El cantor Javier Astrada regresa a Pergamino para celebrar el Día Nacional del Tango

Javier Astrada ofrecerá un repertorio clásico, popular y ciudadano junto a Pilín Massei Trío en el tradicional Roma Bar Café.

Tras su exitosa presentación junto a la Orquesta Bien Porteña , el cantor pergaminense Javier Astrada volverá a presentarse en nuestra ciudad el viernes 5 de diciembre, a las 20:30, en el tradicional Roma Bar Café . La velada se enmarca en los días previos a la conmemoración del Día Nacional del Tango , una fecha que celebra la pasión y el legado de una música profundamente argentina.

En esta oportunidad, Astrada adelantó que ofrecerá un repertorio clásico, popular y ciudadano, cuidadosamente seleccionado para los grandes oyentes del tango y la canción porteña.

El artista estará acompañado por Pilín Massei Trío , integrado por Nelson Tacunau, Mauro Caggiano y el propio Pilín Massei , referentes indiscutidos de la guitarra popular.

Pilín Massei , guitarrista, compositor y embajador de la guitarra argentina, es autor de recordados éxitos como “El Cusa”, tema que recorrió el mundo de la mano del inolvidable Leonardo Favio.

Nelson Tacunau, heredero de una estirpe musical inconfundible, continúa la trayectoria de los históricos Indios Tacunau, aportando su talento y sensibilidad artística.

Por su parte, Mauro Caggiano, músico y cantante de sólida trayectoria, deja su huella en el cancionero nacional y es integrante del prestigioso conjunto Quilla Huasi.

La noche contará además con la participación especial de Alessandra Ruggiero, quien en cada presentación conquista al público con su voz y su carisma escénico.

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta en Roma Bar Café (Peatonal San Nicolás 570). Una cita imperdible para los amantes del tango y la música ciudadana.

Un recorrido por la trayectoria de Javier Astrada

Con 36 años, el cantante pergaminense Javier Astrada es hoy uno de los artistas más representativos de nuestra ciudad, con una trayectoria que lo llevó de los escenarios locales a los festivales y teatros más importantes del país y del exterior.

Su historia comenzó a los 5 años de edad, cuando se inició como bailarín de tango en la academia Cari Yan, de Carina y Carlos Fajar, junto a sus hermanos Héctor y Ricardo Astrada, este último reconocido mundialmente como bailarín profesional.

Al poco tiempo, descubrió su verdadera vocación: el canto. De la mano del recordado Juan Carlos “El Laucha” Méndez -poeta, dibujante y artista emblemático de Pergamino-, dio sus primeros pasos como intérprete, iniciando así un camino artístico que no se detendría más.

A lo largo de su carrera, Astrada representó a Pergamino en numerosos certámenes de canto de tango y folclore argentino, destacándose en el Festival Nacional de Cosquín, en programas de televisión -nacionales e internacionales- (Canal 13, Canal 9, Telefe y Top Channel de Albania), y en giras por todo el país y el mundo.

Su estilo, clásico y profundo, le valió el respeto de colegas, músicos y referentes del género.

Con una voz que combina juventud y tradición, Javier se ha destacado como solista en grandes agrupaciones, acompañado por guitarristas de primer nivel como Nicolás Ruiz (director del recordado Enrique Espinosa) y Víctor Piseta, figura emblemática de la guitarra argentina.

En 2024 cumplió uno de sus grandes sueños: grabar su discografía junto a Pilin Massei y su trío, con la participación del maestro Enrique Espinosa y del campeón argentino de acordeón, Germán Fratarcangelli.

En 2025 fue convocado a un escenario de enorme simbolismo: el Congreso de la Nación, donde cantó junto al guitarrista Yuyo Gonzalo —compañero musical del gran Horacio Guarany—, en el homenaje por los 40 años de trayectoria del Chaqueño Palavecino.

Astrada integró la Orquesta Histórica La Juan D’Arienzo y participó en otras prestigiosas formaciones como Los Reyes del Tango, Los Herederos del Compás, Alto Tango, Fernando Marzán y el trío del maestro Hugo Pagano, último bandoneón de Juan D’Arienzo.

Este 2025 inició una nueva etapa de crecimiento artístico con la creación de su propia formación: la Orquesta “Bien Porteña”, una propuesta fresca y poderosa con un repertorio 100% milonguero, pensado especialmente para el público tanguero y el milonguero de corazón.