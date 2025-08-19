Juguemos otra vez: inauguran muestra en el Museo Histórico de Zárate

Desde el domingo pasado, el Museo Histórico de Zárate Quinta Jovita, ubicado en Ituzaingó 278, abrió sus puertas para recibir al público con una propuesta cultural única: la muestra JUGUEMOS OTRA VEZ, que se mantendrá disponible hasta el 21 de septiembre.

El Museo Histórico de Zárate inauguró la exposición “Juguemos otra vez” , una muestra que invita a recorrer la infancia en Argentina a través de una colección de juguetes y objetos que marcaron a varias generaciones. La propuesta permanecerá abierta hasta el 21 de septiembre en la tradicional sede de Quinta Jovita, en Ituzaingó 278.

La muestra reúne muñecos, autos de colección, juegos de mesa clásicos y elementos que formaron parte de tardes de diversión en miles de hogares argentinos. Cada pieza exhibida es parte de la colección privada del vecino Raúl Fernando Arcuri, quien puso a disposición del museo sus tesoros personales para compartir la memoria colectiva.

El objetivo es que los visitantes puedan revivir momentos entrañables de su niñez y, al mismo tiempo, reflexionar sobre cómo han cambiado los hábitos de juego y el impacto cultural de los juguetes a lo largo de los años.

Un espacio cultural y familiar

Desde la organización destacan que la muestra está pensada para todas las edades: niños que conocerán juguetes de otras épocas y adultos que podrán reencontrarse con recuerdos de su infancia. Además de la exhibición, la propuesta ofrece un espacio para comparar generaciones y valorar la evolución del diseño y la función de los juguetes.

Entrada libre y gratuita

La entrada es libre y gratuita, con horarios accesibles para el público: de lunes a viernes de 9.30 a 16 horas y los domingos de 15 a 18 horas. El museo busca así convertirse en una opción cultural y recreativa para familias, vecinos y visitantes de la ciudad.