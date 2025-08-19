martes 19 de agosto de 2025
    • Manuel Passaglia en Salto: "Acá faltan obras y respuestas a los vecinos"

    Manuel Passaglia y Daniel Arimay recorrieron Salto, cuestionaron la falta de obras y prometieron respuestas concretas con HECHOS.

    19 de agosto de 2025 - 11:43
    Manuel Passaglia de visita en Salto junto al candidato de HECHOS Daniel Arimay

    Manuel Passaglia de visita en Salto junto al candidato de HECHOS Daniel Arimay

    LAOPINION

    El candidato a diputado provincial por HECHOS recorrió la ciudad junto a Daniel Arimay. Criticó la gestión municipal y aseguró que “con hechos concretos se puede estar mejor”. La visita a Salto forma parte de la intensa agenda que Manuel Passaglia desarrolla en la Segunda Sección Electoral.

    Una visita con foco en los reclamos locales

    El candidato a diputado provincial por HECHOS, Manuel Passaglia, visitó este fin de semana la ciudad de Salto. Estuvo acompañado por Daniel Arimay, candidato a concejal por el espacio en la localidad, y junto a su equipo dialogó con vecinos, comerciantes y recorrió el barrio Valacco.

    Durante la recorrida, Passaglia remarcó que Salto “tiene mucho potencial para crecer”, pero que las falencias de la actual gestión municipal frenan ese desarrollo. “Hacen falta obras, como mejorar los espacios públicos, pavimentar las calles, llegar con todos los servicios a los hogares. Faltan resultados concretos, que se logran con hechos concretos”, afirmó.

    “No hay que aceptar más excusas”

    Passaglia insistió en que la política debe dar respuestas claras y rápidas a los ciudadanos. “Esa es la línea que nosotros venimos a marcar. Por eso, hicimos un partido que se llama HECHOS y que está pensado en el vecino. A cada ciudadano de Salto le hace falta una pronta respuesta de quienes deberían resolver sus problemas. No hay que aceptar más excusas, acá se puede estar mejor”, señaló el candidato a diputado.

    Arimay: “Vamos a cambiar la realidad de Salto”

    Por su parte, Daniel Arimay subrayó que los reclamos de los vecinos se repiten en cada recorrida. “Estamos convencidos de que se pueden resolver los problemas de cada uno de ellos. Desde ningún partido lo hicieron, pero con HECHOS vamos a cambiar la realidad de nuestra querida ciudad. El Intendente vive poniendo excusas y no gestiona con recursos propios como lo hizo Manuel en San Nicolás”, sostuvo.

    La visita a Salto forma parte de la intensa agenda que Manuel Passaglia desarrolla en la Segunda Sección Electoral, con el objetivo de consolidar el espacio HECHOS como una alternativa de gestión cercana y eficiente frente a los vecinos.

