooperativa Eléctrica a cargo de Sánchez, la autobomba 12 al mando del bombero Re y el móvil 6 conducido por Franco. También prestó asistencia personal policial y una ambulancia del SAME.

    incendio en el barrio jose hernandez donde un bombero sufrio quemaduras y debio ser trasladado al hospital 002
    En el terreno familiar existen varias viviendas y en una se produjo el incendio.

    En el terreno familiar existen varias viviendas y en una se produjo el incendio.

    Un hombre con quemaduras

    Durante las tareas de extinción, Pedro Pucheta sufrió quemaduras de tercer grado y fue asistido por la médica del SAME 3, quien dispuso su traslado de urgencia a un centro de salud para recibir atención especializada. El resto de las personas presentes no requirió asistencia médica.

    Vecinos del sector relataron que el humo y las llamas podían verse a gran distancia y que, antes de la llegada de los bomberos, algunos residentes colaboraron para retirar elementos de las viviendas linderas, evitando así que el fuego se propagara.

    El trabajo coordinado de los bomberos, el SAME y la Policía logró controlar la situación y preservar las construcciones cercanas, aunque la vivienda afectada quedó reducida a escombros y pérdidas materiales totales para la familia.

    Temas
    Seguí leyendo

    Persisten focos ígneos frente a San Nicolás y Villa Constitución: temor por viviendas isleñas

    Robo y destrucción en San Nicolás: Hallan un automóvil robado completamente incendiado en una zona rural

    Zárate: principio de incendio en luminaria pública fue controlado sin heridos

    Violento asalto en Manuel Ocampo: hospitalizaron a una mujer golpeada por cuatro delincuentes

    San Nicolás: dos hombres con pedidos de captura fueron detenidos en distintos operativos policiales

    Accidente en el centro de San Nicolás entre moto y auto dejó dos jóvenes heridos leves

    Violencia de género: Aprehenden a un hombre por agredir a su ex pareja en San Pedro

    Allanamiento en Baradero en busca de un celular por una denuncia de abuso: investigan posible grooming

    San Nicolás: detienen a un joven con cocaína y más de $200 mil en efectivo

    San Nicolás: aprehenden a un hombre en moto con numeración adulterada en Barrio San Francisco

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El violento asalto ocurrió en calle José Ocampo al 100, de la localidad de Manuel Ocampo.

    Violento asalto en Manuel Ocampo: hospitalizaron a una mujer golpeada por cuatro delincuentes

    Por Alfonso Godoy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Referentes del Partido Libertario junto a mariano Crespi y Sara Randazzo en el Club Social 

    El Partido Libertario presentó su lista en Pergamino y apunta a ser "la verdadera opción de Milei"
    Cristina Kirchner critico a Miley a través de un posteo en X

    El duro reproche de Cristina Kirchner a Milei tras su cadena nacional

    Compró materiales en Baradero, pagó por transferencia, pero el comercio no recibió el dinero

    Estafa en Baradero: compró materiales, pagó por transferencia y el comercio nunca recibió el dinero

    La agronomía cuantitativa marca una nueva etapa para producir

    La agronomía cuantitativa marca una nueva etapa para producir

    Entre los rubros que más subieron se destacaron frutas y verduras (15,5%), panificados (algo más del 7%) y carne aviar (6,2%).

    Inflación de julio en Pergamino: la suba de precios duplicó la de junio, pero se mantiene contenida