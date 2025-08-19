martes 19 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: Investigan denuncia contra un joven tras llamado al 911 Presunta privación ilegítima de la libertad

    La policía de San Pedro interceptó a un joven tras denuncia de privación ilegítima de la libertad. La víctima, su expareja desestimó medidas de restricción.

    19 de agosto de 2025 - 09:41
    Investigan una denuncia contra un joven tras llamado al 911 por presunta privación ilegitima de la libertad

    Investigan una denuncia contra un joven tras llamado al 911 por presunta privación ilegitima de la libertad

    LAOPINION

    Un operativo policial interceptó una camioneta en la zona rural y aprehendió a un hombre de 25 años. La víctima confirmó que se trataba de su expareja y desestimó medidas de restricción. El caso refleja la complejidad de algunos conflictos interpersonales que llegan al ámbito judicia

    Lee además
    Caso Reinbowex en San Pedro: piden arresto domiciliario para Pardo, Braga y Pan tras ocho meses de prisión preventiva

    Rainbowex en San Pedro: piden arresto domiciliario para Pardo, Braga y Pan
    Cuatreros faenaron dos vacas preñadas en un campo privado 

    Abigeato en San Pedro: cuatreros faenaron dos vacas preñadas en un campo privado

    Un confuso episodio en la zona rural de San Pedro derivó este domingo en la intervención de la policía tras un llamado al 911 que denunciaba un posible caso de privación ilegítima de la libertad.

    El operativo en la zona rural

    La denuncia inicial indicaba que una joven había sido obligada a subir a una camioneta Ford F-100 blanca bajo amenazas. Personal policial logró interceptar el vehículo y procedió a la aprehensión de su conductor, un joven de 25 años. En el procedimiento se secuestraron dos cuchillos, que habrían sido utilizados para intimidar a la víctima.

    En la Comisaría de la Mujer

    Ya en la Comisaría de la Mujer, la denunciante aclaró que el joven era su expareja. Si bien ratificó haber hecho el llamado de auxilio, manifestó que no deseaba solicitar medidas de restricción perimetral y descartó que se tratara de un secuestro en los términos planteados inicialmente.

    La causa judicial

    Ante estas circunstancias, la Justicia resolvió que el hecho quede caratulado como “averiguación de ilícitos”. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía en turno, que ahora deberá evaluar los elementos recogidos y determinar si corresponde avanzar con nuevas medidas.

    El caso refleja la complejidad de algunos conflictos interpersonales que llegan al ámbito judicial y pone de relieve la rápida respuesta policial frente a llamados de emergencia.

    Temas
    Seguí leyendo

    Rainbowex en San Pedro: piden arresto domiciliario para Pardo, Braga y Pan

    Abigeato en San Pedro: cuatreros faenaron dos vacas preñadas en un campo privado

    Accidente fatal en San Pedro: mujer fallecida y cuatro niños graves tras choque con camión

    Apareció Gerónimo Verón, el joven de San Pedro que había ido a Garín y no volvía a su casa desde el lunes

    San Pedro: "La Fiesta de la Ensaimada tiene que prevalecer por razones económicas y culturales"

    San Pedro: Alexa Pettone deslumbra en "En el barro", el esperado spinoff de El Marginal en Netflix

    El INTA San Pedro pone en marcha el servicio de alarma para el control de heladas

    Tenis: Candela Vázquez brilla en los Panamericanos Junior: semifinalista en singles y finalista en dobles

    DDI San Nicolás detuvo a "Puro" Olmos en San Pedro y secuestró cocaína valuada en más de $5 millones

    Copa País: San Pedro se consagró campeón tras vencer a Chacabuco

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Caso Reinbowex en San Pedro: piden arresto domiciliario para Pardo, Braga y Pan tras ocho meses de prisión preventiva

    Rainbowex en San Pedro: piden arresto domiciliario para Pardo, Braga y Pan

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Manuel Passaglia de visita en Salto junto al candidato de HECHOS Daniel Arimay

    Manuel Passaglia en Salto: "Acá faltan obras y respuestas a los vecinos"
    Joven detenido por agresión y amenaza con cuchillo a su pareja en San Nicolás.

    Un hombre fue detenido en San Nicolás por agresión y amenaza con un cuchillo hacia su pareja

    Juguemos otra vez: inauguran muestra en el Museo Histórico de Zárate

    Juguemos otra vez: inauguran muestra en el Museo Histórico de Zárate

    Ebrio y fuera de control: atacó a efectivos policiales en Zárate
    Zarate Violento

    Ebrio y fuera de control: atacó a efectivos policiales en Zárate

    Caso Reinbowex en San Pedro: piden arresto domiciliario para Pardo, Braga y Pan tras ocho meses de prisión preventiva

    Rainbowex en San Pedro: piden arresto domiciliario para Pardo, Braga y Pan