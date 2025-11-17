Pergamino también dirá presente en danza en el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín

Pergamino tendrá representación en danza en el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín , que se realizará en enero próximo en Córdoba , de la mano de la pareja de bailarines María Córdoba y Nicolás Giménez .

El dúo, oriundo de nuestra ciudad, se consagró ganador en el rubro Pareja de Danza Tradicional , el fin de semana del 8 y 9 de noviembre en la sede Pergamino del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín , logrando así su clasificación al prestigioso certamen. En su performance, Córdoba y Giménez estuvieron acompañados por sus preparadores Jaquelín Saucedo, Germano Moreno (Gálvez, Santa Fe) y Emanuel Kluczkiewick (Rosario), así como por los músicos Agustín Bracco (Rosario), Javier Formentín (Peyrano) y Georgina Serafini (Manuel Ocampo) , quienes aportaron la base musical para vals, polca y pasodoble, los ritmos que interpretaron en la competencia.

El camino al Pre Cosquín incluyó una destacada actuación en la que la pareja presentó vals y polca en la clasificación, y logró imponerse en la final con un pasodoble.

Este logro marca el sexto año consecutivo en que Córdoba y Giménez logran la clasificación: en dos ocasiones lo hicieron por la sede de Wheelwright, Junín y América , y el año pasado por San Pedro .

“Para nosotros este año es un orgullo poder ser los representantes de la sede Pergamino –comentó Nicolás Giménez en diálogo con LA OPINION–. Queremos agradecer sobre todo a toda la gente de nuestra ciudad y alrededores; familia, amigos, por su gran apoyo y acompañamiento durante la jornada. Fue hermoso recibir tanto cariño, como así también destacar que la organización fue excelente para recibir a tantos bailarines”.

Córdoba – Giménez: Una historia de vida con la danza

Además de compartir los escenarios, Córdoba y Giménez mantienen una historia de vida conjunta: bailan juntos desde la infancia y son pareja desde hace 10 años, formando una familia con su hija María Paz, de 6 años. Su trayectoria incluye presentaciones en el Cuerpo Municipal de Danzas de Pergamino, bajo la dirección de Pedro Marlo, y actualmente forman parte de la compañía Sauce Moro de Santa Fe, dirigida por sus preparadores Jaquelín Saucedo y Germán Moreno.

Con este nuevo logro, Pergamino vuelve a brillar en el mapa de la danza tradicional argentina, demostrando que el talento local sigue dejando huella en escenarios de todo el país.