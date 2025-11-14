De la Peatonal San Nicolás a los museos: una agenda para disfrutar Pergamino el fin de semana

Este sábado en la Casa de la Cultura se desarrollará el Certamen Internacional de Danzas EM 2025.

Este viernes tendrá lugar el espectáculo Peatonal en Concierto Suzuki, un encuentro de música comunitaria a cielo abierto. Participarán los Espacios de Educación CheloSuzuki, dirigido por Analía Carchenilla y Clave de Dos, dirigido por Aldana López, con un total de alrededor de 50 músicos en escena entre violines, violas, chelos, guitarra, clarinete y percusión.

Peatonal San Nicolás , entre Mitre y San Martín, a las 18:30. Entrada libre y gratuita.

Este viernes, el Conservatorio de Música “Juan Carlos Paz” brindará un concierto de cámara con la participación de diversos conjuntos y ensambles integrados por estudiantes de distintas cátedras.

Florentino Teatro Bar

Joaquín Medrán Quinteto

Este viernes en Florentino Teatro Bar se presenta el guitarrista Joaquín Medrán con su Quinteto, integrado por Cacho Falcón, Jorge Hauad (guitarras), Gustavo Gorbarán (bajo) y Martín Wilchen (percusión) y el propio Medrán en guitarra.

Lorenzo Moreno 982, a las 21:00. Entrada: $10000. Reservas al 2477 554459 (solo por WhatsApp).

Centro Cultural Registrarte

Territorios Sensibles

En Centro Cultural Registrarte se habilitó la muestra de fotografía contemporánea Territorios Sensibles. La exposición reúne obras de Laura Riera, Vanesa Mescher, Analía Cusumano, Keila Venturi, Daniela Conte y Jorgelina Ledesma, integrantes del Taller de Producción Contemporánea, coordinado por Natalia Tealdi. La muestra también formará parte de La Noche de los Museos, el sábado 14 de noviembre, con un horario especial de 20:00 a 22:00.

Sarratea 221. Entrada libre y gratuita. Instagram: centrocultural.registrarte

ArteMás

Moda que rompe el molde

En ArteMás se habilitó la muestra titulada Moda que rompe el molde, a cargo de Nadia Olivieri y Natalia Pouchou, con curaduría de Marcela Cenacchi.

Echevarría 555, Se podrá visitar los miércoles, jueves y viernes, de 17:00 a 19:30 y el sábado en el marco de la Noche de los Museos, de 19:00 a 00:00. Entrada libre y gratuita.

Douglas Haig

Música y baile

Este viernes y sábado habrá música y baile en el Buffet88 de la sede del Club Douglas Haig. Este viernes se presenta nuevamente El Rey Juan Carlos; el sábado llega la agrupación Imperio Tropical.

San Nicolás 44. A las 21:30. Anticipadas a $ 4000 (hasta el mediodía en ambos días). Más datos y reservas al 2477 454321.

El Yerta Club Cultural

Música y show para las infancias

El Yerta Club Cultural anuncia su programación del fin de semana: este viernes será el cierre del Taller de Percusión de Rolo Verón (abierto al público). Este sábado se llevará a cabo el tercer ciclo de cantautores y cantautoras con la participación de Joaquín de Mayo, Chimono Guitar Club (Arrecifes), Rosario Lovers (Juli Perrone con invitados), Ferlona y Hermanos Lucidi (anticipadas a $8000). El domingo llegará Rulemán, una propuesta para las infancias y toda la familia (rock en vivo, clowns, magia y malabares).

Estrada 1953, viernes y sábado a las 21:00; domingo a las 17:00. Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio. Info al 2477 550011 o MD a @elyertacc

Cinema Pergamino

Festival de cine

Este viernes continúa el Festival de Cine en Cinema Pergamino: se proyectarán del 14 al 19 de noviembre 10 películas a $5000 con una promoción de tres entradas por $10000.

Complejo LA OPINION Plaza. Teléfono fijo: 2477 414211 (por la tarde). Instagram: @cinemaperga

Museo Municipal de Bellas Artes

Alborada

En el Museo Municipal de Bellas Artes se habilitó la muestra colectiva Alborada, con la participación de 44 artistas e impulsada por los artistas locales Graciela Ambrosini, Gabriela Espósito y Matías Pirchi.

Avenida Alsina y Moreno. Entrada libre y gratuita.

