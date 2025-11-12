miércoles 12 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El Concejo Deliberante aprobó por mayoría el Presupuesto 2026 tras una sesión de alto voltaje político

    El tratamiento del Presupuesto 2026, el reclamo de emprendedores y feriantes y diversos proyectos marcaron una extensa jornada en el Concejo Deliberante.

    12 de noviembre de 2025 - 11:32
    El HCD celebró la décimo séptima sesión ordinaria con extensos debates, reclamos vecinales y definiciones clave.

    El HCD celebró la décimo séptima sesión ordinaria con extensos debates, reclamos vecinales y definiciones clave.

    LA OPINIÓN.
    Durante la jornada se trataron proyectos de relevancia para la comunidad y se desarrollaron intensos intercambios entre los ediles.

    Durante la jornada se trataron proyectos de relevancia para la comunidad y se desarrollaron intensos intercambios entre los ediles.

    LA OPINIÓN.

    En la décimo séptima sesión ordinaria del Concejo Deliberante, los concejales abordaron un amplio temario que incluyó desde reclamos de emprendedores y feriantes hasta el análisis del Presupuesto Municipal 2026. La jornada estuvo atravesada por intensos intercambios y debates en torno a los temas más relevantes de la agenda local.

    Lee además
    Presupuesto 2026. Momento clave del debate del HCD de Pergamino
    Concejo Deliberante

    Pergamino: Presupuesto 2026, condonaciones, reclamos vecinales y pedidos de obra pública
    Este martes ingresaría al Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Municipal 2026. De acuerdo con la información a la que accedió este diario, para el año próximo se prevé un gasto total de 132.625.134.533 pesos.

    San Nicolás: el Presupuesto municipal 2026 ingresará al Concejo

    Reclamo de emprendedores y feriantes autoconvocados

    El primer punto tratado fue el reclamo presentado por emprendedores y feriantes autoconvocados, quienes se hicieron presentes en el recinto para acompañar el debate.

    Durante el tratamiento del tema se produjo un intercambio extenso entre los concejales Silvia Viera, Ramiro Llan de Rosos, Ignacio Maiztegui, Álvaro Reynoso, Jorge Dib, Antonia Caldentey, Francisco Illia y Gabriel Figueroa.

    Se votó una moción para poner el cuerpo en comisión, que fue aprobada. Finalmente, se resolvió convocar a una reunión con la participación de todas las partes involucradas y funcionarios del Ejecutivo Municipal, con fecha y hora ya definidas.

    Debate por el Presupuesto 2026

    Entre los proyectos más relevantes de la sesión se destacó el tratamiento del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 2026, junto con la Ordenanza Fiscal e Impositiva para el mismo período. El primer expediente contó con un despacho de mayoría y dos de minoría.

    El concejal Ignacio Maiztegui explicó que el presupuesto proyectado “representa un incremento del 33,26% respecto al de 2025” y resaltó las obras e inversiones planificadas para el año próximo.

    Desde las minorías, Gabriel Figueroa sostuvo que “el presupuesto debería ajustarse a la baja de la inflación”, mientras que Silvia Viera cuestionó los montos “insuficientes” destinados a infraestructura sanitaria y consideró que “el cálculo de recursos genera una presión impositiva excesiva”, postura acompañada por Álvaro Reynoso.

    Gabriela Taruselli destacó la profundidad del debate, aunque cuestionó los argumentos de la oposición. Nicolás Reynoso, en tanto, señaló que el tratamiento del expediente contó con poco tiempo de análisis.

    Finalmente, el despacho de mayoría fue aprobado con 11 votos afirmativos.

    Otros proyectos tratados

    Durante la sesión, el bloque de Juntos por el Cambio presentó un pedido de informe sobre la paralización de la obra del ramal colector norte, proyecto fundamentado por el concejal Maiztegui, que fue tratado sobre tablas y aprobado.

    Además, concejales de Unión por la Patria y Frente Renovador impulsaron un proyecto de protección del patrimonio arquitectónico para el inmueble ubicado en Avenida de Mayo 420, intimando al propietario del comercio que allí funciona a restituir la fachada original en un plazo de tres meses.

    Por último, el Concejo acordó declarar “Pergaminense sobresaliente” a Zulema Blanca Forcat, en reconocimiento a su labor y compromiso con las personas con discapacidad. El proyecto, tratado sobre tablas, fue aprobado por unanimidad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino: Presupuesto 2026, condonaciones, reclamos vecinales y pedidos de obra pública

    San Nicolás: el Presupuesto municipal 2026 ingresará al Concejo

    Sesenta familias recurren a la Defensoría del Pueblo para evitar un desalojo en Zárate

    Pergamino pide revisar el uso de celulares en cárceles bonaerenses

    La Sub 16 de Gimnasia a Chapadmalal para jugar la Copa Argentina de voleibol

    A más de un mes de la explosión nada parece haber cambiado en el Instituto Comercial Rancagua

    Gran convocatoria en la tercera Expo Secundaria de Adultos organizada por la Escuela 702 de Pergamino

    Participación ciudadana para un tránsito más seguro: denuncias por mal estacionamiento

    Tarifa de luz y cálculo de consumo, una clave para conocer el valor de la boleta

    ¿Llega la lluvia a Pergamino?: el Servicio Meteorológico Nacional anticipa el ingreso de un frente frío

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El plantel del Lobo antes de partir rumbo a Chapadmalal en el frente de la sede mens sana.

    La Sub 16 de Gimnasia a Chapadmalal para jugar la Copa Argentina de voleibol

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El plantel del Lobo antes de partir rumbo a Chapadmalal en el frente de la sede mens sana.

    La Sub 16 de Gimnasia a Chapadmalal para jugar la Copa Argentina de voleibol

    Por Fernando Bongiovanni
    La planta General Savio opera a un 70% de su capacidad operativa, y la del Grupo ArcelorMittal a un 60%. Es por la caída de la demanda y la irrupción de las importaciones del gran país asiático.

    San Nicolás: Ternium y Acindar piden medidas contra China y una baja de impuestos para sostener la industria

    La arquitectura saludable recupera la conexión con lo natural. Igual que antes se construía con piedra, barro o madera local, hoy se apuesta por materiales ecológicos, proximidad y autosuficiencia energética.

    Más allá de la decoración: así es la arquitectura que cuida de uno

    El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, continúa con la ejecución de la obra de repavimentación de la Ruta Provincial (RP) 191, en el tramo que conecta los municipios de San Pedro y Arrecifes.

    San Pedro: Vialidad bonaerense avanza con la repavimentación de la Ruta 191 entre Doyle y Arrecifes

    El HCD celebró la décimo séptima sesión ordinaria con extensos debates, reclamos vecinales y definiciones clave.

    El Concejo Deliberante aprobó por mayoría el Presupuesto 2026 tras una sesión de alto voltaje político