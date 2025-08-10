Grave vuelco: una mujer pudo salir del habitáculo tras despistar, volcar e incendiarse el auto en la autopista

En la tarde de este domingo, una mujer de 54 años resultó lesionada luego que perdiera el control del auto que despistó. volcó y se incendió en la autopista de la Ruta Nacional 8, a la altura del kilómetro 204, cerca de la bajada hacia la Ruta Provincial 32, en cercanías al Parque Industrial de Pergamino.

El siniestro ocurrió alrededor de las 18:45, cuando el automóvil Ford Fiesta en el que viajaba en sentido Pergamino–Arrecifes despistó por causas que se investigan, volcó y terminó sobre la banquina. Según informaron fuentes viales, la conductora logró salir por sus propios medios del habitáculo antes de que el vehículo comenzara a incendiarse .

La automovilista arrecifeña, identificada como Karina Avalos, se encontraría en un buen estado de salud y su vida no correría ningún riesgo.

Personal de Bomberos Voluntarios acudió rápidamente al lugar para sofocar las llamas, mientras que efectivos policiales del Destacamento Vial Pergamino y del Destacamento Urquiza trabajaron en la asistencia del tránsito, que se mantuvo habilitado de manera parcial durante las tareas de emergencia.

Una ambulancia del SAME trasladó a la mujer al Hospital Interzonal General de Agudos “San José”, donde recibió atención médica por un traumatismo de cráneo.

La causa quedó caratulada como “lesiones culposas” y es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción, con intervención de la Comisaría Primera de nuestra ciudad.

La Policía del Destacamento de Seguridad Vial, a cargo del comisario Walter Biandratti, resguardó la escena del siniestro y mantuvo controlada la circulación vehicular hasta que terminaron de asistir a la automovilista, extinguieron el incendio y se realizaron las pericias.