Ritmo Club Resto Bar

Humor y música

Este viernes en Ritmo Club Resto Bar habrá teatro. Se presentan los actores locales Roberto Iriarte y Marquitos Conte con el espectáculo Cómico a la gorra. Se podrá disfrutar de los monólogos Los estúpidos (una charla magistral); Un padre de verdad, de Fernando Grosso y el Gordo Luis, de Roberto Fontanarrosa. El sábado la banda local Púrpura se presenta con amigos: Pame Lombari y Gallego Bolívar ($4000). El domingo vuelve a presentarse Luly Peralta con La Trova Azul.

Avenida Alsina 950, a las 21:30. Más información y reservas al 2477318000.

Espacio GAE

Stand Up

Este sábado llega a Espacio GAE el actor Juan Barrasa con su nuevo show de Stand Up Deslices y desmanes. Un show de más de una hora donde el comediante, además intercala un par de momentos con la guitarra para hablas de los ofendidos de las redes sociales y el paso del tiempo. Duración del espectáculo: 85 minutos. Edad sugerida: +16 años.

Guido 722, a las 21:00. Más información y anticipadas al 2477 508104.

20 espacios

La Noche de los Museos

Este sábado se desarrollará la edición 2025 de la Noche de los Museos organizada por la Asociación Amigos del Museo y el Municipio de Pergamino. Serán más de 20 espacios que abrirán sus puertas en el Partido de Pergamino.

Desde las 19:00, con entrada libre y gratuita.

Habemus Theatrum

Carga y El mar de Noche

Este sábado llega a Habemus Theatrum la obra Carga, de Evangelina Ferreira con dirección de Carmen Tagle. El domingo vuelve al escenario El Mar de Noche, un texto de Santiago, a cargo del actor local Gustavo Bevacqua.

Jujuy 227, sábado a las 21:00; el domingo a las 20:00. Reservas en la sala o al 2477 451467. Instagram: habemusthaeatrum

Florentino Teatro Bar

Boleros

Este sábado en Florentino Teatro Bar se presenta la propuesta musical Boleros con espectáculo Clásicos. Nueve artistas en escena reviven el género romántico.

Lorenzo Moreno 982, a las 21:30. Anticipadas en Focal (Italia 454) o al teléfono 2477 330332.

Casa de la Cultura

Certamen de Danzas “EM 2025”

Este sábado en la Casa de la Cultura se desarrollará el Certamen Internacional de Danzas “EM 2025”, un evento que convoca a bailarines, academias y coreógrafos de distintas provincias y países de la región, organizado por Evangelina Mecca, referente del mundo de la danza en Concordia, Entre Ríos, con el apoyo local de Odille Cuerpo en Movimiento.

General Paz 600, desde las 9:00. Más información 2477 344810. Instagram: odille_cuerpo_en_movimiento_

El Socorro

Fiesta de Colectividades

Este domingo en la Plaza del Reencuentro de la localidad de El Socorro se desarrollará la XXVI edición de la Fiesta de Colectividades. Los asistentes podrán disfrutar de un recorrido por los stands de colectividades, que ofrecerán sus comidas típicas. El momento central del espectáculo estará a cargo de Los Umbides, artistas consagrados con una amplia trayectoria que incluye escenarios tan emblemáticos como el Festival de Cosquín y el de Jesús María.

El Socorro, desde las 11:00. Entrada libre y gratuita. Habrá sorteos.

Casa Natal Illia

Visita al Museo

El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene nuevos horarios de apertura y visitas guiadas, los mismos son: sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Acompañados por un guía, los visitantes podrán conocer por medio de muebles, libros, utensilios domésticos, documentación, fotografías y demás objetos que atesoran parte de la historia local y nacional, la vida y el legado de Don Arturo Illia.

Av. Jáuregui y Becerra. Entrada libre y gratuita.

Mariano Benítez

Museo Batallas de Cepeda

El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, en su recorrido pueden observarse tres unidades temáticas: las batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. El horario es de 16:00 a 19:00, para los días feriados, sábados y domingos. Además, se puede visitar la sala de exposiciones temporarias “Roberto A. Magnasco” donde se exhibe la colección donada por la familia Magnasco y que fuera parte del Museo “Los Carozos”, que funcionaba en su estancia, en la localidad de Canals. La entrada es libre y gratuita.

Museo Municipal

Historia de Pergamino

En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]