Desplazamiento: arquitectura y arte en diálogo en Pergamino

Desplazamiento: la exposición invita a explorar el cruce entre creatividad, técnica y territorio habitado, y se podrá visitar hasta el 30 de diciembre.

El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires – Distrito 6 inaugura este viernes a las 20:00 en la sede de Castelli 573, la muestra Desplazamiento , una propuesta que reúne una muestra artística y una convocatoria fotográfica abierta: “Mi casa, mi barrio, mi ciudad” .

Cultura El Museo Batallas de Cepeda de Mariano Benítez modifica su horario a partir de este fin de semana

La muestra propone un diálogo entre la arquitectura y las artes visuales, poniendo en valor los cruces de lenguajes entre la práctica arquitectónica y la expresión artística, abriendo un espacio de encuentro y reflexión.

En esta edición, arquitectas y arquitectos presentan obras en diversos formatos y disciplinas -dibujo, pintura, escultura, fotografía, collages, instalaciones, fotolibros y grabados- que invitan a pensar el desplazamiento como gesto creativo, como tránsito entre el pensamiento técnico y la poética visual.

Además, se proyectarán las fotografías de la convocatoria abierta a la comunidad Perspectivas urbanas: “Mi casa, mi barrio, mi ciudad”, en la que participaron más de 40 personas de distintas localidades del distrito, aportando sus miradas sobre el territorio habitado.

La muestra forma parte también de la programación de “La Noche de los Museos de Pergamino”, que se realiza este sábado, invitando al público a recorrer las producciones en un marco participativo y festivo.

Desplazamiento podrá visitarse hasta el 30 de diciembre, de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires – Distrito 6 (Castelli 573).

Tras su paso por Pergamino, la exposición iniciará un recorrido itinerante por las localidades de Salto, Chacabuco, Lincoln, Junín, San Pedro y San Nicolás, culminando en la Casa Curutchet (La Plata) durante el año 2026.