Incendio intencional destruyó un Peugeot en Baradero: el dueño denuncia ataque deliberado

Un Peugeot estacionado en Juana Fiori y Echeverría fue consumido por las llamas esta madrugada. La Fiscalía investiga el hecho como un incendio intencional. el episodio se investiga como un ataque deliberado

En la madrugada de este lunes, cerca de la 1:30 AM, un Peugeot estacionado en la intersección de Juana Fiori y Echeverría , en Baradero , fue totalmente consumido por el fuego.

Efectivos de Bomberos Voluntarios llegaron rápidamente al lugar tras un llamado al 911 y lograron sofocar las llamas, pero el vehículo quedó destruido. El hecho provocó preocupación en el barrio y motivó un fuerte despliegue policial.

El propietario del rodado aseguró que se trató de un incendio intencional y presentó la denuncia correspondiente en la comisaría local. Desde ese momento, la Fiscalía de turno tomó intervención para avanzar con la investigación.

Testigos y vecinos fueron convocados para aportar datos, mientras que las autoridades comenzaron a relevar las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los posibles autores.

Investigación en curso

Desde la Secretaría de Seguridad local confirmaron que el episodio se investiga como un ataque deliberado, y que se analiza toda la evidencia recolectada para esclarecer el hecho y dar con los responsables.