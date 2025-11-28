viernes 28 de noviembre de 2025
    • El Concejo Deliberante avanzó con el Presupuesto 2026 y celebró una nueva sesión ordinaria

    La Asamblea de Mayores Contribuyentes aprobó el Presupuesto 2026 y la sesión ordinaria dejó varios proyectos aprobados relevantes para la ciudad.

    28 de noviembre de 2025 - 17:26
    Debate y definición en el recinto durante la jornada que terminó con la aprobación del Presupuesto 2026.

    Debate y definición en el recinto durante la jornada que terminó con la aprobación del Presupuesto 2026.

    LA OPINIÓN.
    Los 20 concejales y 20 mayores contribuyentes dieron tratamiento al expediente de la Secretaría de Hacienda referido al Proyecto de Ordenanza Fiscal e Impositiva del Ejercicio 2026.

    Los 20 concejales y 20 mayores contribuyentes dieron tratamiento al expediente de la Secretaría de Hacienda referido al Proyecto de Ordenanza Fiscal e Impositiva del Ejercicio 2026.

    LA OPINIÓN.

    En una jornada clave para la agenda legislativa local, la Asamblea de Mayores Contribuyentes aprobó el Presupuesto 2026, mientras que la décimo octava sesión ordinaria del Concejo Deliberante dejó avances en materia de concesiones, servicios públicos y control del tránsito.

    Se aprobó el Presupuesto 2026

    La Asamblea de Mayores Contribuyentes comenzó tras la confirmación del quórum, abriendo el análisis final del Presupuesto 2026. El concejal Ignacio Maiztegui expuso los fundamentos del despacho y pidió su acompañamiento, retomando los ejes que ya habían sido debatidos durante el tratamiento presupuestario. Desde la oposición, los concejales Silvia Viera, Gabriel Figueroa y Nicolás Cabrera reiteraron sus objeciones, señalando falta de consenso, tiempos acotados y áreas sin la debida asignación de recursos. Durante el intercambio, uno de los mayores contribuyentes, Néstor Conti, pidió no perder de vista las necesidades de los pueblos que conforman el Partido. Finalmente, la ordenanza presupuestaria obtuvo luz verde con 22 votos afirmativos.

    Concesiones y servicios: definiciones de la sesión ordinaria

    En la décimo octava sesión ordinaria, el Concejo aprobó el despacho de mayoría que habilita la convocatoria para la concesión y explotación gastronómica de los vagones ferroviarios. También avanzó la autorización para iniciar el proceso de selección de la nueva operatividad del estacionamiento medido, aunque ese despacho recibió críticas de los ediles Leticia Conti y Nicolás Cabrera.

    Nuevas herramientas para el control en el tránsito

    Otro punto destacado fue la aprobación del régimen especial para allanamientos, secuestros, decomisos y sanciones aplicables a faltas graves vinculadas al tránsito, una medida que busca fortalecer la respuesta municipal ante infracciones de mayor riesgo.

