jueves 11 de diciembre de 2025
    • El Concejo Deliberante llevó adelante una nueva sesión ordinaria y aprobó proyectos clave sobre tablas

    El HCD realizó la primera sesión de prórroga y aprobó por mayoría y unanimidad diversos proyectos vinculados a presupuesto, concesiones y seguridad.

    11 de diciembre de 2025 - 10:38
    Dentro del orden del día ingresaron dos notas y tres expedientes por Presidencia, un expediente por Secretaría, tres proyectos de concejales y cinco despachos de comisiones internas. La planilla complementaria estuvo compuesta por un expediente de Presidencia y otro de Secretaría, más un despacho de comisiones internas.

    LA OPINIÓN.
    Entre los expedientes aprobados se destacaron la modificación presupuestaria, la concesión de la planta cloacal y medidas vinculadas a seguridad y servicios urbanos.

    LA OPINIÓN.

    El Concejo Deliberante de Pergamino desarrolló este martes la décimo novena sesión ordinaria, primera de prórroga, en la que se aprobaron proyectos de relevancia para la ciudad. Entre ellos, la autorización para el proceso de selección de la concesión de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales y la obligatoriedad de la numeración domiciliaria pública.

    El Concejo Deliberante y el municipio acordaron regularizar el barrio

    Zárate El Concejo Deliberante y el municipio avanzan en la regularización del barrio El Golfito
    Esta mañana, autoridades de la Jefatura de Asesores del Gobernador —organismo del cual dependen las Casas de la Provincia— estuvieron en nuestro distrito para poner oficialmente en funciones al nuevo Coordinador de la Casa de la Provincia Zárate, Tomás Barletta.

    Zárate: Tomás Barletta asumió como nuevo Coordinador de la Casa de la Provincia

    La sesión inició con el tratamiento sobre tablas del proyecto de ordenanza de modificación presupuestaria del Concejo, que fue aprobado por unanimidad. Otro expediente tratado sobre tablas fue el de la cesión de vehículos en comodato a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que obtuvo aprobación unánime tras poner el cuerpo en comisión y corregir un error de tipeo.

    Debate por la planta cloacal

    Luego se abordó un expediente que generó un fuerte intercambio: la autorización para el procedimiento de selección de concesión de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales. El despacho de mayoría fue duramente cuestionado por Leticia Conti, Jorge Dib, Silvia Viera y Ramiro Llan de Rosos, aunque finalmente el proyecto quedó aprobado por mayoría.

    La importancia de la numeración domiciliaria

    Además, se aprobó por mayoría un proyecto presentado por la concejal Mariana De Sautu, que establece la obligatoriedad de la numeración domiciliaria pública para identificar inmuebles urbanos y suburbanos. La edil destacó que esta medida es clave para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia a la hora de localizar direcciones en situaciones críticas.

