martes 19 de agosto de 2025
    • Un hombre fue detenido en San Nicolás por agresión y amenaza con un cuchillo hacia su pareja

    Un hombre de 30 años fue detenido en barrio San Francisco de San Nicolás, tras golpear a su pareja y amenazarla con un cuchillo. Intervino la UFI N°13.

    19 de agosto de 2025 - 11:30
    Joven detenido por agresión y amenaza con cuchillo a su pareja en San Nicolás.

    Joven detenido por agresión y amenaza con cuchillo a su pareja en San Nicolás.

    Diario El Norte

    En el transcurso del lunes, personal del Comando Patrullas de San Nicolás intervino en un caso de violencia de género ocurrido en una vivienda de calle Ginés García al 200, barrio San Francisco, en la zona oeste de la ciudad.

    En el lugar, los efectivos aprehendieron a un hombre de 30 años, quien momentos antes había agredido físicamente a su pareja, una mujer de 27 años, y la había amenazado con un cuchillo de cocina.

    El agresor quedó detenido y alojado en la Comisaría tras el hecho

    Tras el procedimiento, el agente fiscal notificó al acusado por el delito de “amenazas calificadas” y ordenó que permanezca detenido en la sede policial.

    En la causa interviene la UFI N° 13 del Departamento Judicial San Nicolás.

    Temas
