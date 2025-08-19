martes 19 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Juguemos otra vez: inauguran muestra en el Museo Histórico de Zárate

    El Museo Histórico de Zárate abrió la muestra Juguemos otra vez, una colección de juguetes y objetos que estará disponible hasta el 21 de septiembre.

    19 de agosto de 2025 - 10:58
    Juguemos otra vez: inauguran muestra en el Museo Histórico de Zárate

    Juguemos otra vez: inauguran muestra en el Museo Histórico de Zárate

    LAOPINION

    Desde el domingo pasado, el Museo Histórico de Zárate Quinta Jovita, ubicado en Ituzaingó 278, abrió sus puertas para recibir al público con una propuesta cultural única: la muestra JUGUEMOS OTRA VEZ, que se mantendrá disponible hasta el 21 de septiembre.

    Lee además
    Hallan fósil de cánido gigante en San Pedro que vivió hace 200.000 años. 

    Hallan fósil de cánido gigante en San Pedro que vivió hace 200.000 años
    Ebrio y fuera de control: atacó a efectivos policiales en Zárate
    Zarate Violento

    Ebrio y fuera de control: atacó a efectivos policiales en Zárate

    El Museo Histórico de Zárate inauguró la exposición “Juguemos otra vez”, una muestra que invita a recorrer la infancia en Argentina a través de una colección de juguetes y objetos que marcaron a varias generaciones. La propuesta permanecerá abierta hasta el 21 de septiembre en la tradicional sede de Quinta Jovita, en Ituzaingó 278.

    Una colección que despierta nostalgia

    La muestra reúne muñecos, autos de colección, juegos de mesa clásicos y elementos que formaron parte de tardes de diversión en miles de hogares argentinos. Cada pieza exhibida es parte de la colección privada del vecino Raúl Fernando Arcuri, quien puso a disposición del museo sus tesoros personales para compartir la memoria colectiva.

    El objetivo es que los visitantes puedan revivir momentos entrañables de su niñez y, al mismo tiempo, reflexionar sobre cómo han cambiado los hábitos de juego y el impacto cultural de los juguetes a lo largo de los años.

    Un espacio cultural y familiar

    Desde la organización destacan que la muestra está pensada para todas las edades: niños que conocerán juguetes de otras épocas y adultos que podrán reencontrarse con recuerdos de su infancia. Además de la exhibición, la propuesta ofrece un espacio para comparar generaciones y valorar la evolución del diseño y la función de los juguetes.

    Entrada libre y gratuita

    La entrada es libre y gratuita, con horarios accesibles para el público: de lunes a viernes de 9.30 a 16 horas y los domingos de 15 a 18 horas. El museo busca así convertirse en una opción cultural y recreativa para familias, vecinos y visitantes de la ciudad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Hallan fósil de cánido gigante en San Pedro que vivió hace 200.000 años

    Ebrio y fuera de control: atacó a efectivos policiales en Zárate

    La joven zarateña Martina Morales debutó en el Gran Rex y continúa conquistando escenarios

    Síndrome de Tourette: jornada de concientización en Zárate

    Zárate: Luis Rannelucci llama a votar por Silvina Román para iniciar la transformación

    De Zárate: Romina Baigorria arrasa en el Mundial de Aguas Frías 2025

    Zarate: Silvina Román le puso humor a las recorridas. "parada inteligente"

    Manuel Passaglia visitó Lima y prometió "transformar la realidad" de la localidad

    Incendio destruye vivienda en Zárate: tres personas heridas y pérdidas totales

    Silvina Román, candidata a concejal en Zárate, propone "transformar la ciudad" con HECHOS concretos

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Ebrio y fuera de control: atacó a efectivos policiales en Zárate
    Zarate Violento

    Ebrio y fuera de control: atacó a efectivos policiales en Zárate

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Manuel Passaglia de visita en Salto junto al candidato de HECHOS Daniel Arimay

    Manuel Passaglia en Salto: "Acá faltan obras y respuestas a los vecinos"
    Joven detenido por agresión y amenaza con cuchillo a su pareja en San Nicolás.

    Un hombre fue detenido en San Nicolás por agresión y amenaza con un cuchillo hacia su pareja

    Juguemos otra vez: inauguran muestra en el Museo Histórico de Zárate

    Juguemos otra vez: inauguran muestra en el Museo Histórico de Zárate

    Ebrio y fuera de control: atacó a efectivos policiales en Zárate
    Zarate Violento

    Ebrio y fuera de control: atacó a efectivos policiales en Zárate

    Caso Reinbowex en San Pedro: piden arresto domiciliario para Pardo, Braga y Pan tras ocho meses de prisión preventiva

    Rainbowex en San Pedro: piden arresto domiciliario para Pardo, Braga y Pan