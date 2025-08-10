Incendio total de un camión con cubiertas en la Ruta 193, cerca de la planta Toyota de Zárate

Incendio total de un camion cargado con cubiertas en la Rita 193, cerca de la planta de Toyota de Zárate

El siniestro ocurrió este sábado por la tarde y demandó más de una hora de trabajo de los Bomberos Voluntarios de Zárate . La ruta estuvo parcialmente cortada. Durante más de una hora, la Ruta 193 permaneció parcialmente cortada.

Un incendio de gran magnitud se desató este sábado alrededor de las 14:30 en un camión de gran porte que circulaba por la Ruta 193, en las inmediaciones de la planta industrial de Toyota, en la ciudad de Zárate.

El vehículo, cargado con cubiertas usadas, quedó completamente envuelto en llamas, generando una densa columna de humo visible desde varios kilómetros. La combustión del caucho y otros compuestos aceleró la propagación del fuego, que incluso alcanzó la banquina y los pastizales cercanos.

Ante el llamado de alerta, los Bomberos Voluntarios de Zárate enviaron tres unidades —móviles 29, 30 y 38— con un total de 14 efectivos. Las altas temperaturas y el material inflamable dificultaron el accionar inicial, pero la rápida intervención permitió contener el siniestro y evitar que se extendiera a otras zonas o vehículos.

Pérdidas totales, conductor ileso

El camión quedó completamente destruido. El conductor logró escapar ileso antes de que las llamas alcanzaran la cabina. Según informaron fuentes oficiales, no se registraron heridos.

Corte parcial y demoras

Durante más de una hora, la Ruta 193 permaneció parcialmente cortada para permitir el trabajo de los bomberos y la remoción de escombros. El tránsito pesado y particular debió desviarse, generando demoras en la circulación. Una vez controlada la situación y despejada la calzada, el tránsito se reanudó con normalidad.