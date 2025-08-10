lunes 11 de agosto de 2025
    • Grave vuelco: una mujer pudo salir del habitáculo tras despistar, volcar e incendiarse el auto en la autopista

    En la tarde de este domingo una vecina de Arrecifes de 54 años fue hospitalizada por los golpes sufridos en el auto que volcó en la autopista de la ruta 8.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    10 de agosto de 2025 - 19:51
    un auto despisto volco y se incendio en la autopista

    En la tarde de este domingo, una mujer de 54 años resultó lesionada luego que perdiera el control del auto que despistó. volcó y se incendió en la autopista de la Ruta Nacional 8, a la altura del kilómetro 204, cerca de la bajada hacia la Ruta Provincial 32, en cercanías al Parque Industrial de Pergamino.

    Perdió el control, despistó, volcó y se incendió

    El siniestro ocurrió alrededor de las 18:45, cuando el automóvil Ford Fiesta en el que viajaba en sentido Pergamino–Arrecifes despistó por causas que se investigan, volcó y terminó sobre la banquina. Según informaron fuentes viales, la conductora logró salir por sus propios medios del habitáculo antes de que el vehículo comenzara a incendiarse.

    La automovilista arrecifeña, identificada como Karina Avalos, se encontraría en un buen estado de salud y su vida no correría ningún riesgo.

    Personal de Bomberos Voluntarios acudió rápidamente al lugar para sofocar las llamas, mientras que efectivos policiales del Destacamento Vial Pergamino y del Destacamento Urquiza trabajaron en la asistencia del tránsito, que se mantuvo habilitado de manera parcial durante las tareas de emergencia.

    Una ambulancia del SAME trasladó a la mujer al Hospital Interzonal General de Agudos “San José”, donde recibió atención médica por un traumatismo de cráneo.

    La causa quedó caratulada como “lesiones culposas” y es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción, con intervención de la Comisaría Primera de nuestra ciudad.

    La Policía del Destacamento de Seguridad Vial, a cargo del comisario Walter Biandratti, resguardó la escena del siniestro y mantuvo controlada la circulación vehicular hasta que terminaron de asistir a la automovilista, extinguieron el incendio y se realizaron las pericias.

