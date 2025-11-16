Once años después, Pergamino recuperó su sede del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín

Recibió un reconocimiento Cristian Capirelli, designado embajador cultural de Pergamino en Cosquín, quien contará con un espacio especial en la tercera luna del Festival Mayor.

Después de once años, Pergamino volvió a ser sede oficial del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín , recuperando así un espacio central en el calendario cultural del folclore argentino. La instancia clasificatoria se desarrolló el sábado 8 y domingo 9 en las instalaciones del Club Defensores de Belgrano (Tucumán 52), que se colmaron de público, participantes locales y delegaciones llegadas de distintos puntos del país.

El certamen contó con la presencia de destacadas figuras del ámbito artístico. En Música y Canto, integraron el jurado Sebastián Farías Gómez, Mariela Santucci y Roberto Machado; mientras que en Danza, evaluaron las performances los directores del Ballet Oficial de Cosquín, Valeria Gómez y Juan Martín Goris, junto al reconocido campeón y maestro de malambo Víctor Cortéz.

A su vez, como representante de la Comisión Municipal de Folclore de Cosquín, estuvo presente Celeste Ruiz, garantizando el desarrollo oficial del selectivo.

Los clasificados al selectivo final en Cosquín 2026

Cuatro representantes de Pergamino lograron su pase al selectivo oficial, que se llevará a cabo los días 3 y 4 de enero de 2026 en la histórica Plaza Próspero Molina. Los resultados de todas las categorías fueron los siguientes:

Solista Vocal: Pablo Javier Ivalo (Pergamino) y Walter Juárez (Pergamino).

Solista Instrumental: Aldana López (Pergamino).

Canción Inédita: Hugo Reina (Villa Ramallo).

Conjunto de Malambo: Despertares (San Luis).

Solista de Malambo Femenino: Ludmila Toranzo (San Luis).

Solista de Malambo Masculino: Matías Moreno (La Matanza).

Conjunto de Baile Folclórico: Ballet El Nativo (Florencio Varela).

Pareja de Baile Tradicional: Córdoba – Giménez (Pergamino).

Pareja de Baile Estilizado: Gómez Diez – Saez (San Luis).

Organización y agradecimientos

La sede Pergamino estuvo encabezada por su Delegado Oficial, José Luis Jacobo, junto al equipo de coordinación conformado por Marina Vargas, Greta Jacobo y Javier Castro, responsables de inscripción y acreditaciones. La comunicación y redes estuvieron a cargo de Jazmín Garosito, acompañada por un amplio grupo de trabajo y colaboradores.

“Un agradecimiento especial a quienes confiaron en nuestro proyecto del Centro Cultural La Adonateña, permitiendo el regreso del Pre Cosquín a Pergamino”, destacaron los organizadores.

También se reconoció el aporte técnico de Eduardo Ubillos (sonido e iluminación), Gabriel Pardo de Zeuz (pantalla y escenario); el apoyo del Club Defensores de Belgrano y su comisión directiva encabezada por Carlos Sued; el Club Tráficos Old Boys, con Cristian Vergara y su comisión; y el trabajo de prensa y locución de Claudia Cejas, Quique Picherna, Silvina Bartolini y Julio Rosales del programa Sencillito y al Corazón.

Un cierre a pura cultura y una invitación para despedir el año

El regreso de Pergamino como sede oficial se coronó con dos jornadas de excelencia artística, totalmente autogestionadas, que proyectan un 2026 y 2027 con nuevas ediciones de Aquí Cosquín Pergamino, reafirmando los valores de nuestra identidad yupanquiana.

El Centro Cultural La Adonateña invita a la comunidad a celebrar el 27 de diciembre, a las 21:00, en la sede del Club San Telmo (Ramón Raimundo 794), una verdadera fiesta del folclore, con sorteos, sorpresas, servicio de bufet y la presentación de los ganadores del Pre Cosquín Pergamino, en un homenaje a quienes representarán a la ciudad en Cosquín 2026.