Incendio destruye vivienda en Zárate: tres personas heridas y pérdidas totales

Un voraz incendio arrasó con una casa en el barrio La Campiña. Un matrimonio y su hijo resultaron heridos y la vivienda quedó completamente destruida. El operativo contó con la colaboración de efectivos de seguridad y personal de emergencia

En la madrugada de ayer, pasadas las 00:50, un incendio de gran magnitud afectó a una vivienda ubicada en Hermanos Berengher, entre Angelita Valle y Carlos Gardel , en el barrio La Campiña de Zárate .

El jefe de bomberos, Mauricio Vega , informó que al lugar se desplazaron los móviles 46, 30, 36 y 47, con 12 efectivos que trabajaron arduamente para controlar las llamas y evitar que se propagaran a casas vecinas.

La vivienda, tipo casilla, quedó totalmente consumida, con daños materiales irreparables. Como consecuencia, un matrimonio y su hijo menor de edad fueron trasladados por el servicio de emergencias para recibir atención médica. No se informó el estado de gravedad de sus lesiones.

Testigos señalaron que las llamas se propagaron rápidamente debido a la estructura de la casa, lo que complicó las tareas iniciales de extinción. Pese a ello, los bomberos lograron controlar el incendio en las primeras horas, evitando más víctimas y daños a otras propiedades.

Investigación del siniestro

Las autoridades investigan las causas del siniestro, que aún no fueron determinadas. Vecinos y familiares se mostraron consternados por la pérdida total de la vivienda y la situación de la familia afectada.

El operativo contó con la colaboración de efectivos de seguridad y personal de emergencia, quienes asistieron en el lugar y coordinaron el traslado de los heridos a centros de salud cercanos.