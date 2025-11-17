lunes 17 de noviembre de 2025
    Pergamino también dirá presente en danza en el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín

    María Córdoba y Nicolás Giménez se consagraron ganadores en el rubro Pareja de Danza Tradicional, logrando así su clasificación al prestigioso certamen.

    Por Néstor Suárez
    17 de noviembre de 2025 - 15:30
    María Córdoba y Nicolás Giménez se impusieron en la sede Pergamino del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín.

    PRE COSQUIN SEDE PERGAMINO
    María Córdoba y Nicolás Giménez estuvieron acompañados por Jaquelín Saucedo, Germano Moreno, Emanuel Kluczkiewick, Agustín Bracco, Javier Formentín y Georgina Serafini.

    PRE COSQUIN SEDE PERGAMINO
    en pergamino, contralor urbano, realizo tareas de saneamiento y ordenamiento

    Melina Martín, Melisa Borrero y Yiseth Jiménez llevan años de preparación continua.

    Pergamino tuvo triple representación femenina en el SouthFit Challenge 2025

    El dúo, oriundo de nuestra ciudad, se consagró ganador en el rubro Pareja de Danza Tradicional, el fin de semana del 8 y 9 de noviembre en la sede Pergamino del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, logrando así su clasificación al prestigioso certamen. En su performance, Córdoba y Giménez estuvieron acompañados por sus preparadores Jaquelín Saucedo, Germano Moreno (Gálvez, Santa Fe) y Emanuel Kluczkiewick (Rosario), así como por los músicos Agustín Bracco (Rosario), Javier Formentín (Peyrano) y Georgina Serafini (Manuel Ocampo), quienes aportaron la base musical para vals, polca y pasodoble, los ritmos que interpretaron en la competencia.

    El camino al Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín

    El camino al Pre Cosquín incluyó una destacada actuación en la que la pareja presentó vals y polca en la clasificación, y logró imponerse en la final con un pasodoble.

    Este logro marca el sexto año consecutivo en que Córdoba y Giménez logran la clasificación: en dos ocasiones lo hicieron por la sede de Wheelwright, Junín y América, y el año pasado por San Pedro.

    “Para nosotros este año es un orgullo poder ser los representantes de la sede Pergamino –comentó Nicolás Giménez en diálogo con LA OPINION–. Queremos agradecer sobre todo a toda la gente de nuestra ciudad y alrededores; familia, amigos, por su gran apoyo y acompañamiento durante la jornada. Fue hermoso recibir tanto cariño, como así también destacar que la organización fue excelente para recibir a tantos bailarines”.

    Córdoba – Giménez: Una historia de vida con la danza

    Además de compartir los escenarios, Córdoba y Giménez mantienen una historia de vida conjunta: bailan juntos desde la infancia y son pareja desde hace 10 años, formando una familia con su hija María Paz, de 6 años. Su trayectoria incluye presentaciones en el Cuerpo Municipal de Danzas de Pergamino, bajo la dirección de Pedro Marlo, y actualmente forman parte de la compañía Sauce Moro de Santa Fe, dirigida por sus preparadores Jaquelín Saucedo y Germán Moreno.

    Con este nuevo logro, Pergamino vuelve a brillar en el mapa de la danza tradicional argentina, demostrando que el talento local sigue dejando huella en escenarios de todo el país.

    Pergamino tuvo triple representación femenina en el SouthFit Challenge 2025

    Pergamino se reúne para pensar el cuidado: invitan al Encuentro de Acompañamiento Terapéutico

    Alfonso Domenech finalizó 31º en Toay y ya piensa en la última del año del TC

    Camino a la primaria: el Municipio refuerza el llamado a vacunar a los niños de 5 y 6 años

    De tóxico a violento: una joven denunció dos episodios de violencia por parte de su exnovio en Pergamino

    Romina Aranda sigue internada en terapia intensiva asistida con respirador tras más de dos meses del choque

    Douglas ganó en Bahía Blanca y selló el pasaporte a las semifinales

    Domingo 16 de noviembre - Versión PDF

    Once años después, Pergamino recuperó su sede del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín

    Marta Susana Siciliano destaca en el prólogo la evolución literaria y la profunda sensibilidad de la poeta Amelia Paula Joaquín.
    Cultura

    Amelia Paula Joaquín presenta su segundo libro de poesía: Sueños sin mordaza

    Esta noche se disputarán a partir de las 21.30 los primeros partidos de las dos series de semifinales correspondientes a la Copa de Oro cuando jueguen Sacachispas-Somisa y Belgrano-Regatas.

    San Nicolás: Arrancan las semifinales de básquetbol del Clausura: duelos clave esta noche en la Primera local
    El Museo Paleontológico de San Pedro anunció la recuperación de un pequeño pero valioso cráneo fósil cuya antigüedad supera los 700.000 años. Se trata de un ejemplar de vizcacha fósil (Lagostomus maximus) que habitó la región durante la Edad Ensenadense, un período clave para comprender la fauna prehistórica que vivió en esta zona del país.

    Recuperan en San Pedro un cráneo fósil de más de 700.000 años

    La explosión fue provocada por la presencia de Clorato de Potasio en los materiales utilizados para emular la erupción de un volcán en la maqueta.

    Dictaron procesamiento por la explosión de Rancagua al profesor, la directora y la inspectora del ICR

    Santiago Davio y su cuerpo técnico ya no forman parte de Defensores Unidos de Zárate (CADU). ¿Fue una desvinculación por mutuo acuerdo con la Comisión Directiva, o un despido? 

    Zárate: Santiago Davio dejó de ser el DT de fútbol del CADU, el fin de un ciclo que marcó la historia del club

