El fiscal Gómez encabezó la acusación del Jury que destituyó al juez Riva por maltrato laboral en MDP

El fiscal general de Pergamino, Mario Daniel Gómez, encabezó la acusación en el Jury que resolvió destituir al juez laboral Mariano Riva de Mar del Plata.

El Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires resolvió este miércoles destituir al juez laboral Mariano José Riva, integrante del Tribunal de Trabajo Nº 4 de Mar del Plata, al considerar acreditadas graves conductas de maltrato laboral, acoso sexual y abuso de autoridad expuestas en la acusación impulsada por el fiscal general de Pergamino, Mario Daniel Gómez .

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La decisión fue adoptada luego de que el proceso disciplinario reuniera una extensa serie de testimonios y elementos documentales que permitieron reconstruir un funcionamiento interno marcado por prácticas abusivas dentro del ámbito judicial marplatense.

La acusación estuvo a cargo del fiscal general de Pergamino, Mario Daniel Gómez, quien intervino por delegación del procurador general bonaerense Julio Conte Grand, y sostuvo durante el debate que el entonces magistrado desarrolló durante años un patrón sistemático de hostigamiento, violencia verbal, intimidación y conductas incompatibles con el ejercicio de la magistratura.

Según expuso la Procuración General durante el Jury, quedó probado que Mariano Riva ejercía un trato autoritario y humillante hacia el personal del Tribunal de Trabajo Nº 4 de Mar del Plata, generando un clima laboral atravesado por el temor, la presión psicológica y la incertidumbre cotidiana.

Entre los hechos acreditados surgieron episodios de gritos, ataques de furia, portazos y expresiones intimidatorias dirigidas a empleados y funcionarios judiciales. Los testimonios coincidieron en describir un ambiente de permanente tensión, donde el magistrado imponía una relación jerárquica basada en el miedo.

Acoso sexual

Uno de los aspectos más graves valorados por el Jurado de Enjuiciamiento fue la acreditación de conductas de acoso sexual y comentarios impropios dirigidos hacia trabajadoras judiciales. En ese contexto, la acusación señaló que una empleada terminó renunciando a su carrera judicial como consecuencia directa del hostigamiento padecido.

Discriminación de género

También se acreditaron episodios de discriminación vinculados al género y a condiciones físicas de integrantes del personal, además de un control indebido sobre la vida privada de subordinados mediante mensajes, llamados telefónicos y exigencias fuera del horario laboral.

Represalias laborales

De acuerdo con la acusación, el entonces juez reclamaba disponibilidad absoluta y advertía sobre eventuales represalias laborales frente a cualquier resistencia, generando una estructura de subordinación incompatible con el funcionamiento institucional de un tribunal.

Decisión del Jurado

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El Jurado consideró que ese conjunto de conductas configuró faltas graves y un apartamiento total del deber de buena conducta exigido por la Constitución provincial a quienes ejercen funciones judiciales.

La resolución fue adoptada por el Jurado de Enjuiciamiento presidido por la titular de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan, junto a conjueces abogados y legisladores convocados para este proceso institucional.

El cuerpo estuvo integrado además por los conjueces abogados Ricardo Morello, Carlos Fernando Valdez, Roberto Gabriel Mateo, Horacio Alberto Vero y Bienvenido Rodríguez Basalo, junto a los conjueces legisladores Ricardo Lissalde, Joaquín de la Torre, Diego Raúl Garciarena, Emiliano Balbín y Maite Milagros Alvado.

Daño institucional severo

En su resolución, el Jurado coincidió con la postura de la Procuración General en que Mariano Riva incurrió en un comportamiento incompatible con la función judicial y que sus acciones provocaron un daño institucional severo al prestigio del Poder Judicial bonaerense.

La destitución implica la remoción definitiva del magistrado del Tribunal de Trabajo Nº 4 de Mar del Plata y se convierte en uno de los fallos disciplinarios de mayor impacto reciente dentro del sistema judicial provincial.