domingo 10 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Incendio total de un camión con cubiertas en la Ruta 193, cerca de la planta Toyota de Zárate

    Un camión cargado con cubiertas se incendió por completo en la Ruta 193, cerca de Toyota Zárate. Bomberos trabajaron más de una hora para apagarlo.

    10 de agosto de 2025 - 12:58
    Incendio total de un camion cargado con cubiertas en la Rita 193, cerca de la planta de Toyota de Zárate

    Incendio total de un camion cargado con cubiertas en la Rita 193, cerca de la planta de Toyota de Zárate

    LAOPINION

    El siniestro ocurrió este sábado por la tarde y demandó más de una hora de trabajo de los Bomberos Voluntarios de Zárate. La ruta estuvo parcialmente cortada. Durante más de una hora, la Ruta 193 permaneció parcialmente cortada.

    Lee además
    El incendio ocurrió este sábado alrededor de las 11:00 en Güiraldes al 1.600.

    Incendio en el barrio Hernández: una casa quedó destruida y un hombre con quemaduras por el fuego
    Registran incendios activos en islas frente a San Nicolás y Villa Constitución.

    Persisten focos ígneos frente a San Nicolás y Villa Constitución: temor por viviendas isleñas

    Un incendio de gran magnitud se desató este sábado alrededor de las 14:30 en un camión de gran porte que circulaba por la Ruta 193, en las inmediaciones de la planta industrial de Toyota, en la ciudad de Zárate.

    El vehículo, cargado con cubiertas usadas, quedó completamente envuelto en llamas, generando una densa columna de humo visible desde varios kilómetros. La combustión del caucho y otros compuestos aceleró la propagación del fuego, que incluso alcanzó la banquina y los pastizales cercanos.

    Operativo de emergencia

    Ante el llamado de alerta, los Bomberos Voluntarios de Zárate enviaron tres unidades —móviles 29, 30 y 38— con un total de 14 efectivos. Las altas temperaturas y el material inflamable dificultaron el accionar inicial, pero la rápida intervención permitió contener el siniestro y evitar que se extendiera a otras zonas o vehículos.

    Pérdidas totales, conductor ileso

    El camión quedó completamente destruido. El conductor logró escapar ileso antes de que las llamas alcanzaran la cabina. Según informaron fuentes oficiales, no se registraron heridos.

    Corte parcial y demoras

    Durante más de una hora, la Ruta 193 permaneció parcialmente cortada para permitir el trabajo de los bomberos y la remoción de escombros. El tránsito pesado y particular debió desviarse, generando demoras en la circulación. Una vez controlada la situación y despejada la calzada, el tránsito se reanudó con normalidad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Incendio en el barrio Hernández: una casa quedó destruida y un hombre con quemaduras por el fuego

    Persisten focos ígneos frente a San Nicolás y Villa Constitución: temor por viviendas isleñas

    Robo y destrucción en San Nicolás: Hallan un automóvil robado completamente incendiado en una zona rural

    Zárate: principio de incendio en luminaria pública fue controlado sin heridos

    Exito solidario en Zárate: más de 51 millones de pesos para el nuevo Hogar Sagrado Corazón

    Maxi Godoy recorre barrios de Zárate y denuncia el abandono municipal

    Solidaridad y reinserción: internos de la UN 41 fabricaron bancos para el Hospital Zonal de Agudos de Zárate

    El enojo de Matilla con La Libertad Avanza, en especial a Milei por los vetos: "¿Cómo se puede ser tan cruel?"

    SUTEBA denuncia el grave estado edilicio de la Escuela N°19 de Zárate y reclama soluciones inmediatas

    Zárate: se hacía pasar por inspector de la ex AFIP y retiraba electrodomésticos de comercios

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Gran exito solidario en el Espacio Sam de Zárate: mas de 51 millones de pesos recaudados para el hogar Sagrado Corazón

    Exito solidario en Zárate: más de 51 millones de pesos para el nuevo Hogar Sagrado Corazón

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Gran exito solidario en el Espacio Sam de Zárate: mas de 51 millones de pesos recaudados para el hogar Sagrado Corazón

    Exito solidario en Zárate: más de 51 millones de pesos para el nuevo Hogar Sagrado Corazón
    El candidato de Potencia en Zárate denuncia abandono municipal

    Maxi Godoy recorre barrios de Zárate y denuncia el abandono municipal

    San Pedro: aguardan pericia psicológica de la niña abusada por su padrastro en presunta complicidad con su madre

    San Pedro: Aguardan pericia psicológica de la niña abusada por su padrastro con complicidad con su madre

    HECHOS presento oficialmente su lista e inauguro local partidario en Baradero

    Hechos presentó oficialmente su lista e inauguró su local partidario en Baradero

    Incendio total de un camion cargado con cubiertas en la Rita 193, cerca de la planta de Toyota de Zárate

    Incendio total de un camión con cubiertas en la Ruta 193, cerca de la planta Toyota de Zárate