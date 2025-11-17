Pergamino también dirá presente en danza en el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín

Pergamino tendrá representación en danza en el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, que se realizará en enero próximo en Córdoba, de la mano de la pareja de bailarines María Córdoba y Nicolás Giménez.
El dúo, oriundo de nuestra ciudad, se consagró ganador en el rubro Pareja de Danza Tradicional, el fin de semana del 8 y 9 de noviembre en la sede Pergamino del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, logrando así su clasificación al prestigioso certamen. En su performance, Córdoba y Giménez estuvieron acompañados por sus preparadores Jaquelín Saucedo, Germano Moreno (Gálvez, Santa Fe) y Emanuel Kluczkiewick (Rosario), así como por los músicos Agustín Bracco (Rosario), Javier Formentín (Peyrano) y Georgina Serafini (Manuel Ocampo), quienes aportaron la base musical para vals, polca y pasodoble, los ritmos que interpretaron en la competencia.
El camino al Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín
El camino al Pre Cosquín incluyó una destacada actuación en la que la pareja presentó vals y polca en la clasificación, y logró imponerse en la final con un pasodoble.
Este logro marca el sexto año consecutivo en que Córdoba y Giménez logran la clasificación: en dos ocasiones lo hicieron por la sede de Wheelwright, Junín y América, y el año pasado por San Pedro.
“Para nosotros este año es un orgullo poder ser los representantes de la sede Pergamino –comentó Nicolás Giménez en diálogo con LA OPINION–. Queremos agradecer sobre todo a toda la gente de nuestra ciudad y alrededores; familia, amigos, por su gran apoyo y acompañamiento durante la jornada. Fue hermoso recibir tanto cariño, como así también destacar que la organización fue excelente para recibir a tantos bailarines”.
Córdoba – Giménez: Una historia de vida con la danza
Además de compartir los escenarios, Córdoba y Giménez mantienen una historia de vida conjunta: bailan juntos desde la infancia y son pareja desde hace 10 años, formando una familia con su hija María Paz, de 6 años. Su trayectoria incluye presentaciones en el Cuerpo Municipal de Danzas de Pergamino, bajo la dirección de Pedro Marlo, y actualmente forman parte de la compañía Sauce Moro de Santa Fe, dirigida por sus preparadores Jaquelín Saucedo y Germán Moreno.
Con este nuevo logro, Pergamino vuelve a brillar en el mapa de la danza tradicional argentina, demostrando que el talento local sigue dejando huella en escenarios de todo el país.