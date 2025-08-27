miércoles 27 de agosto de 2025
    • El Concejo Deliberante de Pergamino celebró una nueva sesión con debates relevantes

    Emergencia en discapacidad, seguridad, obras públicas y el aumento previsional para jubilados fueron los ejes centrales de la jornada legislativa en Pergamino.

    27 de agosto de 2025 - 14:59
    Los concejales de Pergamino debatieron proyectos vinculados a discapacidad, seguridad, obras públicas y jubilaciones en la décimo segunda sesión ordinaria.

    LA OPINIÓN.
    Pergamino: el Municipio refuerza su acompañamiento a instituciones que atienden a personas con discapacidad
    Cooperativa Eléctrica de Pergamino: inauguración del Crematorio y reformas en las salas velatorias

    Emergencia en Discapacidad

    Uno de los primeros puntos tratados fue el expediente presentado por el Consejo de Personas con Discapacidad. Se debatieron dos despachos: el de mayoría, que proponía declarar la Emergencia en Discapacidad por 12 meses, defendido por Nicolás Cabrera; y el de minoría, fundamentado por Christian Iglesias, que planteaba dar continuidad a las políticas de acompañamiento y asistencia a instituciones que prestan servicios básicos. También intervinieron Ramiro Llan de Rosos, Álvaro Reynoso, Bernardo Fiore Pitrelli, Gabriel Figueroa, Leticia Conti y Jorge Dib. Finalmente, se aprobó el despacho de minoría.

    Seguridad y obras públicas

    Durante el orden del día, se trató el proyecto que reitera al Ministerio de Seguridad bonaerense el envío de más efectivos policiales y la asignación de egresados de la Escuela de Policía. Giuliana Rueda presentó la iniciativa, acompañada por Ignacio Maiztegui, con pedido de tratamiento sobre tablas. Jorge Dib apoyó el proyecto, mientras que Nicolás Cabrera adelantó que no acompañarían, aunque finalmente fue aprobado por mayoría.

    Además, se aprobaron pedidos de informe sobre el avance de la licitación de la presa de regulación del arroyo Pergamino y sobre el estado actual de las obras de repavimentación de la Ruta 32, sus complementarias y la fecha de finalización prevista.

    Jubilados y pensionados

    Otro de los temas centrales fue el aumento previsional para jubilados y pensionados, también con despachos contrapuestos. Francisco Illia explicó el despacho de mayoría, destacando la trayectoria histórica de la lucha jubilatoria. Leticia Conti calificó el despacho de “tibio”, postura acompañada por Álvaro Reynoso y Nicolás Cabrera. Por su parte, Jorge Dib expresó coincidencias con algunos puntos y remarcó que el gobierno nacional “está haciendo lo posible para resolver la situación”. Finalmente, se aprobó el despacho de mayoría.

