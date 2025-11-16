Academia Hermanos Pérez celebra 50 años y despide a sus fundadores

Este domingo a las 20:30, el Teatro Unión Ferroviaria –avenida Alsina 530– será escenario de una celebración muy especial: la Academia Hermanos Pérez conmemorará su 50º aniversario, medio siglo dedicado a la formación artística y al fortalecimiento de la cultura local.

En el marco de este emotivo festejo, Juan Daniel Pérez y Ángela Mercedes , fundadores e impulsores de la academia desde sus inicios, anunciarán su retiro de la actividad docente. Su despedida marcará el cierre de una etapa que dejó una huella profunda en generaciones de estudiantes, artistas y familias que pasaron por el espacio.

“Hay que darle lugar a las nuevas generaciones”, expresó Mercedes en el programa Fuera de página , que se emite por La Opinión Play y FM WiPlay (105.1), conducido por Carolina Yacobone y Fernando Bongiovanni. La docente estuvo acompañada por sus hermanos Juan Daniel y Yanina , junto a la pequeña Luba Guerrini .

“Nos agarró un poco cansados, después de tantos años, pero con la expectativa de siempre, brindando lo mejor cada año. Han pasado muchos años, cambiaron los tiempos”, sintetizó Daniel.

Sobre sus comienzos en la danza, Mercedes recordó: “Siempre fui gordita, entonces mi mamá buscaba que yo hiciera alguna actividad física porque no hacía ningún deporte. Así empecé danza folklórica y se agregó Daniel”. Con el tiempo, fueron incorporando otras disciplinas como Español, Clásico, “y todo lo que estamos dictando hoy en día”, agregó.

“La base fue el folklore con la profesora Mirta Barraco de Ferrand y nos recibimos con 15 y 16 años –añadió Juan Daniel–. Como Mirta y su marido se iban del país, nosotros tomamos los alumnos que ella dejó. Tal fue así que el primer año que empezamos con la enseñanza tuvimos la gente suficiente para hacer un festival propio, sin invitados”.

Yanina sumó su mirada: “Yo, que me agregué después, tengo muchos hijos y hasta nietos de alumnos de mis hermanos, y todavía sigo teniendo madres, hijas y nietas que bailan todas juntas”.

En cuanto a la elección del folklore, Daniel comentó con humor: “Arrancamos nosotros con esto e hicimos bailar a toda la familia, salvo el marido de Yanina, Federico Selak, que nunca lo pudimos hacer bailar”.

Los festejos de Academia Hermanos Pérez este domingo

El programa de esta noche contempla la presentación de todas las danzas en las disciplinas Tango, Español, Clásico, Folklore, Árabe y Ritmos Latinos, con la presencia de los directores del Conservatorio Fracassi, quienes entregarán una medalla conmemorativa y un diploma de honor por los 50 años de trayectoria.

“Vale aclarar que nos recibimos en el Conservatorio Fracassi y llevamos 50 años con ellos”, indicaron.

Mercedes agregó: “Para Daniel y para mí será nuestro último festival porque nos jubilamos en la docencia. Es hora de darle lugar a Yanina y a las nuevas generaciones que están viniendo, que se están recibiendo con nosotros. Tuve la suerte que el año pasado me nombraron inspectora del Conservatorio, así que voy a seguir con eso, girando por el país para tomar exámenes”.

Más que una academia, una familia

“Decimos que más que una academia es una gran familia –expresó Yanina–, porque aparte de ser nosotros familia y que hayan participado nuestros hijos, lo que siempre recuerdan y generalmente todos hablan, es de nuestra madre. Cada vez que íbamos a la academia, como era nuestra casa, ella nos recibía con mates y sabía quién faltaba y quién no; era nuestro control y era la que muchas veces nos hacía acordar de las cosas”.

Daniel recordó: “Cuando hicimos el primer festival nosotros éramos menores. Así que mi padre tuvo que gestionar todo. Nos fue tan bien de entrada que el segundo festival lo pudimos hacer en el Cine Teatro Monumental, que era la sala mayor de Pergamino. Lo hicimos ahí hasta que cerró. Ahí presentamos más de cien alumnos”.

Sobre el significado de este cierre, Daniel reflexionó: “Es triste pensarlo, pero así como se disfruta se reniega también. Fueron muchos años”. Mercedes agregó: “Todo tiene un límite. No cualquiera llega a los 50 años y hay que darle lugar a las nuevas generaciones”.

En cuanto a la continuidad, Mercedes aclaró: “Se puede arrancar de cero y no importa la edad; es una terapia. Solo tiene que gustarle bailar. Desde el año que viene lo pueden hacer con Yanina”. La academia pasó de calle Colombia a la sala del Rotary Cruce (Jujuy y Llorden) y al salón de Selak en avenida de Mayo y 9 de Julio.

Los interesados podrán contactarse a través del Instagram: @academiahermanosperez.