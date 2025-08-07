El Coro Polifónico Municipal celebra su 60º aniversario con una emotiva gala coral

Este sábado a las 20:30 en el Centro Cultural Bellas Artes -ubicado en avenida Alsina y Moreno- darán inicio las celebraciones por el 60º aniversario del Coro Polifónico Municipal de Pergamino , bajo la dirección del profesor Diego Moran . La velada promete ser una verdadera fiesta de voces, emociones y memoria colectiva.

El concierto inaugural reunirá a diversas agrupaciones corales de la región en una jornada de encuentro musical: participarán el Coro Municipal de Niños y Jóvenes , dirigido por las profesoras Natalia y Mariana Ramallo ; el Coro de Guerrico , a cargo del profesor Juan Carlos Migliaro ; y la Agrupación Coral de Rojas , conducida por Delia Martínez , discípula del recordado Alberto Perassolo , quien fuera el primer director del Coro Polifónico . La entrada es libre y gratuita.

Fundado en 1965, el Coro Polifónico Municipal de Pergamino se ha consolidado a lo largo de seis décadas como una de las instituciones culturales más importantes de la ciudad. A lo largo de su trayectoria, ha sido dirigido por destacados maestros como Alberto Perassolo, Pedro A. Manzoni, Alonso Stier, Jorge Vanasco, Daniel Hisi, Guillermo Fernández, Juan Carlos Migliaro y, desde 2016, Diego Moran, quien le ha dado una renovada impronta artística.

Bajo la gestión de Moran, el coro incorporó una orquesta de cámara conformada por alumnos del Conservatorio de Música “Juan Carlos Paz” y profesores locales, lo que permitió enriquecer su propuesta sonora y ampliar sus horizontes musicales.

Proyectos que dejaron huella

En estos últimos años, el Coro ha desplegado una intensa actividad artística con espectáculos que han sabido conjugar la excelencia musical con el compromiso cultural y social. En 2017, con “Las voces de mi ciudad”, se abrió a la comunidad invitando a músicos y cantantes de Pergamino y la zona. Un año más tarde, rindió homenaje a referentes locales con “Grandes Maestros”, un sentido tributo a figuras emblemáticas de la dirección coral como Hugo Ramallo, Pedro Angel Manzoni, Juan Carlos Migliaro, Brahim Julio y Angel Concilio.

En 2019, con “Pueblos de mi tierra”, se propuso visibilizar el talento de artistas de todo el partido de Pergamino, incluyendo músicos, compositores, cantantes y bailarines de distintas localidades vecinas. Esta propuesta tuvo su segunda edición en 2023, reafirmando su vocación integradora.

Durante la pandemia, en 2020, el Coro demostró su capacidad de adaptación con el proyecto virtual “Cantemos Todos”, que reunió a ocho agrupaciones corales para interpretar de forma colectiva la canción “Almas en el viento” del compositor Popi Spatocco.

En 2021, apostaron por el humor con el espectáculo “Poli Canto con Humor”, junto al grupo humorístico “Los Chimangos”, una propuesta original que unió música coral y comedia. En 2022 regresó “Las voces de mi ciudad” con una segunda edición, consolidando la participación activa de artistas del territorio.

Una proyección que trasciende lo local

Este 2024, el Coro Polifónico fue convocado para participar de la campaña de prevención de cáncer bucal impulsada por el Instituto Oncológico Ángel Roffo, una iniciativa que demuestra cómo la música también puede ser una herramienta de concientización y compromiso social.

Con seis décadas de historia, el Coro Polifónico Municipal de Pergamino no solo ha sido testigo del devenir cultural de la ciudad, sino protagonista activo, llevando el canto coral a nuevos públicos, revitalizando su repertorio y formando parte del entramado artístico que define la identidad pergaminense.

La gala de este sábado será, sin dudas, un homenaje vivo a esa trayectoria y una celebración del arte que une.