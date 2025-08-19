martes 19 de agosto de 2025
    • San Nicolás: adolescente amenazado con un arma de fuego en Villa Canto

    Un joven de 15 años fue amenazado y le dispararon con un arma de fuego en Villa Canto, San Nicolás. El hecho fue caratulado como abuso de arma.

    19 de agosto de 2025 - 10:15
    Sujeto insultó y atacó con un arma de fuego a un adolescente en San Nicolás

    Sujeto insultó y atacó con un arma de fuego a un adolescente en San Nicolás

    LaOpinion
    La denuncia fue radicada en el Destacamento de La Emilia por la madre del menor, una mujer de 35 años, quien relató que alrededor de las 12:30 envió a su hijo a comprar mercadería. En ese contexto, al llegar a la intersección de calle Firpo y Pedro Raota, un hombre comenzó a insultarlo.

    Un disparo de arma de fuego no hirió al adolescente

    Según el testimonio, el agresor luego se acercó con un arma similar a una escopeta y disparó en dirección al joven. Afortunadamente, el proyectil no lo alcanzó y el adolescente no sufrió lesiones.

    La denunciante agregó que mantienen conflictos de vieja data con el atacante.

    La UFI N° 13 del Departamento Judicial San Nicolás interviene en la causa, que fue caratulada como “abuso de arma”.

    Temas
