El Conservatorio de Música Pergamino lanza un Coro de Niños abierto a la comunidad, dirigido por Diego Moran

El nuevo coro infantil del Conservatorio de Múisca Pergamino abre un espacio donde la música, el juego y el aprendizaje se entrelazan para dar sus primeros acordes.

El Conservatorio de Música Pergamino “Juan Carlos Paz” suma una nueva iniciativa a su propuesta educativa y cultural con la creación de un Coro de Niños, una actividad pensada tanto para alumnos de la institución como para chicos de toda la comunidad y la región, que estará dirigida por el Profesor Diego Moran .

La convocatoria está dirigida a niños y niñas de entre 9 y 12 años, sin necesidad de contar con formación musical previa. Desde la institución destacaron que el objetivo es ofrecer un espacio de aprendizaje, expresión y disfrute, donde el canto colectivo funcione como una herramienta de integración y desarrollo artístico.

Los ensayos se llevarán a cabo los miércoles a las 19:00 en la sede del Conservatorio, ubicada en calle San Martín 621. La propuesta busca no solo formar nuevas voces, sino también fortalecer el vínculo entre la institución y la comunidad, ampliando el acceso a la educación musical desde edades tempranas.

Quién es Diego Moran

El proyecto estará a cargo del profesor Diego Moran, una figura de amplia trayectoria en el ámbito musical local. Docente, cantante y director coral, Moran ha desarrollado una intensa labor en la formación de músicos y en la promoción de la actividad coral en Pergamino.

Desde 2016 se desempeña como director del Coro Polifónico Municipal de Pergamino, uno de los organismos culturales más representativos de la ciudad. Durante su gestión impulsó nuevas propuestas artísticas, entre ellas la incorporación de una orquesta de cámara integrada por alumnos y docentes.

Su vínculo con la música se remonta a los años 90, cuando formó parte del Coro de Niños y Jóvenes de Pergamino, experiencia que marcó el inicio de un recorrido sostenido en el campo coral. A lo largo de su carrera también participó como pianista en diversas agrupaciones y fue integrante y cofundador del grupo “Los Chimangos”, con un repertorio inspirado en el estilo de Les Luthiers.

Con una sólida trayectoria en escenarios locales y regionales, y una fuerte impronta en la enseñanza, Moran proviene además de una familia profundamente ligada a la música, lo que refuerza una vocación que hoy continúa transmitiendo a nuevas generaciones: es hijo se José Luis Moran y sobrino de Carlos Moran, ambos reconocidos guitarristas de nuestro medio. La creación de este Coro de Niños representa así una nueva oportunidad para que chicos de Pergamino se acerquen al mundo de la música, desarrollen su sensibilidad artística y encuentren en el canto un espacio de encuentro y crecimiento.