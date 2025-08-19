San Nicolás: adolescente amenazado con un arma de fuego en Villa Canto

Sujeto insultó y atacó con un arma de fuego a un adolescente en San Nicolás LaOpinion

Un grave hecho de violencia se registró este lunes en Villa Canto, San Nicolás, cuando un adolescente de 15 años fue amenazado con un arma de fuego.

La denuncia fue radicada en el Destacamento de La Emilia por la madre del menor, una mujer de 35 años, quien relató que alrededor de las 12:30 envió a su hijo a comprar mercadería. En ese contexto, al llegar a la intersección de calle Firpo y Pedro Raota, un hombre comenzó a insultarlo.

Un disparo de arma de fuego no hirió al adolescente Según el testimonio, el agresor luego se acercó con un arma similar a una escopeta y disparó en dirección al joven. Afortunadamente, el proyectil no lo alcanzó y el adolescente no sufrió lesiones.

La denunciante agregó que mantienen conflictos de vieja data con el atacante.

La UFI N° 13 del Departamento Judicial San Nicolás interviene en la causa, que fue caratulada como “abuso de arma”.

