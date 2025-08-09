Incendio en el barrio Hernández: una casa quedó destruida y un hombre con quemaduras por el fuego

El incendio ocurrió este sábado alrededor de las 11:00 en Güiraldes al 1.600. LA OPINION El presunto funcionamiento defectuoso de un artefacto eléctrico habría provocado el incendio. LA OPINION

Un incendio ocurrido en la mañana de este sábado destruyó por completo una vivienda del barrio José Hernández, en la zona este de nuestra ciudad, y dejó como saldo a un hombre con quemaduras de tercer grado al ayudar a los moradores a tratar de extinguir las llamas en el interior de la morada.

El siniestro se produjo minutos antes de las 11:00 en una de las casas ubicadas al fondo de un terreno con varias construcciones, en calle Güiraldes al 1670. Según los primeros datos recabados, el fuego se habría iniciado de manera accidental a raíz de una estufa enchufada que presentó un desperfecto eléctrico. Las llamas se propagaron rápidamente, consumiendo en pocos minutos la estructura y pertenencias de la familia afectada, identificada como Maira Cecilia Belizán y su esposo, Pedro Pucheta, quienes perdieron absolutamente todo.

En el lugar trabajaron varias dotaciones de Bomberos Voluntarios de Pergamino, entre ellas el móvil 13 de la Cooperativa Eléctrica a cargo de Sánchez, la autobomba 12 al mando del bombero Re y el móvil 6 conducido por Franco. También prestó asistencia personal policial y una ambulancia del SAME.

incendio en el barrio jose hernandez donde un bombero sufrio quemaduras y debio ser trasladado al hospital 002 En el terreno familiar existen varias viviendas y en una se produjo el incendio. Un hombre con quemaduras Durante las tareas de extinción, Pedro Pucheta sufrió quemaduras de tercer grado y fue asistido por la médica del SAME 3, quien dispuso su traslado de urgencia a un centro de salud para recibir atención especializada. El resto de las personas presentes no requirió asistencia médica.

Vecinos del sector relataron que el humo y las llamas podían verse a gran distancia y que, antes de la llegada de los bomberos, algunos residentes colaboraron para retirar elementos de las viviendas linderas, evitando así que el fuego se propagara. El trabajo coordinado de los bomberos, el SAME y la Policía logró controlar la situación y preservar las construcciones cercanas, aunque la vivienda afectada quedó reducida a escombros y pérdidas materiales totales para la familia.

Compartí esta nota en redes sociales:







Temas Incendio

quemaduras

Rescatistas