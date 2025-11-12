miércoles 12 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura

    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes brilló en el Encuentro Nacional Intercoral en Córdoba

    La agrupación pergaminense, con más de medio siglo de trayectoria, compartió escenarios con coros de jerarquía en una experiencia artística y formativa que reafirmó su lugar como referente del canto coral infantil y juvenil.

    12 de noviembre de 2025 - 14:36
    Los integrantes del Coro Municipal de Niños y Jóvenes lograron cumplir los objetivos planteados que incluyeron un concierto en la Iglesia del Pilar, de la Capital cordobesa.

    Los integrantes del Coro Municipal de Niños y Jóvenes lograron cumplir los objetivos planteados que incluyeron un concierto en la Iglesia del Pilar, de la Capital cordobesa.

    CORO MUNICIPAL DE NIÑOS Y JOVENES
    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes regreso de su viaje a Córdoba el pasado 9 con los objetivos cumplidos.

    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes regreso de su viaje a Córdoba el pasado 9 con los objetivos cumplidos.

    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes de Pergamino participó recientemente del Encuentro Nacional Intercoral, realizado en la ciudad de Córdoba, donde ofreció conciertos en el Instituto Domingo Zípoli y en la Catedral cordobesa.

    Lee además
    La Noche de los Museos 2025. Silvina D’Rrico, presidente de a la Asociación Amigos del Museo y Belén Polizzi a cargo del Museo Municipal en rueda de prensa.
    Cultura

    Este sábado llega la 13ª edición de La Noche de los Museos en Pergamino y los pueblos
    Obra de Laura Riera. La muestra también formará parte de La Noche de los Museos, el sábado 14.
    Cultura

    Este jueves inaugura la muestra Territorios Sensibles en el Centro Cultural Registrarte

    Con más de 50 años de trayectoria ininterrumpida, esta agrupación integrada por 40 coreutas se ha consolidado como una de las más prestigiosas del ámbito coral infantil y juvenil del país, llevando siempre en alto el nombre de Pergamino y su reconocida tradición musical.

    La participación en este importante encuentro tuvo como propósito compartir experiencias artísticas, técnicas y humanas junto a otras agrupaciones corales del país, generando un espacio de intercambio y aprendizaje colectivo.

    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes y un positivo itinerario

    El coro viajó el 5 de noviembre bajo la dirección de Mariana Ramallo, con la asistencia de Natalia Ramallo y el acompañamiento en guitarra y percusión de Facundo Rodríguez. Durante la estadía, ofrecieron un concierto en la Iglesia del Pilar, en la capital cordobesa, junto a los Niños Cantores de Córdoba, dirigidos por la profesora Emilia Puebla. En esa ocasión, ambos coros presentaron las producciones trabajadas a lo largo del año, en una jornada de profundo intercambio musical y formativo.

    Asimismo, los coreutas pergaminenses visitaron el Instituto Superior de Enseñanza Artístico Musical “Domingo Zípoli”, escuela de gestión estatal de reconocida trayectoria, que cuenta con niveles Inicial, Primario, Secundario y Terciario -este último con la Tecnicatura en Dirección Coral- y cuya propuesta educativa combina la formación general con la especialidad en música coral.

    Durante la visita, el coro de Pergamino compartió escenario con una de las agrupaciones juveniles de voces mixtas del instituto, bajo la dirección de Luz Salinas. Ambas formaciones ofrecieron un concierto didáctico en la Escuela Secundaria Instituto Santo Cristo, donde además de interpretar sus repertorios, explicaron al público las características de las obras y aspectos del canto coral como disciplina artística y educativa.

    La experiencia fue vivida con entusiasmo por los integrantes del coro pergaminense, quienes destacaron el valor del trabajo en equipo, la solidaridad, la disciplina y la alegría compartida que caracterizan al canto coral.

    Pergamino en lo más alto

    Este viaje fue posible gracias al acompañamiento de la Subsecretaría Municipal de Cultura, que continúa apoyando el crecimiento de esta agrupación que, desde hace 51 años, ofrece un espacio de formación gratuito y abierto a todos los niños y jóvenes de la ciudad. También resultó fundamental el compromiso de las familias de los coreutas, que colaboran activamente en cada proyecto y viaje, así como el aporte de la profesora Silvia Pérez, encargada de la técnica vocal del grupo.

    Una vez más, el Coro Municipal de Niños y Jóvenes de Pergamino dejó su huella en el mapa coral argentino, reafirmando su compromiso con la excelencia artística y su pasión por la música compartida.

    Temas
    Seguí leyendo

    Este sábado llega la 13ª edición de La Noche de los Museos en Pergamino y los pueblos

    Este jueves inaugura la muestra Territorios Sensibles en el Centro Cultural Registrarte

    Pablo Ivalo, Walter Juárez y Aldana López brillaron en la sede Pergamino del Certamen Pre Cosquín

    Milena Salamanca llega por primera vez a Pergamino con todo el poder del nuevo folklore

    Pergamino será sede del Certamen Internacional de Danzas EM 2025

    Se viene la XXVI Fiesta de Colectividades de El Socorro: un encuentro de raíces, sabores y música

    Llega este sábado a Pergamino la obra Eva. Un ansia fiera en la manera de querer

    Todo lo que pasa este fin de semana en la escena cultural de Pergamino

    Cinema Pergamino celebra su 25º aniversario con el Festival de Cine

    Moda que rompe el molde: arte, cerámica y diseño se fusionan en una muestra innovadora

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La Noche de los Museos 2025. Silvina D’Rrico, presidente de a la Asociación Amigos del Museo y Belén Polizzi a cargo del Museo Municipal en rueda de prensa.
    Cultura

    Este sábado llega la 13ª edición de La Noche de los Museos en Pergamino y los pueblos

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Están utilizando la imagen de Catalina Maglio para pedirle dinero a la gente.

    Los padres de Catalina Maglio alertaron por estafadores que piden donaciones falsas en nombre de su hija
    Pergamino Natación ha puesto foco en la calidad de las prestaciones.

    Pergamino Natación: seis meses de gestión, inclusión y crecimiento

    La tradicional Caminata local por la Salud será el viernes a las 18 en la Plaza Sarmiento.

    San Nicolás impulsa actividades por el Día Mundial de la Diabetes con caminatas y charlas

    Jóvenes de Santa Lucía participaron de un taller del Programa Comunidades sin Violencia, promoviendo el diálogo y la reflexión sobre igualdad y vínculos saludables.

    San Pedro: Jóvenes participaron del programa comunidades sin violencia en la semana de la juventud

    El Municipio de Zárate participó este lunes de una jornada de sensibilización en materia de género, organizada por el Ministerio Público Fiscal Zárate-Campana, que tuvo lugar en el Forum Cultural.

    Zárate participó en una jornada de sensibilización sobre género junto al Ministerio Público Fiscal