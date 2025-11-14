viernes 14 de noviembre de 2025
    • Cultura

    Desplazamiento: arquitectura y arte en diálogo en Pergamino

    El Colegio de Arquitectos Distrito 6 inaugura este viernes la muestra Desplazamiento, que reúne obras de arquitectos y artistas visuales y la convocatoria fotográfica abierta “Mi casa, mi barrio, mi ciudad”.

    14 de noviembre de 2025 - 15:27
    Desplazamiento: la exposición invita a explorar el cruce entre creatividad, técnica y territorio habitado, y se podrá visitar hasta el 30 de diciembre.

    

    El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires – Distrito 6 inaugura este viernes a las 20:00 en la sede de Castelli 573, la muestra Desplazamiento, una propuesta que reúne una muestra artística y una convocatoria fotográfica abierta: “Mi casa, mi barrio, mi ciudad”.

    La muestra propone un diálogo entre la arquitectura y las artes visuales, poniendo en valor los cruces de lenguajes entre la práctica arquitectónica y la expresión artística, abriendo un espacio de encuentro y reflexión.

    En esta edición, arquitectas y arquitectos presentan obras en diversos formatos y disciplinas -dibujo, pintura, escultura, fotografía, collages, instalaciones, fotolibros y grabados- que invitan a pensar el desplazamiento como gesto creativo, como tránsito entre el pensamiento técnico y la poética visual.

    Desplazamiento: los expositores

    Exponen: Carlos Tuchbaum (San Nicolás), Juan Ignacio Meoz (Pergamino), Maximiliano Godoy (Pergamino), Miguel Vecino (Pergamino), Paulo Scarlato (Pergamino), Adrián Luengo (Lincoln), Cristian Leopoldo Sorenson (Lincoln), Marcelo Estabillo (Pergamino), Daniela Conte (Pergamino), Raquel Machain (Pergamino), Gerardo Testatonda (Pergamino), Carina Dall’Ochio (Junín), Sebastián Rubino (Chacabuco), Sebastián Tissera (San Nicolás), Ronnie Balassone (Salto), Silvia Barbará (Pergamino), María Inés Alessandro (Salto), Diego Chediak (San Pedro), Mariana Erausquin (Pergamino), Ana Malmierca (Pergamino) y Luciano Zapata (Salto).

    Además, se proyectarán las fotografías de la convocatoria abierta a la comunidad Perspectivas urbanas: “Mi casa, mi barrio, mi ciudad”, en la que participaron más de 40 personas de distintas localidades del distrito, aportando sus miradas sobre el territorio habitado.

    La muestra forma parte también de la programación de “La Noche de los Museos de Pergamino”, que se realiza este sábado, invitando al público a recorrer las producciones en un marco participativo y festivo.

    Desplazamiento podrá visitarse hasta el 30 de diciembre, de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires – Distrito 6 (Castelli 573).

    Tras su paso por Pergamino, la exposición iniciará un recorrido itinerante por las localidades de Salto, Chacabuco, Lincoln, Junín, San Pedro y San Nicolás, culminando en la Casa Curutchet (La Plata) durante el año 2026.

