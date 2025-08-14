jueves 14 de agosto de 2025
    • Continúan los incendios forestales en Baradero: bomberos actuaron en tres siniestros en lo que va de la semana

    Bomberos de Baradero combatieron tres incendios forestales y de residuos en la semana. Piden extremar precauciones y evitar los basurales.

    14 de agosto de 2025 - 12:06
    Los bomberos de Baradero actuaron en tres siniestros en lo que va de la semana

    Los bomberos de Baradero actuaron en tres siniestros en lo que va de la semana

    LAOPINION

    Bomberos voluntarios controlaron quemas de pastizales y residuos en distintos puntos de la ciudad, sin que se registraran heridos. Estos episodios se suman a una creciente preocupación por la acumulación de residuos y el descuido de espacios verdes. Dar aviso inmediato al 100 ante la presencia de humo o llamas.

    Tres intervenciones en pocos días

    La semana comenzó con una seguidilla de incendios forestales y quemas de basura en Baradero, que obligaron a los bomberos voluntarios a actuar en tres oportunidades distintas. Las intervenciones permitieron controlar las llamas antes de que provocaran daños mayores o pusieran en riesgo a los vecinos.

    Mini basurales y focos de pastizales

    El miércoles por la tarde, la unidad 36/45 se desplazó hasta calle Del Corro al 600, donde un mini basural había comenzado a arder. Según informó la vocera de bomberos, Melina Genoud, el personal trabajó sobre la quema de ramas y restos de basura, controlando el fuego rápidamente.

    El martes, el móvil 36 intervino en un incendio de cañas y pastos bajos debajo del puente de la Ruta 41, realizando la extinción con mochilas y herramientas manuales. Ese mismo día, nuevamente en calle Del Corro, se apagó otro foco en el que ardían residuos domiciliarios y ramas.

    Recomendaciones para prevenir

    Estos episodios se suman a una creciente preocupación por la acumulación de residuos y el descuido de espacios verdes, factores que favorecen la propagación de incendios en temporada de altas temperaturas. Desde el cuartel recomiendan no arrojar basura en zonas no habilitadas, evitar el uso de fuego en espacios abiertos y dar aviso inmediato al 100 ante la presencia de humo o llamas.

