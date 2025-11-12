El Coro Municipal de Niños y Jóvenes brilló en el Encuentro Nacional Intercoral en Córdoba

El Coro Municipal de Niños y Jóvenes regreso de su viaje a Córdoba el pasado 9 con los objetivos cumplidos.

Los integrantes del Coro Municipal de Niños y Jóvenes lograron cumplir los objetivos planteados que incluyeron un concierto en la Iglesia del Pilar, de la Capital cordobesa.

El Coro Municipal de Niños y Jóvenes de Pergamino participó recientemente del Encuentro Nacional Intercoral , realizado en la ciudad de Córdoba , donde ofreció conciertos en el Instituto Domingo Zípoli y en la Catedral cordobesa.

Con más de 50 años de trayectoria ininterrumpida, esta agrupación integrada por 40 coreutas se ha consolidado como una de las más prestigiosas del ámbito coral infantil y juvenil del país, llevando siempre en alto el nombre de Pergamino y su reconocida tradición musical.

La participación en este importante encuentro tuvo como propósito compartir experiencias artísticas, técnicas y humanas junto a otras agrupaciones corales del país, generando un espacio de intercambio y aprendizaje colectivo.

El coro viajó el 5 de noviembre bajo la dirección de Mariana Ramallo , con la asistencia de Natalia Ramallo y el acompañamiento en guitarra y percusión de Facundo Rodríguez . Durante la estadía, ofrecieron un concierto en la Iglesia del Pilar , en la capital cordobesa, junto a los Niños Cantores de Córdoba , dirigidos por la profesora Emilia Puebla . En esa ocasión, ambos coros presentaron las producciones trabajadas a lo largo del año, en una jornada de profundo intercambio musical y formativo.

Asimismo, los coreutas pergaminenses visitaron el Instituto Superior de Enseñanza Artístico Musical “Domingo Zípoli”, escuela de gestión estatal de reconocida trayectoria, que cuenta con niveles Inicial, Primario, Secundario y Terciario -este último con la Tecnicatura en Dirección Coral- y cuya propuesta educativa combina la formación general con la especialidad en música coral.

Durante la visita, el coro de Pergamino compartió escenario con una de las agrupaciones juveniles de voces mixtas del instituto, bajo la dirección de Luz Salinas. Ambas formaciones ofrecieron un concierto didáctico en la Escuela Secundaria Instituto Santo Cristo, donde además de interpretar sus repertorios, explicaron al público las características de las obras y aspectos del canto coral como disciplina artística y educativa.

La experiencia fue vivida con entusiasmo por los integrantes del coro pergaminense, quienes destacaron el valor del trabajo en equipo, la solidaridad, la disciplina y la alegría compartida que caracterizan al canto coral.

Pergamino en lo más alto

Este viaje fue posible gracias al acompañamiento de la Subsecretaría Municipal de Cultura, que continúa apoyando el crecimiento de esta agrupación que, desde hace 51 años, ofrece un espacio de formación gratuito y abierto a todos los niños y jóvenes de la ciudad. También resultó fundamental el compromiso de las familias de los coreutas, que colaboran activamente en cada proyecto y viaje, así como el aporte de la profesora Silvia Pérez, encargada de la técnica vocal del grupo.

Una vez más, el Coro Municipal de Niños y Jóvenes de Pergamino dejó su huella en el mapa coral argentino, reafirmando su compromiso con la excelencia artística y su pasión por la música compartida.