CheloSuzuki y Ensamble Clave de Dos se unen en el encuentro Peatonal en Concierto Suzuki

Espacios de Educación CheloSuzuki y Ensamble Clave de Dos se unen en un concierto en la Peatonal.

Este viernes a las 18:30, tendrá lugar el espectáculo Peatonal en Concierto Suzuki , un encuentro de música comunitaria a cielo abierto, con entrada libre y gratuita.

Participarán los Espacios de Educación CheloSuzuki , dirigido por Analía Carchenilla y Clave de Dos , dirigido por Aldana López , con un total de alrededor de 50 músicos en escena entre violines, violas, chelos, guitarra, clarinete y percusión.

La propuesta se realizará en la Peatonal, entre Mitre y San Martín, con un repertorio popular, dinámico y pensado para disfrutar en familia.

La comunidad está invitada a compartir, escuchar y celebrar la música como espacio de encuentro.

CheloSuzuki: aprender con el alma

CheloSuzuki es un espacio de educación musical basado en la metodología Suzuki, coordinado por la profesora y directora Analía Carchenilla.

Aunque su gestión actual tiene dos años, sus raíces comenzaron hace ocho, en una institución creada por Carchenilla junto a dos colegas, con el objetivo de acercar la música a niños, familias y personas con diversas capacidades.

El proyecto propone una formación integral, acompañando el desarrollo artístico y emocional desde la primera infancia. Sus programas incluyen: Estimulación Musical Temprana (0 a 3 años), Educación Musical (4 y 5 años), Programa de violonchelo desde los 3 años, Programas individuales para niños con distintas discapacidades.

Todos los alumnos integran un gran ensamble que se presenta a lo largo del año en distintos conciertos, proponiendo siempre experiencias sensibles y creativas alrededor del aprendizaje musical.

Ensamble Clave de Dos: una orquesta que crece

Dirigido por la violinista y docente Aldana López, el Ensamble Clave de Dos nació como un proyecto académico dentro del Profesorado de Violín del Conservatorio de Música “Juan Carlos Paz”.

Con más de cuatro años de trayectoria, el ensamble está integrado por estudiantes del Conservatorio y alumnos particulares, y se ha consolidado como un espacio de formación, colaboración y expresión artística a través de las cuerdas.