San Pedro: Investigan denuncia contra un joven tras llamado al 911 Presunta privación ilegítima de la libertad

Investigan una denuncia contra un joven tras llamado al 911 por presunta privación ilegitima de la libertad LAOPINION

Un operativo policial interceptó una camioneta en la zona rural y aprehendió a un hombre de 25 años. La víctima confirmó que se trataba de su expareja y desestimó medidas de restricción. El caso refleja la complejidad de algunos conflictos interpersonales que llegan al ámbito judicia

Un confuso episodio en la zona rural de San Pedro derivó este domingo en la intervención de la policía tras un llamado al 911 que denunciaba un posible caso de privación ilegítima de la libertad.

El operativo en la zona rural La denuncia inicial indicaba que una joven había sido obligada a subir a una camioneta Ford F-100 blanca bajo amenazas. Personal policial logró interceptar el vehículo y procedió a la aprehensión de su conductor, un joven de 25 años. En el procedimiento se secuestraron dos cuchillos, que habrían sido utilizados para intimidar a la víctima.

En la Comisaría de la Mujer Ya en la Comisaría de la Mujer, la denunciante aclaró que el joven era su expareja. Si bien ratificó haber hecho el llamado de auxilio, manifestó que no deseaba solicitar medidas de restricción perimetral y descartó que se tratara de un secuestro en los términos planteados inicialmente.

La causa judicial Ante estas circunstancias, la Justicia resolvió que el hecho quede caratulado como “averiguación de ilícitos”. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía en turno, que ahora deberá evaluar los elementos recogidos y determinar si corresponde avanzar con nuevas medidas. El caso refleja la complejidad de algunos conflictos interpersonales que llegan al ámbito judicial y pone de relieve la rápida respuesta policial frente a llamados de emergencia.

