Amelia Paula Joaquín presenta su segundo libro de poesía: Sueños sin mordaza

Marta Susana Siciliano destaca en el prólogo la evolución literaria y la profunda sensibilidad de la poeta Amelia Paula Joaquín.

Este jueves a las 19:00, en la sala auditorio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez (avenida Colón y Mitre), la poeta Amelia Paula Joaquín presentará su segundo libro de poesía, Sueños sin mordaza .

“Rinde homenaje al pensamiento de Federico García Lorca ‘La poesía no quiere adeptos, quiere amantes’, porque ella ama y admira la poesía, que fluye desde el espíritu que la caracteriza.

“Afanosa de aprendizaje y mejorar su verbo, en Sueños sin mordaza, engarza los poemas en orden cronológico para visualizar el avance literario. Título que define a la poetisa por la originalidad y capacidad para afrontar decisiones. Pues sabe que en la intimidad de los sueños despiertos, hasta lo irreal, es posible.

“Una definición refiere que la poesía tiene relación con la filosofía y matemática.

“La autora cumple con ambos requisitos y agrega otra condición numérica: el primer libro contiene 53 poemas y éste, 61, en coincidencia con su edad al publicarlos.

“Cuando escribe a los nietos se eterniza la sensibilidad y emociona en palabras que la pintan y embellecen al convertirse en creadora de los hijos de sus hijos.

“La mirada se desliza plácida al trenzar los versos de este libro abarrotado de metáforas y bellas figuras literarias que lo bautizan para declarar su nacimiento ante la mirada del lector”.

El prólogo de Siciliano subraya la pasión de Joaquín por la poesía y su compromiso constante con el aprendizaje y la experimentación literaria, destacando la evolución de su obra y la sensibilidad que imprime en cada verso.

Sobre Amelia Paula Joaquín

Amelia Paula Joaquín nació en Capital Federal y actualmente reside en Pergamino. Desde 2012 participa activamente en distintos talleres literarios, perfeccionando su oficio. En 2017 publicó su primer poemario, Despeinando el alma, y ahora presenta su segundo libro, Sueños sin mordaza, al que asiste junto al taller literario Florilegio.

Su obra refleja la madurez de una escritora que conjuga sensibilidad, originalidad y una mirada introspectiva, donde los versos se convierten en un puente entre lo íntimo, lo familiar y lo universal.